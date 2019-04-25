Общество
От тысячи тенге до 1,5 млн в месяц: мастер-обувщик рассказал о своем бизнесе в столице
Айдана Демесинова
Мастер-обувщик Самгау Насипхан получает заказы почти на 1,5 миллиона тенге в месяц. Об этом он рассказал на экспертной площадке "Маңызды" в Службе центральных коммуникаций, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Когда я приехал в столицу нашего государства, у меня в кармане была всего тысяча тенге. Тогда я поставил цель - открыть производство и позже встретиться с Нурсултаном Назарбаевым. И я достиг этой цели. Среди клиентов есть Умирзак Шукеев, Кайрат Кожамжаров. Я ставлю цели и достигаю их", - сказал Насипхан.

Мастер-обувщик приехал в столицу в 2014 году. Тогда сразу и открыл мастерскую, чтобы шить обувь. Бизнесмен отмечает, что дело прибыльное.

"В день шьем до 50 пар, в месяц 300-400 пар обуви. Есть заказы. Сейчас мой месячный доход варьируется от 500 000 до 1 500 000 тенге. Это, не считая налоговых вычетов и себестоимости обуви (...) Материалы для обуви закупаем на кожзаводах Тараза и Шымкента. Есть клиенты, для которых мы привозим материалы из Италии и Турции. Мы снимаем мерки с ноги клиентов и шьем обувь, учитывая особенности каждого. Цена начинается от 50 000 и может дойти до 400 000 тенге", - отметил предприниматель.

Также Самгау Насипхан планирует шить кроссовки. Цена, по его словам, будет от 8 000 до 35 000 тенге.

"Мы хотим создать кроссовки отечественного производства с хорошим качеством. Сделали свой логотип. Надеемся, что дойдем до уровня "Adidas" и "Nike", - заключил спикер.

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