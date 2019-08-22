​От зарплаты до зарплаты

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Мадина Карпишева

К сожалению, нарушение работодателями прав граждан на своевременную выплату полноразмерной заработной платы стало встречаться довольно часто. Но вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы прописано в Трудовом кодексе Республики Казахстан.

Статья 113 ТК РК в частности «говорит»: заработная плата устанавливается и выплачивается в денежной форме в национальной валюте Рес­публики Казахстан не реже одного раза в месяц не позже первой декады следующего месяца. Впрочем, дата ее выплаты предусматривается и трудовым договором. К слову, при совпадении дня выплаты заработной платы с выходными или праздниками честно заработанные средства выплачивают накануне.

Поскольку декада подразумевает третью часть месяца, то работодатель обязан выплачивать заработную плату не позднее 10 числа каждого месяца. А в случае задержки, он должен выплатить вам пеню! Размер последней рассчитывается по официальной ставке рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан и начисляется за каждый просроченный календарный день, начиная со следующего дня, когда выплаты должны быть произведены, и заканчивается днем выплаты.

Для сведения: невыплата заработной платы работодателем в полном объеме и в сроки, которые установлены трудовым законодательством РК, а также неначисление и невыплата пени за период задержки оплаты подпадают под действие статьи 87 Кодекса об административных правонарушениях. На работодателей, нарушивших это требование, налагается штраф от 30 до 150 МРП. Повторное нарушение в течение года после наложения административного взыскания грозит уже более высоким штрафом.

Более того, в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность работодателя за задержку заработной платы. Так, статьей 152 Уголовного кодекса РК предусмотрен штраф в размере до 200 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до двухсот часов. Эта же статья предполагает также арест на срок до пятидесяти суток с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового за неоднократную задержку выплаты заработной платы в полном объеме и в установленные сроки в связи с использованием денег на иные цели.

Обратите внимание – отстаивать свои права можно уже с первого дня просрочки! Для решения вопроса можно обратиться в территориальное управление Государственной инспекции по труду с письменной жалобой, указав при этом Ф. И. О., должность, полное наименование работодателя, его местонахождение и описание самого нарушения трудового законодательства. Установив факт нарушения прав работника, государственным инспектором труда будет вынесено предписание работодателю о выплате заработной платы и пени, а также работодатель будет привлечен к административной ответственности. С аналогичной жалобой обратиться можно и в прокуратуру.

Помимо прочего, надо знать, что законодатель предусмот­рел и сроки, в которые работодатель обязан выплачивать оплату трудового отпуска. Согласно ТК РК, в идеале она производится не позднее, чем за три рабочих дня до его начала, а в случае предоставления трудового отпуска вне графика отпусков – не позднее трех рабочих дней со дня его предоставления.

Например, если в начале года вы указали что пойдете в отпуск в июле месяце, при этом в июле по графику отдохнули 20 дней, оставшиеся неиспользованные дни отпус­ка предоставляются вне графика в любой период времени. При этом при предоставлении запланированного отпуска в июле месяце работодатель обязан перечислить отпускные не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала отпуска. А при получении неиспользованной части отпуска в течение оставшегося года отпускные могут отправить не позднее 3 дней после начала отпуска.

Кроме того, при прекращении трудового договора выплата сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится также не позднее трех рабочих дней с пос­леднего рабочего дня.

Уполномоченные органы строго контролируют соблюдение трудового законодательства и интересов граждан и принимают меры по предотвращению нарушений со стороны работодателей.

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