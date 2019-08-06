От урагана пострадали 6 человек в Уральске

В Уральске из-за сильнейшего ветра пострадало шесть человек, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Uralskweek.kz.
"Сильнейший ветер бушевал на территории ЗКО 5 августа. На экстренный телефон 112 поступило свыше 400 звонков о срыве крыш, исчезновении света и падении деревьев, на номер 109 - более 300 вызовов. С травмами от сильного ветра на территории Уральска госпитализированы шесть человек. Одному из мужчин попал в глаз осколок от упавшего на машину дерева. На 8-летнюю девочку упал кусок шифера. На данный момент двое из пострадавших выписаны домой, остальные все еще находятся в больнице", – сообщается на сайте газеты "Уральская неделя".
Отмечается, что срывы кровли и обрывы линий электропередач произошли не только на территории Уральска. От стихийных бедствий также пострадали жители Акжаикского, Казталовского, Жанибекского, Таскалинского районов и района Байтерек.
"В Акжаикском районе в результате обрыва линий электропередач без электроснабжения осталось 170 абонентов. В других районах были сорваны кровли зданий. Звонки поступают на экстренные телефоны до сих пор. Но в данное время обстановка стабильная", – сообщил подполковник заместителя начальника департамента ЧС ЗКО Акылбек Ахметжанов.
Также, в Уральске сорвало крыши со школы-лицея №39, СОШ №47, сервисного центра "AV Service" и еще ряда учреждений.
Миржан Нуртазиев, сотрудник городского отдела ЖКХ, сообщил об отсутствии воды на территории Зачаганска. Причина, по его словам, в неисправности "ПНС-39", из-за чего перестала работать подача воды.
Сообщается, что в "Жайык Таза Кала" уже поступило около 60 сообщений об упавших деревьях. Особо опасные из них, где деревья задели газопроводы, автомобили и линии электропередач, убрали вчерашним вечером. Работы проводились вплоть до 11 часов вечера, выполнено на тот момент было 20 заявок от жителей. Остальные деревья планируют убрать в ближайшие дни.
"По статье 58 закона о гражданской защите акимат города соберет необходимые документы и будет рассматривать возмещение ущерба жителям, чье имущество пострадало во время шквального ветра", – сказал подполковник заместителя начальника департамента ЧС ЗКО Акылбек Ахметжанов.
Отмечается, что по поводу обрывов линий электропередач журналистов проконсультировал начальник ГЭС АО "ЗапКаз РЭК" Валерий Дементиевский.
"С 15 часов начали поступать сообщения об обрывах линий электропередач, аварийные бригады сразу же стали приступать к обесточиванию объектов. Работы по обесточиванию проводились всю ночь. На данный момент без электроснабжения остаются 3 тысячи человек в черте города и тысяча человек в пригородных зонах. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением электроэнергии", – рассказал он.
Однако, как добавил Дементиевский, срывы электролиний все еще продолжаются, и такой объем работы по восстановлению электроснабжения не будет выполнен за один день. Соответственно, полностью восстановить электролинии получится лишь спустя несколько дней. На вопрос о сумме предварительного ущерба от урагана участники брифинга ответить не смогли.