​От шоколадной медали до золотой

Знали, как он поплывет



Теперь такими воротами домой стали аэропорты. И там мы в день возвращения атлетов можем узнать много интересного о современных олимпиониках. Как, например, о чемпионе Рио-де-Жанейро по плаванию Дмитрии Баландине.

Еще до посадки «воздушной кареты» из Москвы нам удалось поговорить с тетей Димы – Светланой. Вот что она рассказала:

– Я по телевизору смотрела буквально все заплывы, в которых участвовал Дмитрий: и на 100 метров, и на 200, и предварительные соревнования, и полуфиналы... Смотрела не только я, а и весь коллектив моей большой компании, насчитывающий 500 человек. В секундах, десятых и сотых долях секунды разбираюсь уже давно, ведь Дима пошел на плавание в пять лет, а я всегда была его болельщицей. Правда, в деталях стала разбираться только тогда, когда племянник стал заниматься плаванием профессионально. А самый большой у нас болельщик – папа Дмитрия и мой брат. Он самый ответственный, смотрящий телевизор и нам звонящий, если мы в это время находимся на работе.

Перед Олимпиадой я думала, что Дима возьмет в Рио бронзовую медаль. А его мама была на 100% уверена, что сын получит «золото». Вот иногда говорят, как же так: в финал Баландин вышел с восьмым результатом среди восьми претендентов на победу, а мы дома сидим напротив телевизора и уверены в том, что он сейчас выиграет медаль? Знаете, это у него такая тактика, здесь все продумано до мелочей. Это как тактика у военных перед конкретным боем. Но мы-то дома знаем, когда Дима будет ускоряться, когда – замедляться. На стометровке он выступил­ немножко не в полную силу, а вот на двухсотметровке выложился по полной программе. 2 минуты 07,46 секунды – это очень хороший результат.

Трагедия на мосту

Мама Дмитрия Баландина прилетела из Рио-де-Жанейро на день раньше сына. В Бразилии она «вживую» посмотрела почти все заплывы с участием сына.

– Я, конечно, верила в его успех, – сказала Татьяна журналистам, когда олимпийский чемпион был уже на подлете к родному городу. – Еще с Нового года собиралась ехать в столицу Олимпиады. Знала, что должна попасть туда любыми путями и приговаривала: «Мы едем туда за медалями, Дима!». Сын соглашался: «Конечно, мама!». И мы совершили то, о чем мечтали, интуиция меня не подвела, материнское сердце подсказало, что мой ребенок все-таки – лучший. По-настоящему в Диму верил очень узкий круг людей – его родные и тренерский состав, а сомневавшихся было, как всегда, гораздо больше. Теперь эти сомнения рассеялись окончательно. Спасибо всем, кто за нас болел и поддерживал.

Какая была первая реакция на победу Димы? Я рыдала от счастья, и мне показалось, что рыдали все, кто близко знал моего сына и не знал его вообще. Слезы – сразу градом, причем это были не только слезы радости, но и слезы отчаяния. Я ведь не смогла попасть на финальный заплыв с участием сына, на самый главный спортивный старт с участием своего ребенка! Пропустить это событие для меня непростительно, но, видать, такова была судьба, какой-то знак в ответ на мое волнение. И мое отчаяние, наверное, передалось Диме в олимпийском бассейне.

Почему я не попала на главный заплыв сына в его спортивной биографии? Чтобы от отеля, где мы жили, доехать до бассейна, надо потратить порядка трех часов. И еще большое расстояние нужно было пройти пешком. В последний день лил дождь, был сильнейший ветер, который оборвал мой бэйджик с билетом на финал плавания. И заветный билет улетел куда-то. Стою и не знаю – то ли бросаться с моста, то ли бежать назад в отель. Полнейшее отчаяние. Я выбрала второй вариант и невероятным образом успела вовремя доехать до отеля и прибежать к телевизору. И уже там несчастье было компенсировано в полной мере, превратившись в полнейшее счастье.

Дмитрий по натуре очень спокойный человек, как, впрочем, и все в нашей семье. Знаете, такое повсеместное олимпийское спокойствие. Ажиотажа из победы сына мы делать не собираемся, не думаю, что он «подхватит» звездную болезнь. Какая у него была первая медаль? В 2003 году Дима выиграл первое место на каких-то детских соревнованиях. Ему тогда дали грамоту, а он ходил обиженный: «Мам, а почему нам не дают медаль?». Тогда призы и медали получали детишки более старшего возраста, а совсем малышам давали грамоты: мол, гордитесь пока такими наг­радами. А парень все хныкал – почему не дали медаль? Мы поговорили с тренерами, сказали им, чтобы хотя бы шоколадные медали давали детишкам, хоть какой-то стимул был бы у детей плыть лучше. А через год Дима выиграл на таких же городских соревнованиях заплыв на 50 метров брассом, и ему на шейку уже повесили первую в жизни медаль. Тогда он впервые и почувствовал себя настоящей звездой. Все верно, детей надо стимулировать, а не просто похвалить и погладить по головке за победу на соревнованиях.

Был ли у Димы в детстве выбор, помимо плавания? Конечно был: я его водила на занятия английским языком, на рисование, но вот остановился он именно на спорте. У меня и старший сын тоже до 14 лет ходил на плавание, но потом перегорел, остыл к спорту, увлекся компьютерами, технологиями. Каждому, как говорится, свое, у каждого – свой талант. Пусть выбор делают сами.

На Олимпиаде в Рио Дмитрий установил на дистанции 200 метров брассом – свой личный рекорд. Я благодарна всей нашей стране за огромную поддержку олимпийской сборной Казахстана и моего сына в том числе.

Бразилия в восторге

Тренер Дмитрия Баландина Алексей Казаков на многолюдном митинге, устроенном в честь своего ученика, сказал очень теплые слова:

– Огромное спасибо, Казахстан! Бразилия в восторге, пресса этого гигантского государства писала: «Как же это так? 15-миллионный, расположенный где-то в степи, мало кому известный Казахстан смог обыграть в плавании такую страну, как Бразилия. Страну, в которой население только одного города – 22 миллиона жителей».

А мы это сделали! И это действительно непередаваемое чувство, когда наш Государственный флаг поднимается выше других стягов, когда звучит гимн родной страны, когда мы с восторгом осознаем, что сильнее других и показали всему миру, что можем выигрывать на Олимпийских играх.