​От взаимопонимания – к благополучию

Члены совета поделились свои­ми мыслями по поводу перемен, происходящих в стране, а главное внимание было уделено вопросам социального самочувствия населения. В повестку дня вошли две темы – новое имя столицы, а также программа «Общество благополучия: десять целей десятилетия», принятая на ХVІІІ съезде партии «Nur Otan» до 2030 года.

– В истории были разные периоды, в том числе перипетии, пережитые казахским народом. 23 марта Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о переименовании Астаны. Предложения о том, чтобы дать столице имя Елбасы, были и раньше. Так, в 2008 году этот вопрос был поднят депутатом Мажилиса Парламента Сатом Токпакбаевым, тогда я тоже поддержал это предложение, – сказал председатель совета Бекболат Тлеухан. – Имя Нурсултана Назарбаева и независимость воспринимаются нами как слова-синонимы, ведь наша независимость тесно связана с именем Первого Президента. Конечно, в обществе есть разные по этому поводу мнения, но с историчес­кой точки зрения я как гражданин считаю это решение справедливым. На сегодняшней встрече мы постараемся дать объяснения молодому поколению значения этого факта, отразить мнение общественности в целом, интеллигенции, аксакалов нации, граждан, занимающих известное место в обществе. Каждый молодой человек должен любить свою Родину и не забывать труды тех, кто все силы посвятил во благо страны.

Спикер также напомнил о новой программе, принятой на ХVІІІ съезде партии «Nur Otan» до 2030 года. В документе определены 10 целей, это переход к проактивной социальной политике, образование будущего, доступное каждому, формирование сильной нации здоровых людей, рост экономики в целях всеобщего благополучия, поддержка бизнеса как основы благополучия общества, создание условий для комфортной жизни граждан, повышение эффективности государства в интересах граждан, формирование гармоничного общества ответственных граждан, поддержка молодежи – поколения больших возможностей и обеспечение долгосрочного политического лидерства партии «Nur Otan».

Депутат Мажилиса Парламента РК Сауытбек Абдрахманов тоже отметил, что съезд стал переломным событием в жизни страны и добавил, что вопрос переименования города широко обсуждается. Наш народ знает, что в самый тяжелый период Нурсултан Назарбаев выдвинул идею переноса столицы, переехал в этот город из Алматы и стал отсюда руководить страной. Что касается названия города, то оно пишется через дефис – Нур-Султан, придав напевному имени Елбасы еще больше глубины и торжественности, имя города будет способствовать увеличению авторитета государства.