​От точки равновесия – к стабилизации

Такое заявление на своей первой пресс-конференции в Алматы сделал глава Национального банка Данияр Акишев. Новый топ-менеджмент НБ РК возобновил практику регулярных ежемесячных пресс-конференций, что можно расценивать не только как восстановление многолетней традиции, но и как сигнал рынку о том, что политика Нацбанка становится прозрачной и понятной. По крайней мере, финансовый регулятор готов не только констатировать ситуацию, но и комментировать происходящее, мотивировать свои действия, алгоритмы, логику. Что очень важно в такой непростой ситуации и рынкам, и населению.

Касаясь текущей ситуации, характеризуемой высокой турбулентностью, регулятор также уточнил, что в силу действия ряда объективных факторов зависимость курса тенге от колебаний мировых цен на нефть не может быть «прямо пропорцио­нальной и абсолютно одномоментной». Однако преодоление психологической отметки в 40 долларов за баррель и быстрое последующее падение привели к изменению баланса спроса и предложения на внутреннем валютном рынке. В результате в начале декабря курс национальной валюты ослабел до 349 тенге, или на 13%.

Говоря о выбранной стратегии поведения на валютном рынке, регулятор подчеркивает, что его участие направлено «на сглаживание больших колебаний курса, не отражающих соотношение спроса и предложения и влияние фундаментальных факторов». При этом в ноябре 2015 года итогом операций НБ РК на внут­реннем валютном рынке стала нетто-покупка иностранной валюты. Как сообщил Д. Акишев, за ноябрь Нацбанк купил на рынке 577 млн долларов. При этом в период с 5 по 30 ноября объем покупки оценивается в 943 млн долларов. Что объясняется перио­дом налоговых выплат, когда растет спрос на тенге.

Председатель НБ РК также привел ряд цифр, характеризующих положение дел в финансовом секторе и в целом в экономике республики. Так, согласно оперативным данным, в ноябре валовые ЗВР Нацбанка выросли на 0,4% – до 28,6 млрд долларов. Хотя с начала года зафиксировано снижение на 2,1%. Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте, по оперативным данным, увеличились за месяц на 0,6% – до 92,8 млрд долларов. За январь – ноябрь инфляция составила 12,3%, а годовая – 12,8%. Но прогнозы по инфляции на следующий год у регулятора более оптимистичны.

Как выразился глава НБ РК, она будет иметь затухающий характер, и в IV квартале 2016 года может вернуться в заданный коридор (6–8%), ближе к его верхней границе. Инструментарий традиционный: координация Нацбанка с Правительством. То есть наряду с монетарными рычагами будут использоваться инструменты реальной экономики – стимулирование роста конкуренции на рынке, ограничение монополизации. На предстоящий год ключевая задача – не допустить необоснованного роста цен, дальнейшая стабилизация инфляционных ожиданий. Также регулятор настроен на стимулирование кредитной активности, оживление кредитования экономики. При этом в Нацбанке отмечают, что назрела необходимость повышения ставок по депозитам, которые в нынешних условиях являются основным источником фондирования банков. Д. Акишев сообщил, что решение об этом может быть принято в течение месяца. В соответствии с практикой ставка по депозитам должна коррелироваться с уровнем инфляции.

Ну и еще один момент. Как отмечает регулятор, реальный обменный курс тенге к рублю в последнее время выровнялся. На практике установился ранее утраченный курсовой паритет: 5 тенге к 1 рублю. Хотя, подчеркнул банкир, Нацбанк не ставит своей целью добиваться такого значения, так как динамика внешней торговли двух стран за последние 10 лет происходила при различных паритетах валют. Развивая эту тему, он подчеркнул, что на зависимость курса действует комплекс факторов. И в едином экономическом пространстве страны достаточно близки, реагируют друг на друга. Поэтому текущий курс тенге, который нашел точку равновесия в настоя­щее время, может измениться, если изменится курс рубля.

Глава Нацбанка и его замес­тители ответили еще на ряд вопросов. Примечательно, что не только журналисты позитивно восприняли возобновленную политику открытости регулятора, но и рынки: тенге немного укрепился в ходе дневной сессии к американской валюте.