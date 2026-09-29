От среднего образования – к комплексной заботе

В самом начале октября в Казахстане, как и во всем мире, отмечали День учителя. Это праздник, когда мы с благодарностью говорим о людях, которым доверяем самое дорогое – наших детей. Доверяем и для учебы, и для воспитания одновременно. Ведь именно учителя в прямом смысле взращивают, формируют будущие поколения, а значит, человеческий капитал страны. О важности этого аспекта в процессе обучения говорил в Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» и Глава государства. В частности, он отмечал, что нам нужны «высококачественные человеческие ресурсы», потому что образованные, ответственные граждане формируют основу национальной экономики и будущее Казахстана».

Сегодня в организациях образования работают порядка 600 тыс. педагогов: более 420 тыс. – в школах, свыше 100 тыс. – в детских садах и порядка 43 тыс. – в колледжах. При этом профессия сохраняет привлекательность для молодежи. Только за 2025⁄2026 учебный год в организации образования трудоустроено 10 тыс. молодых специа­листов, среди них свыше 2 тыс. обладателей знака «Алтын белгі».

Глава государства последовательно ставит вопрос о повышении социального и профессионального статуса учителя. Соответствующий закон был принят в 2019 году. Он закрепил права и социальные гарантии преподавателей. А в июне 2026 года в него внесены поправки, направленные на дальнейшее укрепление статуса педагогов.

Одним из практических результатов такой политики стал рост заработной платы этой категории работников образования: с 2020 года она увеличилась на 100%. Дополнительные надбавки предусмотрены за квалификационные­ категории, стаж, условия труда, наставничество и другие профессиональные достижения. Их получают более 500 тыс. учителей. В сельской местности их заработная плата выше минимум на 25%, что направлено в том числе на поддержку дефицитных кадров.

Повышение статуса учителя выражается и в общественном признании его труда. Ежегодно педагогам за выдающиеся достижения присваивается почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы», всего его удостоены 103 человека. Признание заслуг проявляется и в награж­дении их званиями и государственными наградами, такими как «Қазақстанның Еңбек Ері», орден «Құрмет», медали «Ерен еңбегі үшін» и «Шапағат».

Обновляется и кадровый потенциал системы образования. В 2023–2026 годах в рамках проекта «1 000 лидеров изменений в образовании» в кадровый резерв включены 983 педагога.

Еще одно направление, получившее активное развитие по инициативе Президента страны, связано с искусственным интеллектом. Его внедрение в систему среднего образования призвано расширить возможности педагогов, в том числе в сфере персонализированного обучения, развития инфраструктуры и образовательных стандартов.

С 1 сентября реализуется пилотный проект в малокомплект­ных школах: на первом этапе в нем участвуют 500 организаций образования, а до 2029-го практику планируется распространить на все 2,6 тыс. таких учреждений. Принципиально важный момент: ИИ – это в первую очередь инструмент, расширяющий профессиональные возможности учителя, но ни в коем случае не заменяющий его. Более 340 тыс. педагогов уже прошли повышение квалификации по применению искусственного интеллекта, еще около 100 тыс. преподавателей планируется обучить до конца года.

Особое значение для дальнейшего благополучия сферы образования имеет и преемственность поколений. Педагогические династии давно стали частью этой системы, обеспечивая передачу профессионального опыта и традиций и сохраняя связь поколений в одной из ключевых для страны сфер. Они являют собой яркие примеры преданности­ профессии, внося вклад в формирование человеческого капитала Казахстана.

Достойный пример – семья Сейлхановых из области Абай, уже три поколения которой преданы учительской стезе. Совокупный стаж их преподавательской деятельности составляет порядка 100 лет. С тем же трепетом можно говорить и о династии Абдрахмановых из Павлодарской облас­ти, и о семье североказахстанцев Шмурыгиных. И на них стоит равняться, особенно начинающим педагогам.

Но День учителя немыслим без тех, кому они отдают свои сердца, труды и годы. Поднимая статус педагога, государство не забывает о школьниках, создавая условия, способствующие формированию здоровой, грамотной личности.

Сегодня функционирует более 8 тыс. общеобразовательных школ, где обучаются порядка 4,1 млн детей. Свыше 5 тыс. школ расположены в сельской местнос­ти, а потому одним из принципов государственной политики остается равный доступ к качественному образованию независимо от места проживания.

Наиболее наглядно изменение подхода проявляется в школьном­ питании. С 1 сентября 2023 года бесплатным горячим питанием обеспечены все учащиеся 1–4 классов. В 2026⁄2027 учебном году это уже 1 млн 486 тыс. детей. Бесплатно питаются в школьных столовых и еще 230 тыс. учащихся 5–11 классов из социально уязвимых категорий населения. На организацию школьного питания в 2026 году предусмотрено около 210 млрд тенге. Таким образом, это не просто социальная мера, это часть государственной политики в сфере здоровья и равных возможностей для несовершеннолетних.

Кроме того, отметим, что за последние семь лет построено 1 342 школы на более чем 1 млн учащихся. В рамках национального проекта «Келешек мектептері» введено в эксплуатацию 217 школ нового поколения на 460 тыс. учащихся, причем 84 из них – в сельской местности. Создаются организации образования с современными предметными кабинетами, STEM-лаборатория­ми, кабинетами робототехники и информатики, спортивными и творческими пространствами. Вместе с тем в течение трех лет планируется провести комплекс­ную реновацию 1 231 действующей школы, включая обновление мебели, библиотек­, столовых, спортивных пространств, инженерной инфраструктуры и систем безопасности.

Не остается без внимания влас­тей и среднее образование в сельской местности. Так, за истекшие семь лет была обновлена материально-техническая база свыше 5 тыс. сельских школ, в них оборудовано более 7 тыс. современных предметных кабинетов.

Благодаря принятым мерам число трехсменок в стране сократилось в пять раз, аварийных организаций образования – в два раза, и, самое главное, общий дефицит ученических мест снизился в четыре раза.

Расширяется доступ и к дополнительному образованию. По итогам 2025 года им охвачены 3,5 млн детей, или около 90%, из них 2,2 млн посещали бесплатные кружки и секции. В сельской местности создана 1 тыс. комьюнити-центров.

Все это полностью соответствует целям и задачам Концепции развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования на 2023–2029 годы. Она предусмат­ривает охват дополнительным образованием 95% детей в 2026 году и 100% – с 2027-го. В помощь реализации этим планам предусмотрено строительство не менее 100 крупных объектов, включая дворцы школьников, станции юных техников, детские технопарки, музыкальные и художественные школы. Все это делается с четким пониманием, что дополнительное образование создает естественную среду для реализации ценностей единой программы воспитания «Адал азамат», принципов «Закон и Порядок» и «Таза Қазақстан».

Действующая с 2024 года программа «Национальный фонд – детям» вывела государственную поддержку детства на новый уровень и за пределы школьного возраста. Напомним, гражданам Казахстана до 18 лет ежегодно начисляется 50% от усредненного инвестиционного дохода Нацфонда. В 2026 году участниками программы стали около 6,9 млн детей, каждому начислено 130,71 доллара. С момента запус­ка проекта накопления за три года с учетом инвестиционного дохода достигли 370,56 доллара на одного ребенка. После достижения совершеннолетия участника программы эти средства могут быть использованы на дальнейшее обучение или улучшение жилищных условий.

Таким образом, поддержка в данной сфере сегодня охватывает не только учебный процесс. Она включает повышение статуса и возможностей педагога, улучшение школьной среды, горячее питание, дополнительное образование, поддержку талантов и создание условий для дальнейшего старта ребенка.