От штрафов – к предупреждению загрязнения

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этих условиях особое значение приобретает эффективный государственный экологический контроль и соблюдение природоохранного законодательства. О том, как в Казахстане проводится эта работа, с какими экологическими нарушениями чаще всего приходится сталкиваться и какие меры принимаются по их предупреждению – в интервью руководителя управления государственного экологического контроля Комитета экологического регулирования и контроля (КЭРК) Минэкологии и природных ресурсов Данабека ЖАНГУНИСОВА.

– Данабек Бакитгереевич, какие основные нормы сегодня регулируют сферу экологической безопасности и как распределяются природоохранные обязанности между отраслевыми структурами управления?

– Основным документом является Экологический кодекс респуб­лики. При этом экологические требования закреплены не только в нем. В зависимости от ситуации применяются нормы Предпринимательского кодекса, Кодекса об административных правонарушениях, Уголовного, а также Водного, Земельного и Лесного кодексов, Кодекса «О нед­рах и недропользовании», санитарно-эпидемиологическом благополучии, гражданской защите и особо охраняемых природных территориях.

Поскольку обеспечение экологической безопасности носит межведомственный характер, каждый отраслевой управляющий госорган отвечает за определенное направление. Так, общереспубликанскую политику в сфере охраны окружающей среды формирует и проводит Министерство экологии и природных ресурсов. Непосредственный экологический контроль осуществляют Комитет экологического регулирования и конт­роля и его территориальные департаменты в областях.

В межотраслевом разрезе органы водного хозяйства конт­ролируют соблюдение водного законодательства, учреждения санитарно-эпидемиологического контроля оценивают факторы воздействия на здоровье населения, а организации сферы лесного хозяйства и животного мира конт­ролируют использование и охрану соответствующих природных ресурсов. Ну и так далее, включая управления по ЧС, местные исполнительные органы, прокуратуру. Причем полномочия между ведомствами четко разграничены. Экологические инспекторы не подменяют акиматы, санитарные, водные или органы ЧС.

– Каким образом сегодня выявляются экологические нарушения? Что позволяет их своевременно обнаруживать?

– С помощью экологического контроля с посещением промышленных объектов и без, в рамках внеплановых проверок, а также проверок на соответствие квалификационным и разрешительным требованиям.

Профилактический контроль без посещения проводится на основе отчетности предприятий, данных информационных систем, результатов мониторинга и других имеющихся сведений. Его основная задача – своевременно выявить возможные риски и дать предприятию возможность устранить нарушения без применения немедленных жестких мер. Профилактический конт­роль с посещением проводится с учетом системы оценки рисков и позволяет инспекторам проверить фактическое состояние объекта. Внеплановая проверка проводится при наличии предус­мотренных законом оснований. Это могут быть заявления граж­дан, сообщения об авариях или загрязнении, данные мониторинга, неисполнение ранее выданного предписания и другие подтвержденные факты.

Проверки на соответствие требованиям проводятся на основе системы оценки и управления рисками по ежегодно утверждае­мому графику. Он формируется в цифровой системе оценки управления рисками и размещается на портале электронного правительства.

Порядок проведения таких проверок определяется Экологическим и Предпринимательским кодексами. При этом сегодня для выявления нарушений используется широкий спектр источников. Большую роль играют производственный экологический контроль самих предприятий, лабораторные исследования, данные РГП «Казгидромет», государственный экологический мониторинг, уже упоминавшиеся заявления граждан, публикации в СМИ и социальных сетях, космический мониторинг, а также автоматизированные системы мониторинга эмиссии.

– Какие санкции предусмотрены за экологические нарушения? От чего зависит степень ответственности предприятия-загрязнителя?

– За нарушения природоохранного законодательства применяются административные, гражданско-правовые и, при наличии оснований, уголовные меры ответственности. Размер штрафа зависит от состава правонарушения, категории субъекта, ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду и других показателей, установленных законодательством. При этом приостановление деятельности предприятия-нарушителя или эксплуатации отдельного оборудования применяется не автоматически, а только в предус­мотренных законом случаях.

Как правило, остановка осуществляется по решению суда, если нарушение создает сущест­венную угрозу окружающей среде или здоровью населения, а также если деятельность осуществляется без необходимого разрешения либо нарушение не устраняется, несмотря на выданное предписание.

Важно отметить, что возмещение экологического ущерба не заменяет административного штрафа. Нарушитель обязан провести ремедиацию, то есть восстановить поврежденные компоненты окружающей среды, либо компенсировать причиненный вред в порядке, предусмотренном законодательством.

Лица, причинившие экологический вред, обязаны его возмес­тить, если не докажут отсутствие предус­мотренных законом оснований для ответственности. При значительном ущербе, тяжких последствиях, незаконном обращении с опасными веществами, а также загрязнении вод, земель или атмосферного воздуха может наступить и уголовная ответственность.

– Приведите пожалуйста конкретные примеры серьезных экологических нарушений, выявленных в последние годы… Насколько эффективно сегодня работает система экологического контроля?

– За последние годы в Казахстане выявлен ряд серьезных нарушений экологического законодательства, по которым к природопользователям были применены меры административной ответственности. Так, в 2023 году ТОО «Karabatan Utility Solutions» в Атырауской области было привлечено к административной ответственности на сумму в 7,2 миллиарда тенге за сверхнормативные эмиссии парниковых газов. В том же году ТОО «Тенгизшевройл» в той же Атырауской области оштрафовано на 2,8 миллиарда тенге за превышение норматива выбросов загрязняющих веществ.

В 2024 году еще одна компания, и снова из Атырауского региона, – «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (NCOC) была привлечена к административной ответственности на сумму 12,4 миллиарда тенге за сверхнормативные выбросы при сжигании газа в факеле.

В 2025 году Усть-Каменогорская металлургическая площадка ТОО «Казцинк» в Восточно-Казахстанской области была подвергнута штрафным санкциям на 1,05 миллиарда тенге за превышение выбросов загрязняющих веществ, в том числе диоксида серы, оксида и диоксида азота. Со всех перечисленных предприя­тий штрафы были взысканы.

Практика показывает, что государственный экологический контроль способствует повышению экологической ответственности природопользователей и предупреждению новых нарушений. В целом современная модель экологического контроля постепенно смещается к постоянному мониторингу и цифровому выявлению рисков загрязнения.

– Насколько важна роль граж­дан в выявлении экологических нарушений? Куда человек может обратиться, если стал свидетелем загрязнения или другого нарушения природоохранных требований?

– Граждане являются важным источником информации о фактах загрязнения окружающей среды. Они могут направлять обращения через систему e-Otinish, обращаться непосредственно в территориальный департамент экологии, направлять информацию в акимат, полицию, санитарно-эпидемиологическую службу или органы по ЧС в зависимости от характера нарушения.

Также можно использовать экологические цифровые платформы, в том числе @TazaQazBot, предназначенный для заявлений по вопросам благоустройства и санитарного состояния. При обращении желательно предоставить как можно больше конкретной информации: фотографии или видеозаписи, координаты места, дату, описание нарушения и, по возможности, сведения об объекте, который может быть источником загрязнения. Это позволяет быстрее идентифицировать место, объект и обстоятельства произошедшего. После регист­рации обращение рассматривается в порядке, установленном административно-процедурным законодательством. При наличии соответствующих оснований могут быть организованы выезд на место, отбор проб, профилактический контроль или внеплановая проверка.