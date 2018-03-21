От тайказана до фуд-корта
Злата Белая
Ощутить атмосферу казахского аула в дни празднования Наурыза смогут посетители выставочного комплекса «ЭКСПО», здесь они увидят этноаул и тематические музеи-юрты. Гостей будут встречать известные персонажи из народных сказок: остроумный Алдар Косе, добряк Кожанасыр, расторопный Тазша-бала и другие любимые многими герои. Национальные обряды и обычаи, традиции представят артисты столичных театров. Гончары, ювелиры, мастера войлоковаляния и декоративно-прикладного искусства продемонстрируют изделия ручной работы.