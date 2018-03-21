​От тайказана до фуд-корта

Злата Белая
Фото Игоря Бургандинова

Ощутить атмосферу казахского аула в дни празднования Наурыза смогут посетители выставочного комплекса «ЭКСПО», здесь они увидят этноаул и тематические музеи-юрты. Гостей будут встречать известные персонажи из народных сказок: остроумный Алдар Косе, добряк Кожанасыр, расторопный Тазша-бала и другие любимые многими герои. Национальные обряды и обычаи, традиции представят артисты столичных театров. Гончары, ювелиры, мастера войлоковаляния и декоративно-прикладного искусства продемонстрируют изделия ручной работы.

Для посетителей этноаула запланированы спортивные состязания по қазақ күресі, асық ату, перетягиванию каната, армрестлингу и поднятию гирь. Также все желающие смогут проверить силу и выносливость в национальной игре «Поднятие барана» и покататься на национальных качелях алтыбакан.

На территории юрточного городка установлен тайказан с наурыз-коже вмес­тимостью 1 000 литров, возле которого пройдет театрализованное представление. Кроме того, для посетителей состоится праздничный концерт с участием ведущих отечественных артистов.

Гостей этноаула ожидает выставка собак древних казахских пород тазы и тобет. Отдельная зона отведена под фуд-корт, где будет организована продажа горячих блюд восточной кухни.

Особого внимания заслуживает музейный комплекс из 4 юрт, который размещен на территории этноаула. Первая юрта посвящена древнетюркской письменности и культуре. Здесь представлена реконструкция каменных стел с древнетюркскими письменами, экскурсоводы расскажут посетителям о происхождении этих памятников истории.

Вторая юрта носит название «Музей национальных музыкальных инструментов». Здесь гости смогут познакомиться с реконструкцией старинных инструментов – домбры, наркобыза, даулпаза, жетыгена, сырная и других, а также прослушать рассказ об истории создания и развития этих инструментов.

Третья юрта – «Музей национальной этнографии и ювелирных изделий». Посетителям представят старинные предметы быта казахов – адалбақан, жағлан, кебеже, жүкаяқ и другие, а также старинные ювелирные изделия мастеров Западного Казахстана – сәукеле, өңіржиек, өңіртал, құдағи жүзік, белдік, асатаяқ и другие украшения.

Четвертая юрта – «Музей национальных ковровых изделий». Гости смогут ознакомиться со старинными ворсовыми и безворсовыми казахскими коврами, а также коврами из войлока и шелка, прослушать рассказ гида о древней технологии создания этих изделий.

Кроме того, в этноауле будет установлен казан 1775 года. Реликвия, возраст которой старше 240 лет, была восстановлена в 1997 году.

На площади у монумента «Қазақ елі» будет также интересно, здесь пройдет международный турнир по историческому средневековому бою «Клинок степи». Ожидается, что в состязаниях примут участие более 80 реконструкторов из 5 стран: Казахстана, России, Украины, Кыргызстана и Узбекистана. В первый день запланированы одиночные поединки в формате щит-меч, меч-баклер, полуторный меч, алебарда, во второй день – командные состязания.

Колоритный юрточный городок добавит праздничных нот. Молодежь сможет покататься на старинных качелях – алтыбаканах, на спортивных аренах померяются силой балуаны по национальным видам спорта. Также зрители увидят театрализованные представления и концерты с участием звезд казахстанской эстрады и ведущих творческих коллективов.

Кроме того, уличные гуляния пройдут на городской площади у здания столичного акимата, в парке «Студенческий», на площадке у театра «Жастар».

Содержательную программу предлагают театры столицы и творческие коллективы. В дни празднования Наурыза – 22 и 24 марта – в Большом зале «Астана Опера» слушателям предложат жемчужину национальной оперы «Кыз Жибек» Е. Брусиловского. 24 марта на сцене театра в партии Жибек дебютирует Айзада Капонова – яркое сопрано, солистка оперной труппы, лауреат международных конкурсов, кавалер ордена «Құрмет».

Казахский государственный академический музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева представит комедию М. Байжиева «Тіл табысқандар», а Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького приглашает на треш-драму С. Баранова-Сергучева «Пробуждение». Праздничный концерт предлагает ансамбль народной музыки «Сарыарка». Полный список мероприятий, а также афиши можно посмотреть на сайте акимата города Астаны.

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