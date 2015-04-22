Свежий выпуск От тапочек – к туфелькам Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Сейчас на предприятии работают над выполнением крупного заказа из России. Заключен контракт на поставку 50 тыс. пар тапочек. Тем временем руководство фабрики озабочено расширением ассортимента продукции. В ближайших планах – наладить выпуск модельной обуви для мужчин. Уже осенью предполагается запуск новой линии, стоимость которой составляет 300 млн. тенге.

С финансированием проекта помогает фонд «Даму». Финансовый институт субсидирует процентную ставку по кредиту, а это позволит предприя­тию сэкономить большую сумму, которую затем можно направить на закуп сырья и приглашение консультанта из Турции.



