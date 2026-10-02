От стабильности к обновлению: как происходит трансформация Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как экономический рост укрепил позиции Казахстана в Центральной Азии

Обычным будним утром казахстанская семья может выйти из квартиры, построенной всего несколько лет назад, отвезти ребенка в недавно открывшуюся школу и отправиться на работу на автомобиле отечественной сборки. Один из родителей может работать в крупной компании, а другой – вести небольшой бизнес, продавая товары через цифровые платформы, принимая безналичные платежи и взаимодействуя с государственными органами онлайн.

По отдельности во всем этом нет ничего примечательного. Однако вместе эти детали показывают, насколько сильно изменился Казахстан за последние несколько лет. Страна вступила в этот период в 2019 году, обладая богатыми природными ресурсами, относительно развитой финансовой системой и многолетним опытом привлечения международных инвестиций. Но перед ней стоял более сложный вопрос: сможет ли Казахстан преобразовать эти преимущества в более заметное повышение уровня жизни и одновременно подготовить экономику к будущему, в котором она будет меньше зависеть от нефти и других сырьевых ресурсов?

Результаты последних семи лет позволяют говорить о том, что этот переход уже начался. Казахстану пришлось пройти через глобальную пандемию, разрывы цепочек поставок и усиливающуюся фрагментацию геополитического пространства. Тем не менее страна вышла из этих испытаний с более масштабной экономикой, более развитым предпринимательским сектором и более тесными связями с внешним миром, чем в 2019 году.

Рост, измеряемый через жизнь людей

За семь лет ВВП Казахстана на душу населения увеличился более чем на 50%. Это отражает рост экономики, которая продолжала развиваться, несмотря на череду внешних потрясений, в то время как население страны превысило 20 млн человек. Этот показатель также выделяет Казахстан среди других государств Центральной Азии. По данным Всемирного банка, в 2025 году ВВП на душу населения в стране составлял приблизительно $14,7 тыс. против примерно $4 тыс. в Узбекистане и $3,1 тыс. в Кыргызской Республике.

Однако одного лишь показателя ВВП на душу населения недостаточно, чтобы понять, как функционирует экономика. Не менее показательным изменением стало возрастание роли частного предпринимательства. В малом и среднем бизнесе Казахстана заняты около 4,5 млн человек, что на 31,6% больше, чем семь лет назад. Число зарегистрированных субъектов МСП росло еще быстрее и к концу 2025 года увеличилось на 47,5%, достигнув 2,3 млн. Фактически с этим сектором сегодня связан более чем каждый пятый житель страны.

Это особенно важно, поскольку Казахстан долгое время сталкивался с проблемой, характерной для многих богатых природными ресурсами стран: государство и несколько крупных компаний традиционно занимали доминирующее положение в экономике. Расширение малого бизнеса не означает, что эта структурная проблема исчезла. Но оно свидетельствует о том, что наряду с устоявшимися отраслями в стране постепенно формируется более широкая предпринимательская экономика.

При президенте Касым-Жомарте Токаеве этот процесс стал частью более масштабных усилий, направленных на расширение доступа к экономическим возможностям. Его политическая концепция «Справедливого Казахстана» чаще рассматривается через призму институциональных и социальных реформ. Однако не менее важно ее экономическое содержание: рост может быть устойчивым только тогда, когда в нем участвует все больше людей. Новые предприятия, промышленные проекты, строительство и развитие государственных услуг внесли вклад в формирование рынка труда, которому необходимо обеспечивать занятость молодого и все более урбанизированного населения.

Когда экономический рост становится заметным

Экономическая статистика наиболее убедительна тогда, когда приобретает материальное выражение. В Казахстане многие изменения последних лет можно увидеть в новых домах, школах, медицинских учреждениях и промышленных предприятиях. С 2019 по 2025 год в стране было введено в эксплуатацию более 100 млн квадратных метров жилья. Такие масштабы отражают как растущий спрос, так и демографические реалии Казахстана. Численность населения увеличивается, города привлекают новых жителей, а молодым семьям требуются жилье и соответствующая инфраструктура.

Именно поэтому строительство 1342 школ и 345 детских садов – не просто набор красивых цифр. Новые школы помогают решать проблему переполненных классов, отвечают на миграцию населения в крупные городские центры и учитывают появление нового поколения казахов. Их значение определяется не самими зданиями, а тем, удается ли превратить быстрый экономический и демографический рост в лучшие условия для детей.

Сходным образом расширялась и система здравоохранения. Только за три года, с 2023-го по 2025-й, в стране было построено более 1200 медицинских объектов, 655 из которых относятся к учреждениям первичной медико-санитарной помощи в сельской местности. За этот же период ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 2,79 года и достигла 75,97 года.

Ни одна отдельно взятая политика или программа строительства не может в полной мере объяснить подобное изменение. На продолжительность жизни влияют доходы, образ жизни, доступность медицинской помощи, состояние окружающей среды и демографические факторы. Но сама динамика имеет большое значение. Одним из наиболее ясных критериев развития страны является не только рост объемов производства, но и то, живут ли люди дольше и становятся ли они здоровее.

Президентство Токаева совпало с изменением государственных приоритетов и способствовало ему. Его администрации пришлось отвечать на запросы общества, которое стало моложе, более взаимосвязанным и более требовательным, чем десять лет назад. Стабильность по-прежнему имеет большое значение, но теперь ее все чаще оценивают по тем результатам, которые она приносит людям.

От импорта товаров к собственному производству

Экономическую модель Казахстана невозможно изменить только за счет социальных расходов. Стране также необходимо производить больше товаров, которые она потребляет, и создавать рабочие места за пределами добывающих отраслей.

Наглядным примером служит автомобилестроение. За последние семь лет в Казахстане было произведено около 800 тыс. автомобилей. Автомобиль отечественной сборки – это не просто потребительский товар. Его производство обеспечивает работой поставщиков, логистические компании, инженеров, технических специалистов и квалифицированных рабочих. Оно также свидетельствует о постепенном формировании промышленных компетенций, которые прежде в стране практически отсутствовали.

Аналогичные процессы наблюдаются и в других отраслях. По данным казахского правительства, к концу 2025 года только на территории специальных экономических и индустриальных зон было реализовано 860 проектов, благодаря которым появилось более 57,2 тыс. рабочих мест. До 2030 года там планируется осуществить еще около 200 новых проектов, которые будут способствовать созданию рабочих мест и росту обрабатывающей промышленности. Кроме того, в 2025-2029 годах Казахстан намерен запустить 140 проектов в сфере обрабатывающей промышленности. Каждое новое предприятие расширяет производственную базу экономики, исторически в значительной степени зависевшей от экспорта сырья.

Казахстан не отказывается от своих естественных преимуществ. Нефть, уран, металлы и сельское хозяйство сохранят ключевое значение для благосостояния страны. Более реалистичная задача заключается в том, чтобы надстроить вокруг этих отраслей дополнительные экономические уровни: перерабатывать сырье внутри страны, производить больше готовой продукции и подключать местных производителей к международным цепочкам поставок.

В этом контексте начинает по-новому восприниматься и географическое положение Казахстана. На протяжении многих лет статус крупнейшей в мире страны, не имеющей выхода к морю, рассматривался преимущественно как ограничение. Сегодня, когда торговые маршруты по всей Евразии пересматриваются, Казахстан все активнее позиционирует себя как связующее звено между Китаем, Европой, Россией, Кавказом и остальной частью Центральной Азии.

Крупнейшая экономическая платформа региона

Центральная Азия в целом вступила в период обновления. Узбекистан открыл свою экономику и демонстрирует динамичное развитие. Кыргызская Республика и Таджикистан также показывают высокие темпы роста, хотя и стартовали с более низкой базы. Их прогресс выгоден Казахстану: развивающиеся соседи означают более крупные рынки, более прочные торговые связи и повышение влияния всего региона. Вместе с тем экономики Центральной Азии пока не обладают одинаковым уровнем финансового и институционального развития.

Номинальный объем экономики Казахстана в 2025 году достиг приблизительно $306 млрд. Для сравнения: экономика Узбекистана оценивалась примерно в $147 млрд, а Кыргызской Республики – в $22,6 млрд, согласно данным Всемирного банка. Более высокий уровень ВВП на душу населения, накопленный объем инвестиций, более развитый финансовый сектор и международная деловая инфраструктура определяют особую роль Казахстана в регионе.

Масштабы иностранных инвестиций также иллюстрируют это преимущество. Валовый приток прямых иностранных инвестиций достиг $162 млрд. Казахская экономика продолжает привлекать инвестиции. Уже сами эти показатели демонстрируют способность страны сохранять интерес международного капитала в условиях исключительной глобальной неопределенности.

Инвесторов привлекают природные ресурсы, но не только они. Казахстан предлагает крупную экономику, доступ к окружающим рынкам, налаженные отношения как с Востоком, так и с Западом, а также финансовые институты, ориентированные на обслуживание международного бизнеса. Быстро воспроизвести такое сочетание преимуществ непросто.

Сегодня Казахстан выполняет роль основной экономической платформы региона — места, где привлекается капитал, производятся товары и откуда компании могут выходить на более широкий центральноазиатский рынок.

Движение вперед в эпоху потрясений

Семь лет – относительно короткий период в развитии страны, однако он оказался необычайно насыщенным событиями. С момента вступления в должность в 2019 году президенту Токаеву пришлось руководить государством в период кризисов, которые стали бы серьезным испытанием и для гораздо более зрелых политических и экономических систем.

Его лидерство определялось не столько одним масштабным проектом, сколько стремлением изменить баланс во взаимоотношениях государства, бизнеса и общества. Это проявилось в повышенном внимании к социальной инфраструктуре, поддержке предпринимательства, развитии промышленности и усилиях по повышению отзывчивости государственных институтов к потребностям граждан.

Одновременно Казахстан сохранил прагматичную многовекторную внешнюю политику, которая имеет жизненно важное значение для страны, расположенной между крупными державами. Поддержание рабочих отношений с Китаем, Россией, Европейским союзом, Соединенными Штатами, а также с более широким исламским и тюркским миром позволяет Казахстану привлекать капитал и сохранять пространство для самостоятельного маневра в условиях геополитического раскола.

При этом перед страной по-прежнему стоят серьезные задачи. Инфляция продолжает сказываться на доходах домашних хозяйств. Различия между крупнейшими городами и сельскими сообществами остаются заметными. Развитие инфраструктуры должно соответствовать темпам демографического роста, тогда как участие государства в экономике все еще остается значительным. Новые промышленные предприятия должны становиться действительно конкурентоспособными, а не просто обеспечивать выполнение производственных показателей.

Признание этих ограничений не умаляет изменений, произошедших за последние семь лет. Напротив, оно делает оценку достигнутого более убедительной. Обычная семья, которая начинает свой день в новой квартире, отправляет ребенка в новую школу и зарабатывает на жизнь в условиях все более диверсифицированной экономики, вряд ли воспринимает себя как свидетельство национальной трансформации. Однако развитие страны в конечном счете измеряется именно через такие повседневные явления.

Казахстан еще не завершил свой переход. Но при президенте Токаеве страна перешла от сохранения достижений прошлого к формированию экономических и социальных основ следующего этапа своего развития.