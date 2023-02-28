От старого к новому

С детских лет Лукас обу­чался игре на фортепиано, но в скором времени обратил внимание на органное искусство. И успех не заставил себя ждать: полученное в ведущих музыкальных вузах Европы блестящее образование еще больше оттенило природное дарование юноши.

– Мне всегда приятно видеть заполненные залы Казахской государственной филармонии имени Жамбыла на концертах органной музыки. Такое количество слушателей свидетельствует о том, что в нашем славном городе интерес к ней высок. Я убеж­ден, что органная культура в Алматы будет неуклонно развиваться, – отметил заслуженный артист РК, мэтр органного искусства в Казахстане Габит Несипбаев.

Профессиональные органисты между собой в шутку называют Иоганна Себастьяна Баха отцом-кормильцем, ведь значительная часть органного репертуара основывается на его сочинениях. В программу музыкального вечера, которую подготовил Лукас Хаслер, вошли как известные произведения Баха, так и интересные, весьма необычные авторские переложения для органа фортепианных сочинений Моцарта и Бетховена.

Во второй половине XVIII века орган как сфера применения исполнительского искусства постепенно отходит на второй план, а на авансцену выходит фортепиано.

– Некоторые из вас, наверное, могут задаться вопросом: какой смысл перекладывать фортепианные сочинения Моцарта и Бетховена для органа? Но я бы хотел возразить. Современное исполнение на роялях сонат Моцарта и Бетховена тоже можно считать своего рода транскрипциями, потому что сегодняшние рояли и пианино уже совсем другие, непохожие на те, старинные инструменты, – говорит Габит Несипбаев.

Достаточно неожиданный эксперимент Лукаса Хаслера пришелся по вкусу алматинскому слушателю, который не скупился на аплодисменты.

Отметим, что в 2019 году был выпущен первый сольный альбом Лукаса Хаслера под названием A Portrait, состоящий из органной музыки Баха, Листа, Дюпре, а также из его собственных импровизаций. В том же году австрийская газета Kleine Zeitung назвала его восходящей звездой. Сегодня он является одним из самых успешных органистов, в социальных сетях на него подписаны десятки тысяч слушателей.