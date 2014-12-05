Ввод в строй этих линий все ожидали с нетерпением, так как сокращение расстояния доставки грузов до порта Актау жизненно необходимо для экономики. Именно о таких новых магистралях говорил Глава государства, озвучивая новую стратегическую программу «Нұрлы жол – путь в будущее», и об этом указывал во время программного выступления у подножия горы Улытау, назвав открытие этих железнодорожных магистралей историческим событием.
Во время перелета на вертолете от Жезказгана до станции Саксаульской, который организовали для журналистов, мне, представителю журнала «Транс-Экспресс Қазақстан», посчастливилось воочию убедиться в грандиозности новой железнодорожной линии, пересекающей полупустыню с востока на запад. Обратно возвращались по земле, точнее по рельсам, на дрезине. На 11-м разъезде линии Саксаульская – Жезказган наша дрезина остановилась, так как перегон был занят. Оказывается, навстречу двигался грузовой состав, и все ждали, когда же появятся огни тепловоза «Эволюшн» – именно этому тепловозу отечественной сборки предстоит водить составы на новой линии. И вот впереди замаячили огни локомотива. Вот он – то, ради чего так упорно трудились строители, – грузовой состав, направляющийся в порт Актау! Его можно назвать венцом всех трудов, потому что дорога действует и грузы идут. Пока здесь ежедневно проходит пара поездов – в западном направлении идут грузы «АрселорМиттал Темиртау», в восточном – «Тенгизшевройл». Пусть составов немного, но ведь это только начало. Недалеко время, когда движение станет интенсивным, а путь привычным и недлинным, потому что знакомая дорога всегда кажется короче. А значит, восток и запад нашей страны станут ближе друг к другу. Наша дрезина движется дальше, к Косколю – большой центральной станции линии Жезказган – Саксаульская. По словам железнодорожников, эти преобразования вдохнули жизнь в аул Косколь. И если раньше люди стремились отсюда уехать, то теперь многие переменили планы, тем более что и местные дома поднялись в цене. Это ли не показатель повышения уровня жизни населения? О необходимости таких преобразований говорил Глава государства во время интервью у подножия горы Улытау. Поэтому строители железной дороги гордятся в том числе и тем, что появление в этих местах новой дороги существенно повлияло на качество жизни многих аулов. Более того, с началом стройки и сотовые телефоны стали здесь привычной вещью. И еще один факт из жизни прилегающих к дороге поселений: в школе аула Карсакпай в нынешнем году в 1-й класс набрали 11 детей, тогда как в прошлом – было только три ученика. Как говорит Кумбай Байдаулетов, главный менеджер управления по строительству железнодорожной линии Жезказган – Саксаульская АО «НК «КТЖ», ситуация изменится еще более позитивно, когда железная дорога начнет работать в полную силу. В связи с тем, что станции Косколь на магистрали отведена роль центральной, масштаб строительства здесь грандиозней. Если на всех станциях ограничиваются возведением двух жилых зданий, вокзалом, совмещенным с пунктом ЭЦ, то на Косколе предусмотрены и другие помещения. Это дом отдыха локомотивных бригад, пункт технического осмотра вагонов, пожарное депо, ремонтно-эксплуатационный пункт дистанции пути, три котельных, трансформатор, два пожарных водных резервуара и два – для питьевой и технической воды. Помимо этого, несколько в стороне от станции ведется бурение скважин для обеспечения огромного станционного хозяйства водой. Две скважины глубиной по 250 м уже отработаны, ведется бурение третьей – глубиной 350 м и строится насосная станция. Работа на станции кипит – всюду горы разрытой земли, возведенные и возводимые здания, некоторые объекты – на стадии котлованов. Разгружаются составы с материалами. И начинаешь понимать, что сотрудники компании «Жол жөндеуші», отвечающей за проводимые здесь работы, абсолютно правы, утверждая, что трудятся в горячей точке. Вторая часть пути – от Косколя до Жезказгана – примечательна тем, что здесь совершенно другой рельеф местности. Знаменитые выемки и мосты находятся именно на этом отрезке. Расположенные на линии разъезды и станции характеризуются последними аккордами завершающегося строительства. Фасады зданий сверкают свежей краской, везде прорыты траншеи для прокладки водопровода и канализации. Скоро их закроют и территорию облагородят. Пожалуй, только производственный пейзаж первого разъезда ярче всего свидетельствует о том, что работы продолжаются, – там устанавливают опоры электропередачи и тянут провода. Железнодорожное полотно на этом участке практически готово к эксплуатации. Высокой «китайской стеной» возвышается оно над местностью, сверкая рельсами на солнце, бетонными и металлическими конструкциями мостов. Изредка встречается техника, выполняющая разные земляные работы. Прошлогодняя зима была непростой для строителей из-за снежных заносов, но в нынешнем году поставили защитные заборы и временные переносные щиты на самом верху выемок. Заносит пути и песок, поэтому на экспериментальном участке между 10-м и 11-м разъездами сооружена невысокая – 50 см (потому что ветер в основном гуляет понизу) – конструкция из геосетки в виде клеток для задержания песка. Такой забор разработан сотрудниками компании «Жол жөндеуші» совместно с проектным институтом заказчика. По словам специалистов, новшество дало положительный эффект, поэтому включается в проект. В текущем году таким образом укрепят более 50 км. Регион, где проходит железнодорожная линия Жезказган – Саксаульская, – это места обитания сайгаков, находящихся под государственной защитой. Линия же стала искусственной преградой на пути миграции сайги на юг осенью и в обратном направлении весной. Поэтому сделали перегоны для преодоления высокой насыпи. Они широкие, чтобы животные не теснились, преодолевая железнодорожную насыпь. Очевидцы рассказывают, что весной видели, как сайга переходит через насыпь в северном направлении. То есть линия не стала для них преградой. Этой осенью сайгаки на обратном пути, надеемся, благополучно нашли свою дорогу, ведь строители позаботились об этом. Жилищный вопрос всегда был, есть и будет актуальным. Дома, что возводятся на линии для железнодорожников, дают уверенность в том, что жить в них будет комфортно, а значит, и работа будет спориться. Судите сами. Все дома типовые – в них по две 4-комнатные квартиры. Вместительная прихожая, просторные ванные и туалетные, жилые комнаты тоже просторные и изолированные. И огромный плюс, что в них паровое отопление. Более того, квартиры снабжены газовыми плитами, холодильниками, необходимым набором мебели. Автору этих строк довелось ночевать в такой квартире – все там удобно и функционально. Если же появится необходимость заселять малосемейных или одиноких специалистов, то перепланировку квартиры сделать несложно, благо места достаточно. А в том, что необходимость появится, можно не сомневаться – на молодой дороге нужны молодые руки. Предстоит еще много работы по благоустройству. Верится, что и в песках, и на не очень благодатной почве, присущей региону прохождения новой линии, будут расти и радовать глаз как деревья и кустарники, так и садовые цветы. Рукам, которые возвели за короткий срок такую линию, все подвластно…