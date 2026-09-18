От традиций — к будущему: в КАТИУ прошло посвящение первокурсников

18 сентября амфитеатр на набережной реки Есиль стал местом большого студенческого праздника — здесь состоялось торжественное посвящение первокурсников Казахского агротехнического исследовательского университета имени Сакена Сейфуллина, входящего в состав Национального аграрного научно-образовательного центра.

Музыка, яркие выступления, современные технологии и университетские традиции объединились в одном событии, посвящённом новому поколению студентов.

В торжественной церемонии приняли участие руководство университета, представители аграрной отрасли, Национального аграрного научно-образовательного центра, почётные гости, преподаватели и студенты.

С поздравительными словами к первокурсникам обратились вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы, председатель правления Национального аграрного научно-образовательного центра Бауыржан Асанов и председатель правления – ректор университета, академик НАН РК Канат Тиреуов. Они поздравили студентов с началом важного этапа жизни, пожелали успехов в учёбе, новых достижений, в полной мере использовать возможности, которые открывает университет.

Праздничную программу продолжили творческие номера. На сцене прозвучала песня «Астана жастары» под массовый флешмоб, выступил победитель вокального конкурса «Seifullin Voice – 2026», а национальное музыкальное искусство представил ансамбль «Шабыт». Одним из необычных номеров стало выступление Nomad Voice, AI SULTAN и AI SULU.

Музыка, танцы, студенческий юмор и яркие постановки сделали посвящение настоящим праздником для первокурсников.

Для вчерашних абитуриентов этот день стал началом нового этапа. Теперь они — часть университетского сообщества, которому предстоит продолжить почти 70-летнюю историю Казахского агротехнического исследовательского университета имени Сакена Сейфуллина уже своими достижениями.