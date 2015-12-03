​От тихого Дона до седого Урала

В край, где Европа сливается с Азией, Михаил Александрович приезжал на протяжении нескольких десятилетий. Здесь его и по сей день считают своим. Он любил повторять: «У меня две родины. На Дону я – казак, а на Урале – казах». Рядом с областным драматическим театром расположен памятник писателю, к которому участники конференции возложили цветы. С огромным интересом знакомились они с фотовыставкой «Шолохов и Казахстан», которая экспонировалась в фойе театра. Ее автор – фотохудожник из Оренбурга Сергей Жданов.

– Судьба мне подарила близкое общение с сыном Шолохова – Михаилом Михайловичем, который регулярно приезжал в полюбившиеся отцу уральские степи и после того, как писатель ушел из жизни, – рассказывает он. – Результатом наших совместных поездок стал собирательный портрет природы, которая была в произведениях Шолохова «одушевленным» лирическим героем. На выставку я привез и архивные фотографии Василия Пес­кова, оставившего нам в наследство прекрасные снимки писателя.

Открывая конференцию, председатель областного общественного объе­динения «Центр русской культуры» Сергей Погодин отметил, что творчество Шолохова дорого и русскому, и казахскому народу. В своем докладе сек­ретарь областного маслихата Малик Кульшар напомнил о том, что впервые военный корреспондент газет «Правда» и «Красная звезда» приехал в казахстанский поселок Дарьинское Уральской области в далеком 1942 году к своей семье, эвакуированной из Рос­товской области. Здесь он работал над фронтовыми очерками. С тех пор Приуралье, так похожее на его родное Придонье, стало для него второй родиной, куда он возвращался снова и снова. В Дарьинском появился первый в мире музей, основанный еще при жизни писателя. С тех пор два края, породненные Шолоховым, поддерживают постоян­ные дружеские связи.

Малик Иманкулович процитировал телеграмму, которой Шолохов еще в 1938 году поздравил Джамбула Джабаева с 75-летием творчества. В ней говорилось: «Покоренный вашим могучим талантом, от всего сердца благодарю за радость, доставленную вашими песнями. Шлю вам сыновний привет и горячие пожелания здоровья, бодрос­ти и сил».

Почему-то считалось, что на казахстанском приволье особо привлекательными для него были охота и рыбалка. Это не так. Сам Шолохов говорил, что в Приуралье ему и дышалось, и работалось легко. Известный писатель оказывал западноказахстанцам и практическую помощь. Как известно, он ездил по целинным хозяйствам, с его участием нередко решались актуальные проблемы, которых, как и во всяком большом деле, было немало. Вспоминали на конференции и о дружеских связях Михаила Александровича с казахскими писателями. «Настоящая дружба проверяется в годы испытаний», – писал ему Сабит Муканов. На что Шолохов отвечал: «Приезжай, будешь не только другом, но и братом».

«Эта дружба продолжается и поныне», – подчеркнул в своем выступлении советник-посланник посольства РФ в Казахстане Александр Мусиенко. Именно с подачи Шолохова слова «казах» и «казак» считаются однокоренными, а Придонье и Приуралье – регионами, которые породнил великий писатель. Преподаватели ЗКГУ им. М. Утемисова Розалинда Винник и Галина Донскова выступили с анализом нестареющих произведений классика русской литературы, говорили, что в вузах и библиотеках Шолоховские чтения, выставки и конкурсы вошли в постоянную практику.

Аплодисментами встретил зал внука писателя, директора музея-заповедника в станице Вешенская Александра Михайловича Шолохова. Он сознался, что для него очень волнительно находиться в зале одного из старейших в стране театров, с трибуны которого выступал и его дед. Поблагодарив за теплую встречу, он рассказал о том, что в юбилейный год выставка о творчестве Шолохова демонстрировалась в Эрмитаже и в Пушкинском музее. И еще одну дату Александр Михайлович считает значимой. Ровно полвека назад Шолохову была присуждена Нобелевская премия. Весть об этом застала его в Приуралье на берегу озера Жалтырколь, расположенного в отдаленном Жангалинском районе. Чтобы сообщить ее, секретарь обкома партии и друг Михаила Александровича Бисен Жумагалиев вылетел в район озера на АН-2 и с воздуха искал его палатку. Летчик не мог поверить в то, что известный писатель столь непритязателен и живет в полевых условиях.

На вопрос корреспондента газеты «Правда», как писатель воспринял факт присуждения высокой награды, Шолохов ответил: «…Меня трудно выбить из седла. Работаю, отдыхаю, пью великолепный казахский кумыс. Изредка, когда промерзну на охоте, разрешаю себе стопку арака. Твердо уверен в том, что после поездки в Стокгольм закончу первую книгу «Они сражались за Родину».

Много теплых слов было сказано на конференции в адрес Бисена Жумагалиева. С писателем его сроднило то, что в годы войны он тоже стал военным корреспондентом. В своей книге «Шолохов в Казахстане» Б. Жумагалиев писал: «Никогда не сотрется его след на казахской земле». Бисен Жумагалиевич ушел из жизни в 2015-м. А в одном из недавних своих интервью вспоминал, что Михаил Александ­рович более всего ценил нашу природу, покой и уединение. Естественно, его встречали как самого почетного гос­тя. Но куначить он не любил, всегда подчеркивал, что приезжает работать. Поскольку посещал Казахстан каждый год, решил в тихом месте на берегу Урала построить себе скромную дачу. Руководство области предлагало ему любую помощь, но он настоял на том, чтобы строилась она на его собственные средства. К слову, место, где она расположена, называется Братановский яр. Он действительно относился к западноказахстанцам по-братски, а при встрече так и обращался «братья-казахи».

Долговременные и надежные связи двух музеев сложись также при учас­тии Бисена Жумагалиева, который неизменно встречал российских гостей и возглавлял казахстанскую делегацию, которая каждый год участвует в Вешенском международном литературно-фольклорном фестивале «Шолоховская весна». Ровно десять лет ребята из кружка «Шолоховедение», действующего при Дарьинском музейном комплексе, побеждают в Вешенской на слете «Шолоховский родник». За лучшие знания его произведений они многократно завоевывали высшую награду – учрежденный вешенцами кубок Бисена Жумагалиева.

Литературный праздник продолжился в Дарьинском. Участники «круглого стола» с огромным интересом слушали воспоминания тех, кому посчастливилось встречаться с писателем. Директор музея Ольга Чеканова рассказала о большой и многоплановой работе по воспитанию молодого поколения. Начиная со знакомства с произведениями Шолохова, ребята становятся книгочеями, учатся у героев писателя любить свой край, жить «по правде и по совести». К юбилею был приурочен I Детский фестиваль им. Бисена Жумагалиева, в котором приняли участие команды школьников из Казахстана и России. Как и во всяком соревновании, жюри определило лучших, но победила, конечно же, дружба. Было предложено сделать фестиваль традиционным. Это значит, что традиции дружбы, у истоков которой стоял Михаил Шолохов, передаются молодому поколению.

И еще об одном факте нельзя не упомянуть. Все фотографии с юбилейной выставки Сергей Жданов подарил Дарь­инскому музею.