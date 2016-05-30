От удара молнии погиб пастух в Восточном Казахстане

Происшествия
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В Абайском районе Восточно-Казахстанской области молния ударила в пастуха, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Несчастный случай произошел сегодня в сельском округе Кенгирбай-би на зимовке Караой. 65-летний мужчина пас скот, когда началась гроза. Молния ударила в чабана. Сообщается, что мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

В Абайском районе это не первый случай. В апреле этого года молния ударила в чабана и его лошадь. Мужчина выжил, получив термические ожоги, а животное погибло на месте.

По информации ДЧС, сезон гроз в Восточном Казахстане начинается с апреля и длится до октября. Населению во время приближения грозы рекомендуют оставаться дома.

"Если молния застала вас на улице или, к примеру, в поле, степи, то необходимо слезть с лошади, сесть в канаву или яму и принять позу эмбриона, при условии, что канава или яма не наполняется водой. Под деревьями прятаться нежелательно, так как молния в первую очередь направляет свое действие на высокие предметы. Особенно опасно стоять под такими деревьями, как дуб, сосна, тополь, ель. Стоит помнить, что в действительности молния может образоваться в десяти километрах от того места, где идет дождь. Поэтому не стоит спешить и выходить из укрытия сразу после дождя – опасность получить удар током сохраняется до тех пор, пока слышен гром", – советуют специалисты.

Чтобы определить, на каком расстоянии находится молния, нужно засечь время между вспышкой света и последующим раскатом грома. Скорость распространения звука в воздухе равна примерно 344 м/с, то есть за 3 секунды звук проходит примерно 1 км.

Если время от вспышки молнии до грома постепенно сокращается, значит, гроза приближается и нужно искать укрытие. Если гром гремит сразу же, значит, вы находитесь под грозовым облаком.

"В том случае, если вы увидели, как человека ударила гроза, не бойтесь подойти к нему и оказать ему помощь. Человеческое тело не может удерживать электрический заряд. Согласно распространенному заблуждению, пораженного молнией необходимо на несколько минут закопать в землю, после чего электрический заряд из него выйдет. Это ошибочное мнение, такие действия лишь ухудшали состояние пострадавшего и ускоряли его гибель", – отмечают в ДЧС.

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