От судьбы не убежишь

Окончив школу, Агайша Каренова решила поступить в Уральское медучилище, но ей не хватило буквально полбалла, чтобы учиться на фельдшерском отделении, а на акушерское, для которого итогов экзамена было достаточно, она идти не захотела. Тогда ей предложили поехать в Кострому, потому как в том мед­училище набранных ею баллов хватало, чтобы стать фельдшером. Несмотря на уговоры мамы остаться, девушка отправилась вслед за мечтой.

После училища планировала пос­тупать в Ярославский мединститут, чтобы стать врачом, но перед самым выпуском серьезно заболел отец. После инсульта 52-летний мужчина оказался наполовину парализован, и дочь поехала к нему.

– Отец всегда хотел, чтобы дочь стала медиком, и он оказался первым, кому я делала уколы. Папа очень гордился мной. К сожалению, тогда возможности медицины не позволили вылечить его, вскоре он умер, – вспоминает Агайша Сарсеновна.

Медик уверена, что, случись болезнь сейчас, она смогла бы выходить отца, продлить его жизнь. Но, как известно, в истории не бывает сослагательного наклонения, и время не пустишь вспять. После смерти отца Агайша приняла решение вернуться в родное село, но загвоздка была в том, что она, как молодой специалист, должна была отработать в том медучреж­дении, в которое ее направило государство. Отдавать долг Родине ей предстояло в российской глубинке – в городе Борисоглебске Воронежской области.

– Мы там уже успели побывать, – рассказывает Агайша Каренова. – Там живут удивительные люди, очень простые и искренние. Они встречали нас, юных медиков, приехавших на практику, как дорогих гостей, хлебом с солью. Но я должна была вернуться к маме, поэтому пошла к директору нашего училища, до конца не веря, что он меня отпустит. В то время с этим было строго, но мужчина, увидев мои слезы, смягчился, хотя считал: мне необходимо продолжать учебу, чтобы стать врачом.

Вернувшись в Бударино, Агайша устроилась на работу в местную врачебную амбулаторию, но так как свободного места фельдшера не было, ей пришлось стать акушеркой.

– Но я никогда не пожалела, что стала тем, кем стала: наша работа благодарная, и помощь, которую мы оказываем, очень нужная, потому как касается продолжения жизни, появления на свет малышей, – говорит она уверенно.

Сельская акушерка не только медсестра, но и психолог, подруга и советчица для женщин, которые к ней обращаются. У каждой своя история, семейные труднос­ти и проблемы со здоровьем. Каждую она должна выслушать, поддержать.

За советом к медику на селе идут все, не только женщины, поэтому нужно быть настоящим универсалом, чутким профессионалом. Это требует большой ответственности и необходимости всегда оставаться на связи, чтобы в любой ситуации прийти на помощь.

Это сейчас у всех есть мобильные телефоны, которые позволяют решать вопросы оперативно на любом расстоянии, а 20 лет назад в экстренном случае приходилось добираться к пациенту на перекладных. Одну из своих рожениц, которой пришлось оказывать помощь в середине 1990-х, Агайша запомнила навсегда. В ту ночь акушерку разбудил стук в дверь, муж женщины, находящейся на сносях, прискакал с чабанской точки на лошади: у жены начались роды... Не медля ни секунды молодой медик запрыгнула на коня сзади всадника, и они поскакали.

Время тогда было трудное, транспорта на селе было мало, о «скорой» могли только мечтать, к пациентам обычно доставляли на тракторе или молоковозе, на котором ездил сосед. А тут, разбуженная посреди ночи, да еще и напуганная возможными осложнениями, Агайша даже не подумала попросить машину. Все 15 км, которые отделяли ее дом от дома рожавшей женщины, она проскакала на лошади без седла.

Оказалось, что муж роженицы, как это бывает, со страху преувеличил, и роды проходили нормально. Акушерка помогла женщине разрешиться от бремени, состояние мамы и малышки были хорошими.

Но эту гонку Агайша запомнила надолго, потому как после ночной скачки ее тело долго болело. Сейчас она вспоминает ту историю со смехом и гордится, что девочка, которая родилась той ночью, уже вышла замуж, сама стала мамой и даже спустя много лет позвонила медику, чтобы поблагодарить за свое появление на свет.

Практически все женщины Бударинского сельского округа, а это жительницы трех сел, побывали на приеме у Агайши Кареновой и вспоминают ее с благодарностью. Одну из своих коллег, санитарку амбулатории, она в буквальном смысле спасла, оказавшись непоколебимой при проведении скрининга.

Ни для кого не секрет, что многие женщины стараются избежать прохождения обследования на выявление рака шейки матки. Такое отношение вызвано уверенностью, что «со мной такого произойти не может», а также постоянной занятостью и нежеланием лишний раз показываться врачу. Этими отговорками руководствовалась и работница медучреждения, предлагая Агайше подмахнуть справку без анализа, ссылаясь на отсутствие жалоб. Но акушерка была настойчива и убеждала: надо проверить, здоровье превыше всего, и женщина сдалась.

– Когда через время мне позвонил районный онколог и сказал, что в пробе нашей коллеги обнаружена онкология, я была в шоке и уговорила ее поехать в областной центр, чтобы пересдать анализ. Но и там диагноз подтвердился, – вспоминает Агайша Сарсеновна.

Так как новообразование было на ранней стадии, пациентке провели операцию, даже «химия» не понадобилась. Спустя время женщина восстановилась и вернулась на работу. Ее признательность принципиальной коллеге, благодаря которой онкология отступила, не имела границ.

– Когда мы в первый раз с ней встретились после операции, несмотря на боль, она пыталась опус­титься на колени, я остановила ее, мы обе расплакались, – вспоминает она. – Я видела, насколько благодарна она мне была. Но я просто сделала свою работу.