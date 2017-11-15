​От субсидий – к кредитам

Такие данные прозвучали в ходе пресс-конференции по итогам заседания Правительства. Как проинформировал первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов, с 14 февраля нынешнего года начата реализация новой госпрограммы АПК, в рамках которой Минсельхозом разработаны карты развития приоритетных направлений сельского хозяйства и совершенствования господдержки отрасли.

В проекте Карты модернизации агронауки утвержден поэтапный план перехода от субсидирования к льготному кредитованию. Причем в ходе разработки документа учитывался международный опыт. В частности, несколько лет назад в Казахстане работали экс­перты кэрнской группы – ассоциации стран-экспортеров сельскохозяйственной продукции, сформированной в 1986 году в городе Кэрнс (Австралия). Ее специалисты и рекомендовали использовать наработки этой и других стран в вопросах господдержки АПК.

При реализации карт развития АПК большая роль отводится техническому перевооружению отрасли. Проведенный анализ парка сельхозтехники показывает, что срок эксплуатации многих тракторов и комбайнов превышает 17 лет. А использование изношенных машин приводит к увеличению затрат на ремонт и ГСМ в среднем на 20% и, главное, к недополучению порядка 14% валового сбора урожая.

В рамках Карты интенсивного технического переоснащения АПК предусматривается ввес­ти программу льготного кредитования на сельхозтехнику отечественного производства с конечной ставкой до 5%, изменить механизм инвестиционного субсидирования.

В частности, инвестиционная субсидия станет поступать не покупателю, а производителю. При этом предприятие будет отпускать технику конечному получателю со скидкой на сумму субсидии. Такие меры, как отмечалось в ходе пресс-конференции, позволят открыть в Казахстане новые предприятия по выпуску сельхозтехники.

В связи с увеличением пого­ловья скота претерпит изменения структура пашни. По словам первого вице-министра, за последние 25 лет ее площадь существенно сократилась.

– Анализ показал, что если в 1991 году площадь пашни состав­ляла более 36 миллионов гектаров, то к 2016 году она сократилась на 10,6 миллиона. Куда делись гектары? Как выяснилось, переведены в залежь и в другие угодья, – отметил он.

Теперь с учетом развития животноводства в Карте увеличения пашни предусмотрен ввод 1,9 млн га земли в оборот. Эти территории будут использованы в первую очередь для производства кормов и других востребованных культур (масличные, бобовые).

Особое внимание уделено переработке сельхозпродукции, для развития которой впервые сформирована База данных перерабатывающих предприятий с оценкой их текущего состояния, мощности, загрузки, номенклатуры продукции, а также с указанием проблем.

Определены 9 приоритетных видов переработки – молока, мяса, шкур и шерсти, масличных и зерновых культур, плодов и овощей, сахарной свеклы и картофеля, по которым разработана Схема размещения предприятий агропереработки, в том числе по каждой области, в разрезе районов.

Согласно Карте агропереработки, необходимо построить 79 небольших новых и провести модернизацию 80 имеющихся заводов. Это позволит увеличить валовое производство продукции переработки с 1,9 до 3 трлн тенге и создать дополнительно 7 тыс. рабочих мест.