​От шарманки до системы «КЛУБ-У»

C Мейрамгуль мы беседуем в ее рабочем кабинете – расшифровки скоростемерных лент. Вообще-то сюда вход посторонним запрещен, и даже работники далеко не все могут свободно войти, кроме, разумеется, руководителей и машинистов-инструкторов. Но для журналиста «Казправды» сделали исключение, разрешив ознакомиться поближе с работой одного из самых ответственных участков локомотивного депо.

На первый взгляд ничего из разряда секретного в помещении глаз не зацепил. На мониторе компьютера диаграммы, графические поля и линии непосвященному ни о чем не говорят, на столе катушка бумажной ленты с кривыми, отдаленно напоминающими… кардиограмму. Стопка кассет… Спустя минуту выясняется, что каждая из них и представляет собой своего рода «черный ящик», содержащий в себе всю подробную информацию о поездке. Рядом – стационарное устройство дешифрации, оттуда информация из кассет поступает во входной каталог. И дело здесь, оказывается, не столько в тайне записанного, сколько в самом процессе расшифровки, который требует предельной внимательности и высоких профессиональных качеств. Потому и считыванием этих записывающих устройств занимаются наиболее опытные, имеющие специальную подготовку сотрудники. Как раз такие, как Мейрамгуль. В ходе разговора узнаю, что на железную дорогу она пришла не случайно. Впечатления детства, прошедшего на станции Аягоз, что недалеко от Семея, оказали влияние на выбор профессии. Отец всю жизнь проработал машинистом теп­ловоза, бабушка много лет там же, на станции, трудилась кассиром.

– До сих пор помню, как мы с мамой готовили отца к поездке, это был целый ритуал: гладили форму, собирали его шарманку, даже цвет ее запомнила – темно-синий, – вспоминает собеседница и поясняет, что шарманка – это специальная сумка железнодорожника в виде жестяного сундучка с выпуклой крышкой, которую брали с собой в поездку, складывая в нее необходимые вещи, провизию, документы.

Специальность инженера-локомотивщика Мейрамгуль получила, успешно окончив Казахскую академию транспорта и коммуникаций. А в Астану судьба забросила ее в ­2006-м, где через год она была приглашена инженером по технике безопасности в локомотивное депо. Здесь же познакомилась со своим мужем, старшим машинистом-инструктором Ерболатом Тусуповым.

…Моя собеседница между тем в деталях описывает и пошагово демонстрирует алгоритм действий по расшифровке, по ходу разъясняя, что данный метод анализа был внедрен относительно недавно и в сравнении с прежним – чтением механической скоростемерной ленты – более совершенный.

– Читать ленту на первый взгляд проще, – говорит она, – развернешь их и сразу определяешь, как машинист вел поезд по участку. Однако этот способ далеко не безупречен. Пришедшая на смену система безопасности КЛУБ, которая расшифровывается как комплексное локомотивное устройство безопасности, позволяет не просто проследить за бдительностью машиниста, но и контролировать такие моменты, как торможение перед запрещающим сигналом светофора или несанкционированное движение локомотива.

– Перед нами все данные машиниста, его табельный номер, станция отправления и прибытия, время отправки. Видим, где он останавливался по графику, где отстал, были ли сбои кода. Превышение скорости на километр уже считается нарушением.

К слову, если нарушения не столь значительные, машиниста ждет инструктаж старшего коллеги, если более серьезные – вызов «на ковер» к начальству ему обеспечен.

– Наверное, в работе с мужчинами есть свои сложности? – спрашиваю. На что собеседница улыбается:

– Каждый из нас выполняет свою работу, поэтому особых проблем в наших отношениях нет.

Ни одна поездка не повторяет другую, и каждая расшифровка – уникальна, тем и интереснее работа, говорит Мейрамгуль. С напарницей они ежедневно прочитывают по 30–40 кассет каждая, затрачивая в среднем на одну, в зависимости от сложности работы, от 30 минут до часа. Все данные заносятся в протокол, затем – в электронный журнал. Это тоже, кстати, одно из внедренных недавно новшеств, заменившее бумажные носители и облегчившее труд работников.

Сегодня, по словам Мейрамгуль Мукажановой, все пассажирские локомотивы оборудованы системой «КЛУБ-У», что, в свою очередь, обеспечивает еще большую безопасность движения отечественных поездов.

В завершение беседы молодая женщина выразила уверенность, что железная дорога всегда будет привлекательным, перспективным местом работы для молодежи, выпускников, и призналась, что поступила правильно, когда-то выбрав именно эту отрасль.

– Я даже в отпуске скучаю по работе. А если сынишка Адильхан, которому пока еще три года, захочет пойти по нашим стопам, я буду только рада.