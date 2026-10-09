От стратегий к действиям: представители 14 стран обменялись опытом использования ИИ в госуправлении

Цифровизация
Дана Аменова
корреспондент

Более 60 государственных служащих, практиков и представителей ПРООН из 14 стран обсудили, как обеспечить эффективное управление искусственным интеллектом в интересах общества в условиях стремительного развития технологий. В Стамбуле прошла межрегиональная конференция «Управление ИИ на практике», сообщает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Конференцию организовали Астанинский хаб государственной службы (ACSH), ПРООН в Казахстане, Министерство внутренних дел и безопасности (MOIS) и Национальное агентство информационного общества (NIA) Республики Корея при поддержке Стамбульского регионального хаба ПРООН.

В приветственном слове руководитель Стамбульского регионального хаба ПРООН Стелиана Недера обратила внимание на неравномерные темпы внедрения ИИ и риск растущего цифрового разрыва как между странами, так и между людьми с разным уровнем цифровых навыков, подчеркнув важность баланса между поддержкой инноваций и надлежащим регулированием ИИ.  

Генеральный директор по ИИ Управления кибербезопасности при Президенте Турецкой Республики Осман Гази Гючлютюрк призвал развивать практичные, доступные и экономически приемлемые подходы к управлению ИИ, которые обеспечивают безопасность и сохраняют за человеком право принимать решения.

Генеральный директор Бюро по ИИ в госуправлении Министерства внутренних дел и безопасности Республики Корея Донг Су Чанг рассказал об «ИИ-лаборатории правительства». В ней госслужащие сами находят проблемы в своей работе, тестируют решения на основе ИИ и создают прототипы. По его словам, технологии меняют работу госорганов только тогда, когда сотрудники умеют ими пользоваться. Поэтому, развивая общую инфраструктуру ИИ и государственные сервисы, Корея уделяет особое внимание укреплению компетенций госслужащих.

Председатель Управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Алихан Байменов отметил, что мир вступает в эпоху сосуществования человека и ИИ, а рост автономности систем требует нового уровня ответственности и действенного контроля со стороны человека. Он подчеркнул важность укрепления институтов, развития компетенций и создания механизмов защиты, чтобы ИИ служил общественным интересам, защищал права человека и приносил пользу обществу.

Особое внимание Байменов уделил международному сотрудничеству, которое помогает обеспечить более равный доступ к новым технологиям и предотвратить рост неравенства, а также позволяет странам совместно решать общие задачи. В пример он привёл совместную межрегиональную инициативу, финансируемую Республикой Корея, которая с момента запуска в 2021 году расширилась с 7 до 12 стран и охватила обучением более 500 госслужащих и практиков.

В рамках мероприятия участники ознакомились с успешными практиками Республики Корея в области ИИ – от правовых основ его применения до использования в госуслугах, а также с опытом цифровой идентификации и укрепления киберустойчивости. Представители 12 стран Центральной Азии, Кавказа и Азиатско-Тихоокеанского региона рассказали о собственных решениях, достижениях и трудностях, с которыми сталкиваются при их внедрении.   

Представитель Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК Аружан Сарыева рассказала о казахстанском опыте перехода от цифровизации госуслуг к развитию ИИ. По её словам, 92% госуслуг уже полностью переведены в цифровой формат. Среди приоритетов — обучение миллиона граждан навыкам работы с ИИ в течение 5 лет. Она также рассказала о принятии Цифрового кодекса и отдельного закона об ИИ, запуске национальных суперкомпьютеров и открытии в Астане международного центра alem.ai, который объединяет образование, исследования и поддержку стартапов.

Конференция стала площадкой для обмена международным опытом и практическими инструментами управления ИИ. Особое внимание участники уделили учёту потребностей общества и обеспечению подотчётности при использовании ИИ. На интерактивной сессии они обсудили, где ИИ-агенты могут быть полезны в госуправлении и с чего начать их применение в своих странах.

Справочно

Конференция прошла в рамках межрегионального проекта, финансируемого Правительством Республики Корея через Министерство внутренних дел и безопасности (MOIS) и Национальное агентство информационного общества (NIA) и реализуемого ПРООН в Казахстане с использованием потенциала Астанинского хаба государственной службы. Проект направлен на развитие потенциала государственных служащих в 12 странах Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан), Кавказа (Армения, Азербайджан и Грузия) и Азиатско-Тихоокеанского региона (Бангладеш, Камбоджа, Лаос, Монголия и Филиппины). В рамках проекта проводятся семинары, исследования и учебные визиты в Республику Корея для содействия цифровой трансформации и развитию цифрового государственного управления в странах-участницах.

#конференция #ИИ #опыт #Стамбул #госуправление

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