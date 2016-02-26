​От стеклянных бус до витражей

Начнем с того, что Бахтыгуль стала третьим призером конкурса, опередив более 2 000 его участников. Победа позволила получить грант на сумму в 5 млн тенге. Кроме того, еще в финале довелось поучаст­вовать в образовательных бизнес-тренингах, что несомненно пригодится в развитии собственного дела. А оно как раз-таки пошло в гору. Еще во время учебы в Павлодарском государственном университете на факультете металлургии, машиностроения и транспорта Бахтыгуль нравились лекции по материаловедению. И по окончании вуза пришла идея заняться переработкой стекла и изготовлением из вторсырья самых различных изделий.

– Уверена, подобная идея приходила в голову многим, не только мне, но чтобы ее реализовать, требуется много упорства и труда, – считает Бахтыгуль. – Зачем тратить природные ресурсы, если можно перерабатывать вторсырье и делать из него красивую, нужную и доступную по цене продукцию? Цех по переработке стекла и производству продукции из стекла «Алуа», который я возглавляю, работает уже больше года по трем направлениям: украшения из стекла, сувениры и посуда. На средства гранта была закуплена печь, что позволило расширить масштабы и объемы производства. Сейчас запускаем четвертое направление – это брендированная продукция и стройматериалы из стекла. Мы, а в моем цеху работают еще четыре человека, все делаем в кратчайшие сроки, причем из экологически чистого сырья. Многие компании, которые заказывали брендированную продукцию со своими логотипами, допустим, в Турции, сейчас переводят заказы к нам.

Главная цель Бахтыгуль – запустить мини-завод, который будет работать по 16 направлениям.

– Думаю, мы, молодые предприниматели, можем внести существенный вклад в развитие нашей страны, ее экономики, – говорит Бахтыгуль. – Если не мы, то кто?