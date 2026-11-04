От цифровых решений – к реальным переменам

Новое Послание Главы государства – это разговор о том, каким должен стать Казахстан в ближайшие годы и что необходимо сделать, чтобы развитие страны ощущалось не только в экономических показателях, но и в повседневной жизни каждого человека.

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Искусственный интеллект и инструмент развития

Для меня, как депутата Курултая, особенно важны три взаимосвязанных направления: цифровая трансформация, повышение благосостояния граждан и развитие региональной экономики. Именно по этим направлениям оценивается эффективность государственной политики.

Люди ждут не просто новых программ и красивых обещаний. Они хотят получать достойную зарплату, иметь доступ к качественной медицине, ездить по хорошим дорогам, работать на современных предприятиях и быть уверенными в завтрашнем дне.

Президент обозначил принципиально важную задачу: Казахстан обязан создать полноценную цифровую экономику. При этом Глава государства справедливо обратил внимание на проблему, которая касается не только государственных органов, но и всей системы управления: цифровизация не должна сводиться к закупке дорогостоящих программ и созданию платформ ради отчетности.

С этим трудно не согласиться. Технологии имеют смысл тогда, когда они меняют качество работы, сокращают издержки и экономят время людей.

Искусственный интеллект способен стать серьезным инструментом повышения эффективности государственного управления. Он может помочь выявлять нерациональные бюджетные расходы, устранять дублирование функций, сокращать бюрократические процедуры. Но внедрение ИИ должно сопровождаться пересмотром самих управленческих процессов. Если прежние процедуры просто перенести в цифровую среду, быстрее и эффективнее государство от этого не станет.

Особенно важно, чтобы цифровые решения освобождали специалистов от избыточной административной нагрузки. Учитель должен больше времени уделять ученикам, врач – пациентам, а государственный служащий – решению конкретных вопросов граждан. Президент отдельно поставил задачу избавить педагогов от лишней отчетности, в том числе на цифровых платформах. Это правильный ориентир: технологии должны помогать человеку, а не создавать для него новые обязанности.

Вместе с тем цифровая трансформация требует серьезной научной и кад­ровой базы. Нам необходимо готовить специалистов, способных не просто пользоваться готовыми технологиями, а разрабатывать собственные решения и применять их в промышленности, сельском хозяйстве, медицине и других отраслях.

Считаю, что главным критерием эффективности цифровых реформ должны стать измеримые результаты: сокращение сроков оказания услуг, повышение производительности труда, снижение издержек и появление новых возможностей для бизнеса и граждан.

Экономический рост должен отражаться на доходах людей

Второй важнейший акцент Послания – социальная направленность экономической политики. Развитие страны невозможно оценивать исключительно по темпам роста производства, объемам инвестиций или количеству запущенных проектов. Не менее важно, как меняется жизнь людей.

С 1 января 2027 года минимальная заработная плата в Казахстане должна вырасти с 85 до 110 тыс. тенге. Это решение имеет принципиальное значение для работников с невысокими доходами. Кроме того, предусмотрено повышение заработной платы более чем 77 тыс. медицинских работников первичного звена – до 40% в зависимости от стажа.

Особенно отмечу решение по медицинским работникам. Первичное звено здравоохранения – это место, куда человек обращается за помощью в первую очередь. От квалификации, опыта и ответственности этих специалистов во многом зависят своевременная диаг­ностика, профилактика заболеваний и доступность медицинской помощи.

Повышение заработной платы – важный шаг к укреплению кадрового потенциала отрасли. Но здесь необходим системный подход. Наряду с достойной оплатой труда медикам нужны современные условия работы, доступ к новым технологиям, возможности для профессионального развития и разумная административная нагрузка.

Вместе с тем повышение доходов должно сопровождаться последовательной борьбой с инфляцией. Как подчеркнул Президент, рост цен остается серьезной угрозой благосостоянию граждан. Если увеличение зарплаты будет поглощаться подорожанием продуктов, услуг и товаров первой необходимости, люди не почувствуют ожидаемого улучшения.

Поэтому здесь важны согласованные действия Правительства и Национального банка. Рост заработной платы должен подкрепляться повышением производительности труда, расширением отечественного производства и созданием устойчивых рабочих мест.

Не менее значима и адресность социальной поддержки. Государственная помощь должна прежде всего доходить до тех, кто действительно в ней нуждается. Это вопрос не только эффективности бюджетных расходов, но и справедливости по отношению к гражданам.

От крепкого сельского хозяйства – к глубокой переработке

Для Северо-Казахстанской области особое значение имеют решения Президента по развитию агропромышленного комплекса. Регион располагает серьезным сельскохозяйственным потенциалом, и важно использовать его не только для увеличения объемов производства сырья, но и для создания полноценной производственной цепочки — от фермы до готовой продукции.

Показателен пример молочного клас­тера в Северном Казахстане. Такие проекты позволяют объединить сельско­хозяйственное производство, переработку, современные технологии и сбыт продукции. В результате регион получает дополнительные рабочие мес­та, предприятия – возможности для роста, а экономика – высокую добавленную стоимость.

Именно такой подход необходимо масш­табировать на другие регионы страны с учетом их специализации и ресурсных возможностей. Там, где есть условия для развития молочного животноводства, следует укреплять соответствующую производственную инфраструктуру. В других регионах перспективными направлениями могут стать переработка зерна, мяса, овощей и другой сельскохозяйственной продукции.

Президент поручил активизировать также переработку сельхозсырья, внедре­ние современных технологий в животноводстве и развитие пищевой промышленности. Эти задачи особенно актуальны для нашего региона.

При этом недостаточно только увеличить объемы производства. Сельхозпредприятиям необходимы доступное долгосрочное финансирование, современные мощности для хранения продукции, надежная логистика и устойчивые каналы сбыта. Важную роль могут сыграть цифровые решения, позволяющие производителям находить покупателей, точнее планировать поставки и эффективнее управлять хозяйством.

Искусственный интеллект также способен повысить эффективность сельского хозяйства: от анализа состояния почвы и прогнозирования урожайности до рационального использования воды и управления производственными процессами. Но внедрение таких технологий должно быть экономически оправданным и доступным не только крупным компаниям, но и небольшим хозяйствам.

Для Северо-Казахстанской области развитие агропромышленного комплекса – это не только вопрос экономики. Это возможность укреплять сельские территории, создавать рабочие места для молодежи и формировать условия, при которых людям будет выгодно жить и работать в родном регионе.

Дороги и инфраструктура – основа развития регионов

Еще один значимый для жителей Северного Казахстана вопрос – транспорт­ная доступность. Президент поручил расширить трассу Кокшетау – Петропавловск и обеспечить качественное строительство автомобильных дорог. Для нашего региона это решение имеет непосредственное практическое значение.

Дорога – это не просто полотно между населенными пунктами. Это связь между людьми, рынками сбыта, предприятиями и социальными объектами. От состояния транспортной инфраструктуры зависят безопасность пассажиров, стоимость перевозок, сроки доставки продукции и инвестиционная привлекательность территории.

Для аграрного региона качество дорог особенно важно. Сельхозпроизводителям необходимо своевременно доставлять продукцию переработчикам и покупателям. Предприятиям – обеспечивать бесперебойные поставки сырья и оборудования. Жителям отдаленных населенных пунктов – иметь удобный доступ к медицинским, образовательным и другим услугам.

Поэтому принципиально важно не только выделять средства на строительство и реконструкцию, но и обеспечивать контроль за качеством работ на каждом этапе. Дороги должны служить людям долгие годы, а не требовать постоянного ремонта из-за нарушений технологии или ненадлежащего исполнения обязательств подрядчиками.

Объявленная Президентом инициатива масштабного всенародного строи­тельства открывает возможности для комплексного обновления региональной инфраструктуры. Важно, чтобы при определении приоритетов учитывались реальные потребности населения, экономическая отдача проектов и их долгосрочное значение для развития территорий.

Сильный Казахстан начинается с конкретных результатов

Послание Главы государства объединяет несколько направлений, которые, на первый взгляд, могут показаться разными: цифровизацию, повышение доходов, поддержку сельского хозяйства, развитие транспорта и обновление социальной инфраструктуры. На самом деле все они связаны общей целью – повышением качества жизни граждан и укреплением экономической самостоя­тельности страны. Для достижения этой цели необходимо обеспечить их последовательную реализацию, согласованную работу государственных органов и прозрачный контроль за использованием бюджетных средств.

Как депутат Курултая считаю важным, чтобы при обсуждении и реализации обозначенных инициатив особое внимание уделялось интересам регионов. Именно на местах становится понятно, насколько эффективны государственные решения: созданы ли новые рабочие места, улучшилась ли доступность медицинской помощи, выросли ли доходы семей, стало ли проще вести бизнес.

Северо-Казахстанская область имеет возможности для дальнейшего развития благодаря своему аграрному потенциалу, промышленной базе, научным компетенциям и человеческому капиталу. Наша задача – объединить эти преимущества, активнее внедрять современные технологии, развивать переработку и создавать условия для реализации новых проектов.

Президент обозначил ориентир на построение справедливого, сильного и прогрессивного Казахстана. Теперь главное – наполнить этот ориентир конкретными делами. Чтобы цифровизация означала меньше бюрократии, экономический рост – больше достойно оплачиваемых рабочих мест, развитие сельского хозяйства – новые производства, а строительство дорог и социальных объектов – реальные улучшения в жизни людей.

В конечном счете эффективность любых реформ измеряется не количеством принятых документов, а тем, какие возможности они открывают для человека, его семьи и будущего страны.