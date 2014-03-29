От замысла – к реализации

В работе форума приняли участие видные политологи, экономисты, ученые и эксперты государственных и независимых аналитический структур Казахстана, России и Беларуси, представители дипломатических миссий и международных организаций. Среди них депутат Сената Парламента РК Анатолий Башмаков, послы: России – Михаил Бочарников, Беларуси – Анатолий Ничкасов.

Выступая перед студентами МГУ в марте 1994 года, Глава нашего государства сформулировал новое видение евразийской идеи, впервые представив инициативу создания Евразийского экономического союза. В настоящее время, когда глобальная экономическая и финансовая система всего мира все чаще подвергается негативным колебаниям, взаимодействие стран в рамках формирующейся структуры особенно актуально. И прошедшая конференция стала эффективной диалоговой площадкой, на которой ее участники рассказали о путях реализации идеи по созданию мощного регионального экономического союза.

– Сегодня глобализация и интеграция, по словам Нурсултана Назарбаева, является основными трендами XXI века, – отметил директор КИСИ Булат Султанов. – Поэтому Казахстан в соответствии со Стратегией-2050 развивает и укрепляет Таможенный союз и Единое экономическое пространство, создавая на этой базе Евразийский экономический союз.

Согласно социологическим исследованиям, участие в рамках ТС и Единого экономического пространства поддерживает большинство населения России, Беларуси и Казахстана. Уверенность в правильности избранного пути, а также усилия казахстанцев по реализации программы Главы государства «Сначала – экономика, потом – политика» способствуют успешному экономическому развитию нашей республики.

– Программа Главы государства «Сначала – экономика, потом – политика» подтвердила свою жизнеспособность и правильность дальнейшего направления на интеграцию, – заключил ученый.

Единый евразийский рынок становится важным источником роста экономики стран Таможенного союза. И это дает конкретные результаты. Посол России Михаил Бочарников привел интересные цифры:

– Несмотря на замедление темпов развития мировой экономики и международной торговли, в прошедшем году пусть не намного, но все-таки вырос взаимный товарооборот «тройки» на 0,3%. Его объем достиг 64,1 миллиарда долларов. Позитивной динамикой характеризовалась торговля между Россией и Казахстаном – рост на 1,7%, а между Беларусью и Казахстаном – на 3%.

С момента образования ТС наблюдается положительная тенденция роста взаимной торговли по таким товарным группам, как машины, оборудование, транспортные средства, продукция химической промышленности. Одновременно снижается удельный вес топливно-сырьевых ресурсов – с 40 до 28,9%.

Характеризуя концептуальные основы Евразийского экономического союза, член- корреспондент Российской академии наук Геннадий Чуфрин так отозвался о ЕАЭС: «Это идея, ставшая реальностью».

Директор института философии, политологии и религиоведения РК Зарема Шаукенова отметила: «Ядром евразийства является идея добрососедских отношений, которая перерастает в идею исторического и культурного родства».

Об экономической политике и развитии взаимных бизнес-процессов стран – участниц ЕАЭС подробно рассказал президент Ассоциации вузов РК Рахман Алшанов. Перспективы развития интеграции Беларуси и Казахстана представил в своем выступлении посол Беларуси Анатолий Ничкасов.

Более 70 законопроектов, касающихся развития ТС и Единого экономического пространства, принято Парламентом РК, констатировал на форуме сенатор Анатолий Башмаков. Он сказал:

– В настоящее время депутаты готовят новые законопроекты по совершенствованию нормативно-правовой базы будущего Евразийского экономического союза. И в этом направлении они работают особенно интенсивно, с тем чтобы законодательство стран, входящих в его состав, было политически целесообразным, экономически обоснованным и юридически точным.

Подтверждением эффективности взаимодействия интеграционных структур является стремление новых партнеров подключиться к новому экономическому формату. В прошлом году запущен и динамично реа­лизуется процесс присоединения Армении к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству. Параллельно ведется работа по привлечению к ТС Кыргызстана.

Участники форума также обсудили перспективы развития Евразийского экономического союза, создаваемого в 2015 году Казахстаном, Россией и Беларусью.

Вадим МАХИН,

Алматы