Свежий выпуск
​От теории – к практике
Олег ТАРАСОВ

Мероприятие было инициировано Агентством РК по делам государственной службы и противодействию коррупции. Оно прошло с участием представителей Министерства иност­ранных дел РК, структур ООН и ОБСЕ в Казахстане, ОФ «Transparency International Kazakhstan», зарубежных послов, представителей дипломатических миссий, НПО и СМИ.

Открывая конференцию, заместитель председателя АДГСПК Алик Шпекбаев отметил, что формат встречи представляет особый интерес, поскольку новая антикоррупционная политика Казахстана формируется на основе внедрения лучшего опыта в сфере противодействия коррупции. При этом использование мировых антикоррупционых стандартов при одновременном следовании национальному законодательству служит своего рода вакциной от этой опасной болезни.

Первый заместитель министра иностранных дел Рапиль Жошыбаев высказал мнение, что в настоящее время коррупция представляет собой глобальную проблему, и ни одно государство не может считать себя застрахованным от ее проявлений. А потому необходимо объединение усилий в противодействии глобальному злу.

Глава офиса программы ОБСЕ в Астане Наталья Зарудна напомнила, что коррупция разрушает систему государственного управления, способствует падению авторитета власти в государстве, росту организованной преступности, препятствует развитию экономики. Ни одно общество в мире не свободно от этого зла. Вопрос только в том, насколько та или иная страна готова признать проблемы и предпринять решительные и последовательные шаги по их устранению.

Участники конференции были проинформированы о новых подходах в работе АДГСПК. Среди них – антикоррупционный мониторинг и анализ коррупционных рисков, антикоррупционные просвещение, ограничения и стандарты, меры финансового контро­ля. В свою очередь приглашенные на конференцию международные наблюдатели высказали благодарность за открытый диалог и выразили надежду на дальнейшее практическое взаимодействие.

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