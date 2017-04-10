​От зависимости не ушли

Моногородами Костанайской области признали Рудный, Житикару, Лисаковск и Аркалык. За три года действия программы развития моногородов регион получил из бюджета 7,3 млрд тенге. Больше половины средств ушло на поддержку крупных инвестпроектов и развитие малого предпринимательства. Причем именно эти направления по большей части вызывали вопросы. Как оказалось на деле, не все готовы открывать свой бизнес. Поначалу даже на грантовое финансирование нужно было найти желающих.

В итоге попытки переломить ситуацию с зависимостью местных бюджетов от градообразующих предприятий малых городов не везде увенчались успехом. Ведь по большому счету ни один якорный проект не стал реальным конкурентом для местных «мамонтов». Одни до сих пор не успели набрать обороты, другие – на стадии реализации. По мнению акиматов, во многом задумка не осуществилась и потому, что программа как отдельная единица проработала лишь три года.

Аркалык

Этот моногород, пожалуй, был одним из самых нуждающихся в программе развития. Ведь в ТОО «Торгайское бокситовое рудо­управление», входящее в состав АО «Алюминий Казахстана», запасы бокситов иссякают. Железная дорога Аркалык – Шубарколь, введенная в эксплуатацию в 2014 году, дала еще один шанс на выживание. Город перестал быть тупиковым, а вкупе с программой развития моногородов дал местным предпринимателям дополнительный стимул для развития.

Якорный проект – птицефаб­рика «Агроинтерптица» – стал одним из самых перспективных. Построенные в минувшем году линии электропередачи, жизненно необходимые предприятию, позволили решить проблему с перебоями электроэнергии.

Но и здесь есть проекты, которые так и остались на бумаге. Пример – ветровая электростанция на 48 МВт, которую планировали построить под Аркалыком. До сих пор турецкие партнеры не ушли дальше технико-экономического обоснования.

В то же время можно говорить о массовом на фоне других моногородов развитии малого бизнеса. Город в этом смысле преоб­разился. Именно аркалыкские предприниматели максимально воспользовались возможностями по обучению и финансированию, получив наибольшее количество грантов и микрокредитов. До сих пор те, кто начинал строить бизнес в 2012–2014 годах, пользуются госинструментами поддержки. Микрокредитные организации (МКО) Костанайской области отмечают рост бизнес-активности в этом городе. В Аркалыке одна из МКО открыла представительство уже после завершения программы развития моногородов. Как признают в компании, город стал забирать немалую часть имеющихся финансов. Причем в большинстве случаев проблем с возвратностью займов нет.

Коммунальная сфера Аркалыка не претерпела кардинальных изменений. Отчасти потому, что требуемый объем вложений слишком велик для программы развития моногородов. Ведь город сократился в разы, и сегодня местная теплокомпания и все городские сети требуют оптимизации. Прогнозы инженеров говорят о необходимости практически повсеместной замене труб на меньший диаметр и установку котлов на местной ТЭЦ меньшей мощности. «Мы кипятим самовар ради чашки воды», – говорят в акимате Аркалыка.

Хотя нельзя не признать, что программа моногородов помогла частично решить проблемы с ремонтом теплосетей, стихийными свалками, уличным освещением и детскими площадками.

Житикара

Маховик развития малого и среднего бизнеса в этом моногороде раскручивается до сих пор. Государство смогло показать местным жителям и крупным предприятиям возможности, тем самым активизировав предпринимательский потенциал.

Программа за короткий период работы позволила создать 7 новых производств, которые до сих пор работают и развиваются. В общей сложности на их запуск бюджет затратил чуть более 18 млн тенге. Часть из них появилась благодаря поддержке АО «Костанайские минералы». Эта компания поставила перед собой задачу диверсифицировать производство. Простыми словами, научиться зарабатывать на использовании «отвалов» – остатков руды от добычи и переработки асбестовых руд. Так, в рамках программы развития моногородов был запущен цех по выпуску сухих строительных смесей.

Однако и здесь есть ложка дегтя. Не удалось в рамках программы ускорить работы по освоению Шевченковского месторождения никель-кобальтовых руд. Планировалось, что их будут добывать методом выщелачивания, производя до 5 тонн никеля в год. Предприятие обещало обеспечить район тысячей рабочих мест. Однако ТОО «ГРК «Казах­станский никель» не выполнило свои обязательства по контракту недропользования, который впоследствии был расторгнут.

Помочь городу убрать приставку «моно» должен был и проект строительства золотоизвлекаю­щей фабрики ГРК «Тохтар». Этого не произошло. Позднее проект заменили аналогичным по стои­мости и сути, но реализовало его ТОО «Брендт» на другом мес­торождении.

Бизнес-климат хотели улучшить и за счет строительства индустриальной зоны. Но проект до сих пор не удалось довести до логического конца. На окончание работ необходимо еще 88,2 млн тенге. Правда, предприниматели высказывают мнение, что место для расположения этого бизнес-инкубатора было выбрано не совсем верно – железная дорога далековата.

Житикара также надеялась в рамках программы развития моногородов решить проблему с жильем. Денег на коммуникации не дали. Как следствие, люди остались без земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Хотя и на выделенные деньги успели газ подвести в ряд существующих микрорайонов, реконструировать сети теплоснабжения, электросети. Но объем обновленных коммуникаций был невелик и существенного влияния на процент износа по городу не оказал.

Лисаковск

Самые слабые результаты в части реализации предпринимательского потенциала показал Лисаковск. По большому счету в городе не было открыто ни одного нового крупного предприятия. Проект-якорь (картонно-бумажный комп­лекс) к нынешнему дню сменил уже нескольких хозяев и названий. Предприятие функционирует, однако говорить о полноценной его загрузке преждевременно.

За годы работы программы город успел улучшить и без того неплохо функционирующую (на фоне других городов области) систему теплоснабжения, уличного освещения, капитально отремонтировать несколько улиц.

Рудный

Самый крупный и самый долгоиграющий якорный проект у этого моногорода. До сих пор строят цементный завод, на который делали ставку многие строительные компании региона, включая акиматы и проектировщиков. Ввод объекта позволил бы снизить стоимость цемента, а значит, сократить цену строительно-монтажных работ.

Как сообщили в областном управлении экономики и бюджетного планирования, стоимость проекта – 14,8 млрд тенге. АО «СПК» выдан заем в размере 700,8 млн тенге. В рамках «Дорожной карты бизнеса» выдана гарантия в сумме 750 млн тенге, выплачено более 1 млрд тенге, подведена недостающая инфраструктура на 739,6 млн тенге.

Но запуск вновь отложен. Сглаживает ситуацию Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение, подписав партнерскую программу по развитию малого и среднего бизнеса. Часть услуг по питанию, оздоровлению, ремонту вагонов была передана на контрактной основе местному бизнесу.

Что же касается социальной сферы, то этот моногород сумел привлечь на обновление и строительство инфраструктуры 1,4 млрд тенге. Столько же на эти цели в сумме получили три других моногорода региона. Рудный в рамках этих средств сумел реа­лизовать три крупных проекта по реконструкции дорог.

Без собственной программы моногорода теряют объемы финансирования. По данным Костанайского областного управления экономики и бюджетного планирования, в рамках программы развития регионов суммы бюджетной поддержки сократились с 3,6 млрд в 2014 году до 255,7 млн тенге в текущем. Эти деньги достанутся Рудному на реконструкцию улицы. Аркалык получит поддержку бюджета в рамках мероприятий по захоронению останков Кейки-батыра. Из областного бюджета моногороду выделили более 850 млн тенге на ремонт городских дорог, снос оставшихся 28 аварийных домов и ликвидацию свалок.