От соцпомощи к возможностям: как в Казахстане развивают культуру активного долголетия

Общество
Дана Аменова
корреспондент

Ежегодно 1 октября во многих странах мира, в том числе в Казахстане, отмечается Международный день пожилых людей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня в Казахстане около 2,6 млн граждан получают пенсионные выплаты по возрасту. Социальная защита представителей старшего поколения, совершенствование пенсионной системы и создание условий для активного долголетия являются одними из основных направлений социальной политики государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда 

По данным министерства, с 1 января 2026 года размер солидарных пенсий увеличен на 10%. Кроме того, в связи с изменением величины прожиточного минимума повышен размер базовой пенсионной выплаты. В соответствии с поручением Главы государства продолжается поэтапное повышение базовой пенсионной выплаты. В текущем году ее минимальный размер доведен до 70% величины прожиточного минимума, а максимальный – с 110% до 118%.

Минтруда уделяет внимание не только улучшению социального положения представителей старшего поколения, но и созданию условий для их активного долголетия и участия в общественной жизни. В стране работают 132 центра активного долголетия. Они оказывают услуги по принципу «одного окна» по трем основным направлениям: активное долголетие, культура здоровья и социальная активность. В центрах пожилым людям созданы условия для полезного проведения свободного времени, укрепления здоровья и освоения новых навыков. Для них организуются занятия по йоге, скандинавской ходьбе, цифровой грамотности, английскому языку, а также мотивационные и предпринимательские курсы.

Кроме того, в связи с Международным днем пожилых людей будет оказана единовременная материальная помощь на общую сумму 3,8 млрд тенге, которой будет охвачено 274,2 тыс. человек. Помощь будет предоставлена получателям пенсионных выплат в минимальном размере и ниже минимального размера в городе Астане, а также в области Ұлытау, Павлодарской и Акмолинской областях; лицам старше 70 лет в Мангистауской области и городе Шымкенте; лицам старше 75 лет в Карагандинской области; а также одиноким пожилым людям в Туркестанской области, получающим специальные социальные услуги на дому.

В целом в 2026 году на социальную поддержку около 120 тыс. пожилых граждан направлено более 6,6 млрд тенге. Эти средства направляются на приобретение твердого топлива, покрытие бытовых и коммунальных расходов, приобретение лекарственных средств, лечение и оздоровление, санаторно-курортное лечение, а также другие виды социальной помощи.

Поддержка пожилых людей остается одним из постоянных направлений системы социальной защиты. Эта работа не ограничивается пенсионным обеспечением. Она направлена на улучшение качества жизни представителей старшего поколения, сохранение их здоровья, поддержку активного долголетия и создание условий для полноценного участия в жизни общества.

Международный день пожилых людей был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН на 45-й сессии 14 декабря 1990 года. Этот день призван обратить внимание на вклад пожилых людей в развитие общества, их права и потребности, а также подчеркнуть важность всесторонней поддержки старшего поколения.

#поддержка #пенсионеры #долголетие #День пожилых

Популярное

Все
Серебряный тандем Сметова и Абужакыновой
Кубинский голос казахской песни
Путешествие сквозь время
Когда возраст мечтам не помеха
После зерновых –время подсолнечника
Заповедник «Аксу-Жабаглы» отметил столетний юбилей
Двойной удар Каримовых
Есть кровная заинтересованность в здоровье
Безопасность как фактор доверия
ИИ моделирует авиамаршруты
От постановки задач до конечного результата
Идут дорожные работы
Решения, которые меняют жизнь
По живому
Казахстан, Узбекистан и ОАЭ проработают новый железнодорожный маршрут
Нефтегазовый сектор выступает ключевым локомотивом экономики
Ставка на аулиеколей оказалась верной
Граница в новом формате
Крутой маршрут Роллана Сейсенбаева
1 октября стартовало раннее финансирование аграриев к посевной-2027
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Новый облик старого вокзала
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Правовед. Ученый. Наставник
На глубине 400 метров
Президент объявил в стране общенациональный траур
Азиада набирает ход: ни дня без медали
Минобороны опубликовало список погибших военнослужащих
Реальные задачи – конкретные решения
Более 100 тысяч столичных пенсионеров получат выплаты ко Дню пожилых людей
Шутов и «Барыс» непобедимы!
В разгаре уборка картофеля
День труда: Бектенов от имени Президента вручил награды представителям рабочих профессий
Второму хлебу – первоочередное внимание
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Задержаны должностные лица высшего командного состава Минобороны
Будет музыка звучать
От количества – к качеству: высшая школа и наука на новом этапе
Ко Дню труда казахстанцы высказали отношение к рабочим профессиям
Девятиэтажка пойдет под снос
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Испанская страсть на столичной сцене: как прошел первый концерт Энрике Иглесиаса в Казахстане
Огонь, долг и человечность: память о героях мирного времени увековечили на большом экране
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Новый формат общественного представительства

Читайте также

Когда возраст мечтам не помеха
Казахстанские школьники вошли в топ-3 чемпионата WRO Asia-P…
Педагог с большой буквы
Практические правозащитные механизмы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]