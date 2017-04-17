От статуса зависит многое

Марина Пархоменко
– Ажар Гинятовна, часть населения обслуживается в государственных поликлиниках, часть – в частных. Зачем нужно вновь прикрепляться к поликлинике?

– Медицинский пункт, фельд­шерско-акушерский пункт, врачебная амбулатория и поликлиника – это «входные ворота», обеспечивающие доступ к получению медицинской помощи, в том числе в рамках страховой медицины. Потому сейчас необходимо прикрепиться к поликлинике, ведь схема финансирования построена так, что деньги идут за пациентом, и в связи с этим важно определить свой статус в системе оказания медпомощи.

– Что дает такое действие, как определение статуса?

– В рамках ОСМС существует два пакета услуг. Первый – это гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), который реализуется за счет бюджетных средств, включает профилактические, диагностические и лечебные медицинские услуги, обладающие наибольшей доказанной эффективностью. В ГОБМП входят: скорая помощь, санитарная авиация, амбулаторно-поликлиническая и стационарная помощь при социально значимых заболеваниях, а по экстренным показаниям – вне зависимости от наличия направления, профилактические прививки. Ко второму пакету, то есть страховому, относятся все остальные виды услуг, в том числе плановая стационарная помощь, высокотехнологичные медицинские услуги, которые оказываются профильными специалистами при заболеваниях, требующих использования инновационных или уникальных методов диагностики и лечения. Но если первый пакет гарантирован государством, то доступ ко второму получают только застрахованные граждане, потому так важно знать свой статус.

Государство будет вносить отчисления за 14 категорий граж­дан, в том числе детей и студентов, пенсионеров, официально зарегистрированных безработных, инвалидов, многодетных матерей, беременных, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, и так далее. За наемных работников отчисления делает работодатель, а вот индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, лица, оказывающие услуги по договорам гражданско-правовой ответственности, а также самозанятое неактивное население осуществляют взносы сами за себя.

– Если статус не определен?

– Если человек считает себя безработным и желает встать на учет в качестве безработного, ему необходимо обратиться в местный Центр занятости населения, в ЦОН или к акиму сельского округа по месту жительства. В случае когда гражданин занят в неформальном секторе экономики, к примеру, занимается частным извозом, строи­тельным бизнесом, торговлей, то ему нужно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, обратившись в налоговые органы или же платить взносы самостоятельно, приобретая право на получение услуг в рамках ОСМС.

– Что теряет незастрахованный человек?

– Незастрахованный может пользоваться первым пакетом медуслуг. Стационарную, заметьте, не экстренную, а плановую помощь можно получить, только будучи застрахованным, получив направление участкового врача поликлиники. Чтобы уклоняющие­ся от страхования не надеялись на «скорую», мол, она-то никуда не денется и отвезет в стационар, скажу следующее: только 30% вызовов заканчиваются госпитализацией.

– Разъясните, пожалуйста, алгоритм действий человека, собирающегося присоединиться к кампании.

– Независимо от прописки, желательно по месту жительства, а можно и по месту работы – кому как удобнее – гражданин должен выбрать не чаще раза в год поликлинику или амбулаторию, медпункт, куда будет обращаться за медицинской помощью. Прикрепиться можно тремя способами. Первый – прийти в поликлинику, предоставить удостоверение, написать заявление в произвольной форме на имя главного врача. Второй способ – обратиться в организацию первичной медико-санитарной помощи по телефону, для чего существуют call-центры, работают медрегистраторы. И третий – прикрепиться через портал «электронного правительства» (egov.kz), подав запрос в форме электронного документа с указанием своих данных.

Во всех шестнадцати регионах поликлиники эту работу проводят. Полученные данные отражаются в Регистре прикрепленного населения, работающего в рамках Информационной системы здравоохранения, который «видит» каждый медпункт, амбулаторию. Сейчас идет скрупулезная информационно-разъяснительная работа, организуются подворовые обходы, встречи, сходы с участием представителей местных властей.

– Существует ли лимит на количество прикрепленного населения, ведь хорошо зарекомендовавшие себя поликлиники будут пользоваться большей популярностью?

– Поликлиники рассчитаны на определенное количество посещений в смену, прописана нагрузка на одного врача. Всего поставщиков, оказывающих услуги в рамках ГОБМП, 1 043, из них 70,4 % – это государственные мед­организации. Мы привлекаем к работе в рамках государственного заказа частные клиники – малые, большие. Говорим им: можно обслуживать улицу, микрорайон, участвуйте в системе ОСМС – это прозрачный конкурс. Для этого достаточно иметь лицензию на оказание первичной помощи на амбулаторном уровне. Ведется активная работа министерства с бизнес-сообществом, Национальной палатой предпринимателей «Атамекен», разъясняются правила работы в системе ОСМС. Мы думаем, что частных поставщиков медуслуг будет немало, и таким образом удастся разгрузить государственные поликлиники.

– Существуют ли в организациях первичной помощи кадровые проблемы?

– Организации системы здравоохранения обеспечены кадрами хорошо даже в сравнении со странами ОЭСР. Однако в стацио­нарных организациях имеется нехватка кадров, тогда как в поликлиниках один врач работает в команде с тремя медсестрами, социальным работником и психологом, обслуживая две тысячи прикрепленного населения. Обыч­но из этих двух тысяч за помощью обращаются всего 40%, в основном пациенты с хроничес­кими заболеваниями, дети. Вот как раз для детского населения требуется больше врачей-педиатров, выпуском которых мы и займемся. Вопрос стоит в квалификации кадров, качестве оказания медуслуг, и в этом направлении мы будем работать, начиная с реформ в медицинском образовании.

