Свежий выпуск От станции до станции – свершенья на дистанции Любовь ГОВОРУХИНА

Ввод в строй этих линий все ожидали с нетерпением, так как сокращение расстояния доставки грузов до порта Актау жизненно необходимо для экономики. Именно о таких новых магистралях говорил Глава государства, озвучивая новую стратегическую программу «Нұрлы жол – путь в будущее», и об этом указывал во время программного выступления у подножия горы Улытау, назвав открытие этих железнодорожных магистралей историческим событием.



Во время перелета на вертолете от Жезказгана до станции Саксаульской, который организовали для журналистов, мне, представителю журнала «Транс-Экс­пресс Қазақстан», посчастливилось воочию­ убедиться в грандиозности новой железнодорожной линии, пересекающей полупустыню с востока на запад. Обратно возвращались по земле, точнее по рельсам, на дрезине. На 11-м разъезде линии Саксаульская – Жезказган наша дрезина остановилась, так как перегон был занят. Оказывается, навстречу двигался грузовой состав, и все ждали, когда же появятся огни тепловоза «Эволюшн» – именно этому тепловозу отечественной сборки предстоит водить составы на новой линии. И вот впереди замаячили огни локомотива. Вот он – то, ради чего так упорно трудились строители, – грузовой состав, направляющийся в порт Актау! Его можно назвать венцом всех трудов, потому что дорога действует и грузы идут.

Пока здесь ежедневно проходит пара поездов – в западном направлении идут грузы «АрселорМиттал Темиртау», в восточном – «Тенгизшевройл». Пусть составов немного, но ведь это только начало. Недалеко время, когда движение станет интенсивным, а путь привычным и не­длинным, потому что знакомая дорога всегда кажется короче. А значит, восток и запад нашей страны станут ближе друг к другу.

Наша дрезина движется дальше, к Косколю – большой центральной станции линии Жезказган – Саксаульская. По словам железнодорожников, эти преобразования вдохнули жизнь в аул Косколь. И если раньше люди стремились отсюда уехать, то теперь многие переменили планы, тем более что и местные дома поднялись в цене. Это ли не показатель повышения уровня жизни населения? О необходимости таких преобразований говорил Глава государства во время интервью у подножия горы Улытау. Поэтому строители железной дороги гордятся в том числе и тем, что появление в этих местах новой дороги существенно повлияло на качество жизни многих аулов. Более того, с началом стройки и сотовые телефоны стали здесь привычной вещью.

И еще один факт из жизни прилегающих к дороге поселений: в школе аула Карсакпай в нынешнем году в 1-й класс набрали 11 детей, тогда как в прошлом – было только три ученика. Как говорит Кумбай Байдаулетов, главный менеджер управления по строительству железнодорожной линии Жезказган – Саксаульская АО «НК «КТЖ», ситуация изменится еще более позитивно, когда железная дорога начнет работать в полную силу.

В связи с тем, что станции Кос­коль на магистрали отведена роль центральной, масштаб строительства здесь грандиозней. Если на всех станциях ограничиваются возведением двух жилых зданий, вокзалом, совмещенным с пунктом ЭЦ, то на Косколе предусмотрены и другие помещения. Это дом отдыха локомотивных бригад, пункт техничес­кого осмотра вагонов, пожарное депо, ремонтно-эксплуатационный пункт дистанции пути, три котельных, транс­форматор, два пожарных водных резервуара и два – для питьевой и технической воды. Помимо этого, несколько в стороне от станции ведется бурение скважин для обеспечения огромного станционного хозяйства водой. Две скважины глубиной по 250 м уже отработаны, ведется бурение третьей­ – глубиной 350 м и строится насосная станция.

Работа на станции кипит – всюду горы разрытой земли, возведенные и возводимые здания, некоторые объекты – на стадии котлованов. Разгружаются составы с материалами. И начинаешь понимать, что сотрудники компании «Жол жөндеуші», отвечающей за проводимые здесь работы, абсолютно правы, утверждая, что трудятся в горячей точке.

Вторая часть пути – от Косколя до Жезказгана – примечательна тем, что здесь совершенно другой рельеф местности. Знаменитые выемки и мосты находятся именно на этом отрезке. Расположенные на линии разъезды и станции характеризуются последними аккордами завершающегося строи­тельства. Фасады зданий сверкают свежей краской, везде прорыты траншеи для прокладки водопровода и канализации. Скоро их закроют и территорию облагородят. Пожалуй, только производственный пейзаж первого разъезда ярче всего свидетельствует о том, что работы продолжаются, – там устанавливают опоры электропередачи и тянут провода. Железнодорожное полотно на этом участке практически готово к эксплуатации. Высокой «китайской стеной» возвышается оно над местностью, сверкая рельсами на солнце, бетонными и металлическими конструкциями мостов. Изредка встречается техника, выполняющая разные земляные работы.

Прошлогодняя зима была непростой для строителей из-за снежных заносов, но в нынешнем году поставили защитные заборы и временные переносные щиты на самом верху выемок­. Заносит пути и песок, поэтому на экспериментальном участке между 10-м и 11-м разъездами сооружена невысокая – 50 см (потому что ветер в основном гуляет понизу) – конструкция из геосетки в виде клеток для задержания песка. Такой забор разработан сотрудниками компании «Жол жөндеуші» совместно с проектным институтом заказчика. По словам специалистов, новшество дало положительный эффект, поэтому включается в проект. В текущем году таким образом укрепят более 50 км.

Регион, где проходит железнодорожная линия Жезказган – Саксаульская, – это места обитания сайгаков, находящихся под государственной защитой. Линия же стала искусственной преградой на пути миграции сайги на юг осенью и в обратном направлении весной. Поэтому сделали перегоны для преодоления высокой насыпи. Они широкие, чтобы животные не теснились, преодолевая железнодорожную насыпь. Очевидцы рассказывают, что весной видели, как сайга переходит через насыпь в северном направлении. То есть линия не стала для них прегра­дой. Этой осенью сайгаки на обратном пути, надеемся, благополучно нашли свою дорогу, ведь строители позаботились об этом.

Жилищный вопрос всегда был, есть и будет актуальным. Дома, что возводятся на линии для железнодорожников, дают уверенность в том, что жить в них будет комфортно, а значит, и работа будет спориться. Судите сами. Все дома типовые – в них по две 4-комнатные квартиры. Вместительная прихожая, просторные ванные и туалетные, жилые комнаты тоже просторные и изолированные. И огромный плюс, что в них паровое отопление. Более того, квартиры снабжены газовыми плитами, холодильниками, необходимым набором мебели. Автору этих строк довелось ночевать в такой квартире – все там удобно и функционально.

Если же появится необходимость заселять малосемейных или одиноких специалистов, то перепланировку квартиры сделать несложно, благо места достаточно. А в том, что необходимость появится, можно не сомневаться – на молодой дороге нужны молодые руки.

Предстоит еще много работы по благоустройству. Верится, что и в пес­ках, и на не очень благодатной почве, присущей региону прохождения новой линии, будут расти и радовать глаз как деревья и кустарники, так и садовые цветы. Рукам, которые возвели за короткий срок такую линию, все подвластно…



