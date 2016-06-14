От укуса клеща умер 17-летний житель ЮКО

Первый случай смерти от конго-крымской геморрагической лихорадки зафиксирован в Южно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.
"По предварительным данным, от укуса клеща умер 17-летний житель Ордабасинского района. Парень скончался 13 июня. Предполагается, что молодой человек обратился за помощью к специалистам не сразу", – говорится в сообщении.
В ЮКО отмечается рост количества людей, укушенных клещами. По данным профильного ведомства, на сегодня в больницы с укусами клещей обратились около двух тысяч человек. В настоящее время в лабораториях специалисты проверяют около 12 тысяч клещей, собранных в траве и на деревьях. Анализ 59 особей показал наличие вируса.