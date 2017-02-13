​От женщин зависит многое

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Лилия Сыздыкова

В форуме участвовали члены Нацио­нальной комиссии по делам женщин и семейно-демо­графической политике при Президенте, депутаты Парламента, руководители государственных органов, национальных компаний, послы иностранных государств, представители международных организаций, НПО, казахстанские и зарубежные экс­перты, СМИ.

В своем выступлении Государст­венный секретарь подчерк­нула, что Президент в Посла­нии «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» указал на вступление страны в новую эпоху своего развития. Государственный секретарь акцентировала внимание на необходимости активизации женщин в реализации второго приоритета Послания – кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды.

– Многое зависит от женщин, возглавляющих предприятия малого и среднего бизнеса. Участие женщин-руководителей в общественных процессах положительным образом отразится на качестве управленческих процедур и повышении конкурентоспособности. Кроме того, следует активизировать деятельность женщин в создании инновационных стартапов, как одного из драйверов науко­емкой экономики, – сказала Гульшара Абдыкаликова.

На сегодня 44% всех активных субъектов МСБ страны возглавляют женщины (более 570 тыс. субъектов). Они обеспечивают 31% всех рабочих мест в секторе МСБ Казахстана. Развитие женского бизнеса в республике осуществляется через государственные программы, сог­лашения между Правительством и меж­дународными институтами развития: ЕБРР, ­ПРООН, Всемирный банк, ООН-Женщины и другие. Кроме того, холдингом «КазАгро» оказывается поддерж­ка женщинам-предпринимателям на селе. Так, за последние три года 32% получателей кредитов – женщины. Принятие действенных мер позволило Казахстану улучшить показатель «экономичес­кое участие и возможности женщин» рейтинга Всемирного экономического форума и занять 31-е место.

Госсекретарь отметила, что сегодня в Казахстане проживает более 4 млн семей. В стране ведется системная работа по соз­данию необходимых условий для укрепления семьи. Указом Главы государства утверждена Концепция семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года. Ее цель – повышение уровня гендерного равенства, ответственности, паритетности и результативности в выполнении членами семей своих бытовых, экономических, нравственно-воспитательных, защитных и других важных функций.

В завершение, как отмечается в ­сообщении пресс-службы Президента, Государственный секретарь обозначила приоритеты дальнейшего развития малого и среднего бизнеса с участи­ем женщин, расширения их возможностей в корпоративном секторе для выполнения задач, обозначенных в Послании Главы государства 2017 года. 

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