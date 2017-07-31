​От яблок до грецких орехов

Наряду с возделыванием сахарной свеклы и кукурузы в число приоритетных отраслей аграрного сектора Жетысу входит садоводство. Акцент здесь делается на закладку интенсивных садов, которые при должном уходе и соблюдении технологий возделывания уже на второй год начинают давать урожай. И если раньше в регионе, славящемся плодородной землей, собирали 40–50 тыс. тонн яблок в год, то уже в ближайшее время, по прог­нозным оценкам, их ежегодный объем достигнет 100 тыс. тонн. По данным областного управления сельского хозяйства, за последние пять лет площади плодоносящих садов увеличились с 15,7 тыс. до 20,7 тыс. гектаров.

Основная часть фруктовых плантаций находится в Енбекшиказахском, Карасайском, Панфиловском и Уйгурском районах. Местные садоводы стараются использовать качественный посадочный материал, защищенный от вирусных заболеваний, а также новейшие технологии влагосбережения и возделывания земли. Это и капельное орошение, и шпалерные системы для поддержки карликовых деревьев. Выращиваются десятки сортов яблок, а также груши, сливы, черешня, персики и другая продукция.

Так, нынешней весной сельчане стали осваивать новое для себя направление – выращивание грецких орехов. В Уйгурском районе разбито 480 гектаров ореховых плантаций, а в Жамбылском районе крестьянское хозяйство Green Farm выделило под эту культуру около 1 тыс. гектаров земли.

Предприятие экспортоориентированное, на начальном этапе объем инвестиций в проект составил 1,8 млрд тенге. Уже высажено 40 тыс. саженцев ореховых деревь­ев, в ближайшие годы площадь посадок увеличат в четыре раза. Как сообщил руководитель хозяйства Махмет Мимикенов, предусмотрено капельное орошение, имеются скважины и бассейны для сбора воды по французской технологии.

Создано 80 рабочих мест, запланировано строительство прудов-накопителей, насосных станций, а также цеха по первичной переработке грецкого ореха. Что касается урожайности, то в первые годы планируется с каждого молодого дерева получать по 5 кг орехов, со временем этот показатель возрастет до 180 кг.

Интересно, что высота деревьев может достигать 6 м. Проект имеет хорошие перспективы, посему инвесторы попросили акима области помочь с газоснабжением. Соответствующее поручение дано областному управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

Еще одной популярной сельскохозяйственной культурой в последнее время становится абрикос. Высажено 200 гектаров интенсивных садов, в том чис­ле – уникального сорта персика, выведенного близ села Чунджа. Вскоре построят завод по переработке плодово-ягодной продукции, есть возможность кратного увеличения урожайности.

По оценкам экспертов-аграриев, садоводство Алматинской области нынче переживает второе рождение, и отдельные крестьянские хозяйства успешно осваивают современные технологии по выращиванию фруктов и ягод. Многие фермеры на одном гектаре высаживают более тысячи деревьев и получают до 35 тонн плодов. Внедрение новшеств в садоводческой отрасли позволит Семиречью уже в скором времени превратиться в настоящий фруктовый рай, а местные яблоки, груши, грецкие орехи и абрикосы войдут в перечень важных экспортных товаров.