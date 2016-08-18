– Петр Михайлович, какова была цель вашего визита в Казахстан?

– Казахстан – традиционный внешнеторговый партнер России, и сегодня мы нацелены усиливать международную бизнес-коммуникацию. Мы уже проделали серьезную работу и в конце мая открыли в Астане торговый дом. Его деятельность направлена на развитие двусторонних отношений и налаживание деловых контактов между российскими и казахстанскими предпринимателями. В этот раз я приезжал в республику, чтобы встретиться с представителями профильных ведомств и делового сообщества Казахстана и обсудить с ними возможные направления работы.

– Расскажите подробнее о возможностях РЭЦ и услугах, которые вы оказываете.

– Сегодня группа РЭЦ состоит из трех компаний, которые работают в тесной связке друг с другом. Это сам Российский экспортный центр, который выступает консолидирующей организацией, страховое агентство «ЭКСАР», которое занимается страхованием экспортных поставок и инвестиций, и Росэксимбанк, оказывающий финансовые услуги как российским экспортерам, так и их партнерам за рубежом. Наша основная цель – создавать возможности для российских экспортеров, тех, кто занимает активную позицию и готов к развитию производства и завое­ванию новых рынков. Мы работаем над выявлением и решением системных проблем – повышаем информированность экспортеров в регионах посредством образовательного проекта РЭЦ, участвуем в работе над нормативными документами, которые серьезно влия­ют на ведение экспортной деятельности, помогаем экспортерам преодолевать технические и административные барьеры.

Мы поддерживаем экспортеров на каждом этапе экспортной деятельности и готовы оказывать им услуги самого широкого спектра – от общих консультаций по ведению экспортной деятельности до организации поставок продукции. Самыми востребованными продуктами группы РЭЦ являются поиск рынков сбыта и потенциальных покупателей за рубежом, а также консультирование в области таможенного администрирования.

– Насколько притягателен для потенциальных российских экспортеров Казахстан?

– С момента создания РЭЦ к нам поступило более 1 200 зая­вок. Из них мы сформировали пакет из более чем 200 проектов. Россияне хотят экспортировать по всему миру – мы работаем в странах СНГ, Азии, Африки, Южной Америки. При этом Казахстан остается одним из самых востребованных направлений для наших клиентов. Торговый дом РЭЦ в Астане начал работу совсем недавно, но сюда поступило уже около 100 запросов. Сейчас отрабатываются 47 проектов в разных отраслях. Очевидна обоюдная заинтересованность в такой работе со стороны российского и казахстанского бизнеса.

– А если обратиться к теме финансовой поддержки потенциальным экспортерам? Можно уже сегодня говорить о конкретных суммах?

– Финансовое крыло РЭЦ представлено двумя государственными финансовыми институтами. Нацио­нальное экспортно-кредитное агентство России «ЭКСАР»­ давно зарекомендовало себя на рынке как достойный доверия участник российской государственной системы поддержки экспорта. Основное направление работы ЭКСАР – страховая поддержка российского экспорта и инвестиций, причем агентство работает и с экспортерами, и с банками, и с инвесторами. Что касается казахстанского направления, ЭКСАРом уже поддержан российский экспорт на сумму 739,5 миллиона долларов, и более 36 проектов еще находятся в проработке.

Целью работы Росэксимбанка является обеспечение дополнительного финансирования для российских компаний-экспортеров. В линейке банка представлены различные виды продуктов, в том числе кредитование иностранных покупателей, а также гарантии для экспортеров. Росэксимбанк также имеет большой опыт работы по Казахстану – банком оказана поддержка десяти проектам на сумму 143,59 миллиона долларов, и еще 10 проектов находятся в проработке.

– Какие отрасли являются наиболее перспективными с точки зрения экспорта в Казахстан?

– Мы не фокусируемся на каких-то отдельных отраслях, а оказываем поддержку абсолютно всем экспортным проектам. Сейчас, как показывает практика, большинство клиентов РЭЦ – это представители машиностроения, АПК, IT. Но есть и представители химической, фармацевтической промышленности и многих других отраслей.

В Казахстане у РЭЦ уже прорабатываются проекты по поставке пассажирских вагонов, строительству двух элеваторов в рамках Программы продовольственной безопасности РК-2020, строительству и запуску мясоперерабатываю­щих комплексов. И мы рассчитываем, что количество проектов из разных отраслей будет только прирастать.

– О чем удалось договориться в ходе визита в Астану?

– Программа получилась очень насыщенная. Прошли встречи с министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым, министром по инвестициям и развитию Женисом Касымбеком, председателем правления Нацио­нального управляющего холдинга «Байтерек» Ерболатом Досаевым, акимом города Астаны Асетом Исекешевым, председателем Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблаем Мырзахметовым, генеральным директором АО «КазТрансГаз» Рустамом Сулеймановым. Мы обсуждали системные вопросы поддержки торгово-экономических отношений России и Казахстана, а также развитие кооперации и продвижения совместно произведенной продукции на рынки третьих стран. Перед нами сегодня стоит важная задача не только определить направления сотрудничества, но и найти механизмы, благодаря которым мы сможем активнее наращивать торговые обороты двух стран.

Помимо системных инициатив мы обсудили и инфраструктурные проекты, как поставка вагонов Тверского вагоностроительного завода для «Турксиб Астана», партнерство «КазМунайГаза» с Челябинским трубопрокатным заводом в рамках реализации программы по оптимизации скважинного фонда. На встрече с господином Исекешевым мы наметили совместные планы по модернизации инфраструктурных объектов Астаны и многое другое.

Считаю, что в ходе проведенного визита мы выработали стратегию дальнейших действий. Теперь важно достигнутые договоренности направить в практическое русло и добиться конкретных результатов. Самое важное, что и мы, и наши казахстанские коллеги готовы оказывать всестороннюю поддержку бизнесменам, которые успешно работают и нацелены на увеличение своего товарооборота, способствуя тем самым развитию экономики своей родины и дружественных государств.

В заключение хотел бы сказать, что Астана – это удивительный город, который никого не может оставить равнодушным. Она всегда дарит самые приятные впечатления. Когда я был здесь впервые, меня очень впечатлила современная архитектура и динамика казахстанской столицы. Но самое главное достояние Астаны – это ее люди, энергичные, трудолюбивые, современные.