От студентов до металлургов

Кандидат в президенты РК Мейрам Кажыкен в рамках агитацион­ных мероприятий побывал в ряде регионов.

Мейрам Кажыкен посетил предприятие с полувековой историей – Жезказганский медеплавильный завод. Металлургов интересовал вопрос досрочного выхода на пенсию при работе на вредном производстве и возвращения понятия «горячая сетка».

В Жезказгане кандидат посетил и ТОО «Адал Еңбек KZ». Орга­низация создана для трудо­устройства людей, получивших увечья на предприятиях компании «Казахмыс». Спецпредприятие оказывает такие услуги, как деревообработка, озеленение, благо­устройство, а с недавнего времени занимается изготовлением искусственной ротанговой мебели. Здесь работников больше интересовал вопрос социальной защиты лиц с особыми потребностями.

Далее Мейрам Кажыкен отправился в Костанайскую область, где первым пунктом посещения стал университет им. Ахмета Байтурсынова. На встрече со студентами и преподавателями поднимались вопросы трудоустройства молодых специалистов, заработной платы и ее индексации. По итогам встречи кандидат возложил цветы к памятнику Ахмета Байтурсынова.

В графике кандидата в президенты РК было также посещение сельскохозяйственной опытной станции «Заречное» Костанайского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Основными темами беседы с сот­рудниками стали проблемы в сельскохозяйственной отрасли и науке. Недостаточное финансирование проектов и устаревшая техника, как отмечалось, тормозят совершенствование методов исследований и производства.

В городе Рудном кандидат в президенты РК встретился с представителями профсоюзного комитета АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» (ССГПО). Работники предприятия высказали мнение о том, что необходимо снизить пенсионный возраст женщин и вернуть право льготного выхода на пенсию для шахтеров и трудящихся на работах с вредными и опасными условиями труда.

На встрече Мейраму Кажыкену вручили строительную каску. Таким образом в «копилке» кандидата уже три каски – от Содружества профсоюзов «Аманат», от шахтеров «Жезказганцветмета» и профкома ССГПО.