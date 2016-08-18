– Петр Михайлович, какова была цель вашего визита в Казахстан?
– Казахстан – традиционный внешнеторговый партнер России, и сегодня мы нацелены усиливать международную бизнес-коммуникацию. Мы уже проделали серьезную работу и в конце мая открыли в Астане торговый дом. Его деятельность направлена на развитие двусторонних отношений и налаживание деловых контактов между российскими и казахстанскими предпринимателями. В этот раз я приезжал в республику, чтобы встретиться с представителями профильных ведомств и делового сообщества Казахстана и обсудить с ними возможные направления работы.
– Расскажите подробнее о возможностях РЭЦ и услугах, которые вы оказываете.
– Сегодня группа РЭЦ состоит из трех компаний, которые работают в тесной связке друг с другом. Это сам Российский экспортный центр, который выступает консолидирующей организацией, страховое агентство «ЭКСАР», которое занимается страхованием экспортных поставок и инвестиций, и Росэксимбанк, оказывающий финансовые услуги как российским экспортерам, так и их партнерам за рубежом. Наша основная цель – создавать возможности для российских экспортеров, тех, кто занимает активную позицию и готов к развитию производства и завоеванию новых рынков. Мы работаем над выявлением и решением системных проблем – повышаем информированность экспортеров в регионах посредством образовательного проекта РЭЦ, участвуем в работе над нормативными документами, которые серьезно влияют на ведение экспортной деятельности, помогаем экспортерам преодолевать технические и административные барьеры.
Мы поддерживаем экспортеров на каждом этапе экспортной деятельности и готовы оказывать им услуги самого широкого спектра – от общих консультаций по ведению экспортной деятельности до организации поставок продукции. Самыми востребованными продуктами группы РЭЦ являются поиск рынков сбыта и потенциальных покупателей за рубежом, а также консультирование в области таможенного администрирования.
– Насколько притягателен для потенциальных российских экспортеров Казахстан?
– С момента создания РЭЦ к нам поступило более 1 200 заявок. Из них мы сформировали пакет из более чем 200 проектов. Россияне хотят экспортировать по всему миру – мы работаем в странах СНГ, Азии, Африки, Южной Америки. При этом Казахстан остается одним из самых востребованных направлений для наших клиентов. Торговый дом РЭЦ в Астане начал работу совсем недавно, но сюда поступило уже около 100 запросов. Сейчас отрабатываются 47 проектов в разных отраслях. Очевидна обоюдная заинтересованность в такой работе со стороны российского и казахстанского бизнеса.
– А если обратиться к теме финансовой поддержки потенциальным экспортерам? Можно уже сегодня говорить о конкретных суммах?
– Финансовое крыло РЭЦ представлено двумя государственными финансовыми институтами. Национальное экспортно-кредитное агентство России «ЭКСАР» давно зарекомендовало себя на рынке как достойный доверия участник российской государственной системы поддержки экспорта. Основное направление работы ЭКСАР – страховая поддержка российского экспорта и инвестиций, причем агентство работает и с экспортерами, и с банками, и с инвесторами. Что касается казахстанского направления, ЭКСАРом уже поддержан российский экспорт на сумму 739,5 миллиона долларов, и более 36 проектов еще находятся в проработке.
Целью работы Росэксимбанка является обеспечение дополнительного финансирования для российских компаний-экспортеров. В линейке банка представлены различные виды продуктов, в том числе кредитование иностранных покупателей, а также гарантии для экспортеров. Росэксимбанк также имеет большой опыт работы по Казахстану – банком оказана поддержка десяти проектам на сумму 143,59 миллиона долларов, и еще 10 проектов находятся в проработке.
– Какие отрасли являются наиболее перспективными с точки зрения экспорта в Казахстан?
– Мы не фокусируемся на каких-то отдельных отраслях, а оказываем поддержку абсолютно всем экспортным проектам. Сейчас, как показывает практика, большинство клиентов РЭЦ – это представители машиностроения, АПК, IT. Но есть и представители химической, фармацевтической промышленности и многих других отраслей.
В Казахстане у РЭЦ уже прорабатываются проекты по поставке пассажирских вагонов, строительству двух элеваторов в рамках Программы продовольственной безопасности РК-2020, строительству и запуску мясоперерабатывающих комплексов. И мы рассчитываем, что количество проектов из разных отраслей будет только прирастать.
– О чем удалось договориться в ходе визита в Астану?
– Программа получилась очень насыщенная. Прошли встречи с министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым, министром по инвестициям и развитию Женисом Касымбеком, председателем правления Национального управляющего холдинга «Байтерек» Ерболатом Досаевым, акимом города Астаны Асетом Исекешевым, председателем Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблаем Мырзахметовым, генеральным директором АО «КазТрансГаз» Рустамом Сулеймановым. Мы обсуждали системные вопросы поддержки торгово-экономических отношений России и Казахстана, а также развитие кооперации и продвижения совместно произведенной продукции на рынки третьих стран. Перед нами сегодня стоит важная задача не только определить направления сотрудничества, но и найти механизмы, благодаря которым мы сможем активнее наращивать торговые обороты двух стран.
Помимо системных инициатив мы обсудили и инфраструктурные проекты, как поставка вагонов Тверского вагоностроительного завода для «Турксиб Астана», партнерство «КазМунайГаза» с Челябинским трубопрокатным заводом в рамках реализации программы по оптимизации скважинного фонда. На встрече с господином Исекешевым мы наметили совместные планы по модернизации инфраструктурных объектов Астаны и многое другое.
Считаю, что в ходе проведенного визита мы выработали стратегию дальнейших действий. Теперь важно достигнутые договоренности направить в практическое русло и добиться конкретных результатов. Самое важное, что и мы, и наши казахстанские коллеги готовы оказывать всестороннюю поддержку бизнесменам, которые успешно работают и нацелены на увеличение своего товарооборота, способствуя тем самым развитию экономики своей родины и дружественных государств.
В заключение хотел бы сказать, что Астана – это удивительный город, который никого не может оставить равнодушным. Она всегда дарит самые приятные впечатления. Когда я был здесь впервые, меня очень впечатлила современная архитектура и динамика казахстанской столицы. Но самое главное достояние Астаны – это ее люди, энергичные, трудолюбивые, современные.