От заказа до возврата

Торговля во всем мире стремительно переходит в цифровой формат. А значит, все больше покупателей приобретают товары через маркетплейсы.

По мере развития платформенной торговли в разных странах перед уполномоченными госор­ганами возникает сложный вопрос: где проходит граница ответственности продавца и самой платформы перед покупателем? Кто должен решать проблемы с возвратом товара и денег, отвечать за работу сервиса и защищать права потребителей, если покупка совершена через маркетплейс?

Сегодня на рынке Казахстана довольно успешно работают Kaspi.kz, Wildberries, Ozon, Halyk Market, Jusan Market и другие площадки. При этом законодательство постепенно формирует правила для всех участников новой торговой модели. Как поясняет официальный представитель Министерства торговли и интеграции РК Тойгуль Жубанисова, в нашей республике работа маркетплейсов контролируется в пределах компетенции нескольких уполномоченных госструктур в зависимости от характера нарушения.

– Главную роль в защите прав покупателей играют Министерство торговли и интеграции и Комитет по защите прав потребителей. Они рассматривают заявления граждан, осуществляют государст­венный контроль над соблюдением законодательства о защите прав потребителей, проводят внеплановые проверки при наличии оснований, предусмотренных Предпринимательским кодексом, и далее принимают меры при выявлении нарушений, – пояснила представитель МТИ.

Однако на этом государственный контроль не заканчивается. Если речь идет о налогах, то в дело вступает Комитет госдоходов Министерства финансов. Он следит, в частности, за применением контрольно-кассовых машин, уплатой налогов и исполнением налогового законодательства. Вопросами информатизации, электронных документов и персональных данных занимается Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

Безопасность отдельных категорий товаров, включая пищевую продукцию, косметику и товары для детей, призвано обеспечивать Министерство здравоохранения через Комитет санитарно-эпидемиологического контроля. Если же речь идет о мошенничестве при интернет-торговле или другом уголовно наказуемом деянии, соответст­вующие вопросы относятся к компетенции Министерства внутренних дел.

Таким образом, один маркетплейс может одновременно находиться в поле зрения нескольких ведомств, и при этом у каждого из них своя зона ответственности. Однако основным для покупателя был и остается Закон «О защите прав потребителей», статья шестая которого определяет компетенции уполномоченного органа в сфере защиты прав покупателей.

Что касается обязанности продавца предоставить потребителю полную, достоверную и своевременную информацию о товаре до заключения договора, то здесь можно сослаться на статью 25. Для онлайн-торговли это особенно важно, потому как покупатель не может заранее взять товар в руки или задать продавцу вопрос у витрины. Он принимает решение на основании того, что увидел и прочитал, изучая товар на маркетплейсе.

При этом закон устанавливает обязанности не только для продавца. Существует отдельная статья (33-1), касающаяся владельца электронной торговой площадки. Она регламентирует ее функционирование в соответствии с законодательством, в том числе меры по предупреждению нарушений прав потребителей, размещение достоверной информации о продавце, а также о товарах, продажа которых запрещена или ограничена законодательством Казахстана.

Площадка должна рассматривать обращения потребителей в пределах своей компетенции. И вот здесь возникает главный вопрос: кто все-таки отвечает перед покупателем? По словам Тойгуль Жубанисовой, все зависит от того, кто является стороной договора купли-продажи.

– Если маркетплейс выступает исключительно как электронная торговая площадка, которая размещает предложения продавцов и предоставляет техническую возможность заключить сделку, то ответственность за исполнение обязательств перед покупателем несет продавец. Именно он должен предоставить информацию о товаре и передать его в надлежащем виде, и если обнаружены недостатки, удовлетворить законные требования покупателя. То же касается обмена или возврата товара в предусмотренных законом случаях, – пояснила собеседница.

Короче, сам факт того, что покупка совершена через крупный и известный маркетплейс, никоим образом не освобождает продавца от ответственности. При этом у торговых площадок есть собственные обязанности, установленные законом и связанные в первую очередь с обеспечением безопасного и прозрачного функционирования. Иными словами, все зависит от конкретной ситуации.

При рассмотрении заявлений потребителей необходимо определить, кто именно допустил нарушение: продавец, не исполнивший обязательства по договору купли-продажи, либо владелец маркетплейса, не исполнивший обязанности, предусмотренные Законом РК «О защите прав потребителей»? Именно от этого зависят субъект ответственности и меры государственного реагирования.

На практике госконтроль включает в себя рассмотрение жалоб потребителей, профилактику и внеплановые проверки при наличии законных оснований. В случае выявления нарушений могут выдаваться предписания об их устранении. Виновные при этом привлекаются к административной ответственности.

– Если в ходе рассмотрения выясняется, что проблема относится к другой сфере, тогда госорганы взаимодействуют между собой. Например, если вопрос затрагивает налоговое, санитарное, антимонопольное или иное законодательство, – пояснила Тойгуль Жубанисова.

При этом, по ее словам, правила для электронной торговли продолжают совершенствоваться. В настоящее время в Казах­стане рассматриваются поправки, направленные на ужесточение ответственности владельцев маркетплейсов, повышение прозрачности их деятельности и усиление защиты прав потребителей при дистанционной торговле. К примеру, человек заказал одежду, но ошибся с размером. Или цвет выбранной одежды в реальности оказался другим. В таких случаях покупка через Интернет не лишает потребителя права на обмен или возврат.

– При покупке товара через маркетплейс право потребителя на обмен или возврат товара регулируется теми же нормами Закона РК «О защите прав потребителей», что и при покупке в обычном магазине. Особых правил для дистанционной торговли в части возврата товара ненадлежащего качества законодательством не установлено. Если непродовольственный товар не подошел по размеру, форме, фасону, расцветке, комплектации или другим характеристикам, потребитель вправе обратиться к продавцу с требованием об обмене либо возврате, – разъяснила представитель МТИ РК.

Сделать это можно в течение 14 календарных дней с момента передачи товара. Однако если необходимого товара для обмена нет, покупатель имеет право потребовать возврата денег. Правда, есть несколько условий, которые покупатель со своей стороны должен соблюсти.

Важно, чтобы товар не был в употреблении. Должны сохраняться его товарный вид, свойства, пломбы и фабричные ярлыки, если они имелись. Кроме того, необходимо иметь документ, подтверждающий факт приобретения товара. Чаще всего это чек об оплате в электронном виде. Если его нет, покупатель вправе подтвердить факт покупки другими доказательствами.

Такими доказательствами могут быть сведения о заказе в личном кабинете маркетплейса, история заказов, электронная переписка с продавцом, уведомления о заказе товара и его оплате, выписка из банка или сведения об операции по банковской карте, подтверждающие оплату или данные о выдаче и получении заказа.

Можно использовать и скриншоты страницы заказа, другие документы или сведения, поз­воляющие установить факт покупки, дату приобретения и стоимость товара.

Маркетплейс может организовать сам процесс возврата, но ответственность за возврат денег и исполнение требований покупателя несет все же продавец. Но есть и исключения. К примеру, право на обмен или возврат не подошедшего товара надлежащего качества не распространяется на отдельные товарные категории. Это лекарственные средства и медицинские изделия, нательное белье, чулочно-носочные изделия, животные и растения, а также товары, отпускаемые на метраж и абонентские устройства сотовой связи. Поэтому покупателю важно учитывать не только сроки, но и категории приобретенных товаров.