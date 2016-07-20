​От «Урожая» до «Кайрата»

Абзал КАМБАР

А вот завтра состоится ответная встреча второго отборочного раунда Лиги Европы между тель-авивским «Маккаби» и алматинским «Кайратом». Главным судьей поединка назначен португалец Тьягу Мартинш, помогать ему будут соотечественники Луиш Кампуш и Руй Тейшейра.

Кстати, в канун этого события алматинцы отметили необычный юбилей. Ровно 60 лет назад наш прославленный клуб впервые в своей истории сыграл под новым названием. Вплоть до середины 1956 года коллектив из Алма-Аты именовался «Урожай» и «Колхозшы», но 18 июля того года на газон стадиона «Спартак» вышел уже «Кайрат». Первую игру под новым именем кайратовцы провели в своем городе. Соперником команды стал сталинабадский «Колхозчи» (более известный сегодня под названием ашхабадский «Копетдаг»), казахстанцы тогда сумели разгромить соперника со счетом 3:0.

Фабио – в десятке

Завершился 16-й этап многодневной велогонки «Тур де Франс»: пелотон проехал 209 км по равнинному маршруту. Победителем на этом участке стал словак Петер Саган из Tinkoff. Норвежцы Александер Кристофф из «Катюши» и Сондре Холст Энгер из IAM поделили 2-е и 3-е места.

Капитан «Астаны» Фабио Ару завершил этап 26-м, причем заехал он на финиш со временем победителя. В генеральной классификации лидирует британец Крис Фрум из Sky, Ару располагается на 10-м месте, проигрывая лидеру 5 минут и 16 секунд.

Остальные велогонщики казахстанской команды завершили этап со следующими результатами: Якоб Фульсанг – 45-й, Луис Леон Санчес – 54-й, Диего Роса – 62-й, Винченцо Нибали – 63-й, Паоло Тиралонго – 77-й, Танел Кангерт – 78-й, Алексей Луценко – 103-й и Андрей Гривко – 108-й.

Жребий брошен

Вчера в Лондоне состоялась жеребьевка матчей плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса по теннису среди мужских команд. По ее итогам стало известно, что сборная Казахстана сыграет в гостях с 16 по 18 сентября с национальной командой России.

Остальные пары участников по результатам жребия сформировались следующим образом: Бельгия – Бразилия, Австралия – Словакия, Узбекистан – Швейцария, Канада – Чили, Индия – Испания, Япония – Украина и Германия – Польша.

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