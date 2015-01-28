Свежий выпуск От валидаторов к терминалам Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Пополнить баланс проездного билета можно будет во всех платежных терминалах, а приобрести сами карточки – на остановках и в киосках по продаже прессы.

«Проект по внедрению в мегаполисе единой системы электронного билетирования полностью осуществляется за счет инвесторов, – сообщил руководитель отдела перспективного развития управления пассажирского транспорта Асет Толеушов. – Мы изучали опыт южнокорейских, турецких и израильских коллег, но с выбором аналогичной системы для Алматы пока не определились».

К слову, в странах СНГ электронные билеты уже 2 года используются в Беларуси, с прошлого года их стали внедрять и в России. В скором времени, как пообещали в акимате, общественный транспорт Алматы постепенно обретет современный вид. Помимо системы электронного билетирования в автобусах будут установлены и кондиционеры. Кроме того, в ближайшее время появится легкорельсовый транспорт, а автопарки пополнятся еще большим количеством автобусов на газовом топливе.



