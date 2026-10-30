От школьных уроков до больших проектов

У любого увлечения и мастерства своя история. У учителя художественного труда из общеобразовательной школы № 1 села Егиндыколь Зарины Сарсеновой все началось с рукодельницы-бабушки, которая, сама того не подозревая, передала внучке гораздо больше, чем умение держать в руках иголку, спицы или крючок. Именно с первыми уроками рукоделия в детстве она впитала любовь к творчеству и особое отношение к вещам, созданным своими руками.

Бабушка ее слыла хорошей мастерицей: шила, вязала, вышивала, а внучка частенько сидела рядом и, не отлынивая, училась всему, что говорила и делала әже. Именно бабушка научила девочку искусству құрақ құрау – традицион­ному лоскутному шитью, в котором мастерицы из разноцветных кусочков ткани умело создают красивые геомет­рические узоры.

Увлеченный педагог прекрасно шьет, вяжет крючком, создает изделия из глины, увлечена искусством құрақ құрау. На своих уроках она помогает ученицам открывать красоту традиционного рукоделия. Видя в этом важную часть сохранения казахских национальных традиций, Зарина Жуматовна убеждена, что, к примеру, искусство құрақ құрау развивает у школьниц художественный вкус, усидчивость и творческое мышление.

– Человеку непосвященному может показаться, что лоскутное шитье не такое уж и сложное дело. Но за кажущейся простотой скрывается кропотливый труд, требующий внимания к каждой детали. Прежде чем разноцветные кусочки ткани превратятся в гармоничный узор, необходимо продумать замысел будущего изделия, подобрать ткани, затем создать эскиз, вырезать лоскуты, тщательно согласовать сочетаемость цветов и пропорций. И только после этого начинается работа над самим изделием, в котором каждая деталь занимает свое место. И сделать все это нужно так, чтобы множество отдельных элементов сложилось в единую, красивую композицию, – делится Зарина Жуматовна.

Для учителя художественного труда важно не просто научить девочек шить или вязать. По ее словам, ей хочется помочь им прочувствовать красоту нацио­нального искусства, научиться на его основе создавать своими руками и другие прекрасные вещи. А самое главное – понять, что народные традиции – это не только память о прошлом, но и то, что мы можем бережно сохранять и развивать.

Зарина Жуматовна вспоминает: ее әже часто сокрушалась, дескать, меня не станет, пропадет моя швейная машинка. А ее маленькая внучка про себя твердила: ни за что не пропадет. Так и случилось: старенькая швейная машинка, а также наперсток бабушки долго служили ее внучке, выросшей хорошей рукодельницей. Сегодня эти вещи стоят в ее доме как память о родном человеке, научившем ее ремеслу, переросшему в любимую профессию.

Сегодня учитель рада тому, что ее ученицы могут осваивать швейное мас­терство на современном оборудовании. В 2025 году благодаря поддерж­ке фонда «Қазақстан халқына» в их школе появился новый современный кабинет технологии. Школьницы с удовольствием приходят сюда на занятия, учатся готовить, сервировать столы. В швейном отделении у каждой девочки есть возможность работать за отдельной машинкой. А ведь еще совсем недавно условия были совершенно другими: в кабинете стояли всего четыре швейные машинки, за которые девочкам приходилось садиться по очереди.

Педагог понимает: далеко не каждая ее ученица в будущем захочет стать профессиональной швеей. Но если, покидая стены школы, девушки будут владеть основами швейного дела и смогут при необходимости вшить молнию, укоротить брюки, то эти навыки пригодятся в жизни любой из них.

Разумеется, у каждой ученицы свой интерес к рукоделию. Одни увлекаются вязанием крючком, другие предпочитают шитье, есть и те, кто утверждает, что не любит ни шить, ни вязать.

Педагог терпеливо поддерживает интерес каждой, помогая раскрыть способности и почувствовать радость от работы, сделанной своими руками.

Чтобы вдохновить учениц, Зарина Жуматовна часто приносит на уроки свои работы: вылитые из гипса шкатулки и вазы, связанные крючком красивые летние сумки из трикотажной пряжи, нарядные подушки, выполненные в технике лоскутного шитья, другие изделия. А девочки всегда с большим интересом их рассматривают, понимая, что благодаря рукам их педагога продолжает жить традиционное искусство құрақ. Из ярких лоскутов рождаются корпеше, декоративные панно и оригинальные элементы интерьера, органично вписывающиеся в современность.

К слову, сельский учитель художественного труда, мама четверых детей при всей занятости находит время на участие в различных творческих конкурсах. К примеру, любовь к национальному искусству құрақ құрау привела ее к учас­тию нынешним летом в грандиозном проекте «Көшен көрпе», в который свою лепту внесли представительницы каждого региона Казахстана. Талантливые мастерицы сшили для этого проекта от одного до нескольких корпе и подушек в технике лоскутного шитья. Всего на проект было представлено более тысячи корпе и столько же подушек.

Таким образом, 26 июня 2026 года Зарина Сарсенова в числе других казахстанских рукодельниц стала одной из рекордсменок GBR (Global Best of Records) в категории «Традиционное искусство, мастерство и культурное наследие». Название мирового рекорда: «Самая большая коллекция казахских кочевых корпе, изготовленных под брендом KÖSHEN KÖRPE.

В сертификате отмечается: «Этот мировой рекорд установлен благодаря созданию, представлению и официальной выставке уникальной коллекции казахских кочевых корпе размером 2×2 м, изготовленных с использованием традиционных техник и художественных элементов, отражающих культурное наследие, национальные орнаменты, эстетические ценности и многовековые традиции казахского народа».

По словам Зарины Сарсеновой, она сшила для проекта одно корпе, но вложила в свою работу всю душу. Были участницы, которые привезли по три-четыре таких изделия. А когда все корпе расстелили на огромном столичном стадионе, где проходило мероприятие, открылось по-настоящему впечатляющее зрелище. Казалось, это было бесконечное полотно из ярких красок национальных орнаментов, символизирующих богатство казахской культуры, мастерство рукодельниц и преемственность поколений.

Моя героиня не первый раз участвует в мероприятиях, пропагандирующих казахское традиционное искусство, но вот рекордсменкой стала впервые. По ее словам, она рада, что сумела внести вклад в проект, направленный на популяризацию культурного наследия своего народа.