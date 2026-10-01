От соцпомощи к возможностям: как в Казахстане развивают культуру активного долголетия

Ежегодно 1 октября во многих странах мира, в том числе в Казахстане, отмечается Международный день пожилых людей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня в Казахстане около 2,6 млн граждан получают пенсионные выплаты по возрасту. Социальная защита представителей старшего поколения, совершенствование пенсионной системы и создание условий для активного долголетия являются одними из основных направлений социальной политики государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

По данным министерства, с 1 января 2026 года размер солидарных пенсий увеличен на 10%. Кроме того, в связи с изменением величины прожиточного минимума повышен размер базовой пенсионной выплаты. В соответствии с поручением Главы государства продолжается поэтапное повышение базовой пенсионной выплаты. В текущем году ее минимальный размер доведен до 70% величины прожиточного минимума, а максимальный – с 110% до 118%.

Минтруда уделяет внимание не только улучшению социального положения представителей старшего поколения, но и созданию условий для их активного долголетия и участия в общественной жизни. В стране работают 132 центра активного долголетия. Они оказывают услуги по принципу «одного окна» по трем основным направлениям: активное долголетие, культура здоровья и социальная активность. В центрах пожилым людям созданы условия для полезного проведения свободного времени, укрепления здоровья и освоения новых навыков. Для них организуются занятия по йоге, скандинавской ходьбе, цифровой грамотности, английскому языку, а также мотивационные и предпринимательские курсы.

Кроме того, в связи с Международным днем пожилых людей будет оказана единовременная материальная помощь на общую сумму 3,8 млрд тенге, которой будет охвачено 274,2 тыс. человек. Помощь будет предоставлена получателям пенсионных выплат в минимальном размере и ниже минимального размера в городе Астане, а также в области Ұлытау, Павлодарской и Акмолинской областях; лицам старше 70 лет в Мангистауской области и городе Шымкенте; лицам старше 75 лет в Карагандинской области; а также одиноким пожилым людям в Туркестанской области, получающим специальные социальные услуги на дому.

В целом в 2026 году на социальную поддержку около 120 тыс. пожилых граждан направлено более 6,6 млрд тенге. Эти средства направляются на приобретение твердого топлива, покрытие бытовых и коммунальных расходов, приобретение лекарственных средств, лечение и оздоровление, санаторно-курортное лечение, а также другие виды социальной помощи.

Поддержка пожилых людей остается одним из постоянных направлений системы социальной защиты. Эта работа не ограничивается пенсионным обеспечением. Она направлена на улучшение качества жизни представителей старшего поколения, сохранение их здоровья, поддержку активного долголетия и создание условий для полноценного участия в жизни общества.

Международный день пожилых людей был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН на 45-й сессии 14 декабря 1990 года. Этот день призван обратить внимание на вклад пожилых людей в развитие общества, их права и потребности, а также подчеркнуть важность всесторонней поддержки старшего поколения.