От жетыгена до саксофона

Культура
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Гала-концерт конкурсантов позволил насладиться музыкой разных стилей, когда наряду с исполнением кюев на фольклорных инструментах и народным оркестром прозвучал необыкновенно интересный инновационный эксперимент казахстанского композитора, аранжировщика и дирижера Артура Оренбургского – эстрадно-джазовая аранжировка известного кюя Нургисы Тлендиева «Саржайляу». Это произведение блистательно исполнили студенческий оркестр казахских народных инструментов им. Ахмета Жубанова и скрипачка Жамиля Серкебаева. Торжество традиционно завершилось выступлением победителей: саксофонист Вениамин Гавриков из Рудного, домбрист Кайрат Жумагалиев из Атырау, кобызистка Фариза Амантаева из Петропавловска, флейтистка Инкара Жубанова из Алматы продемонстрировали высокий профессиональный уровень исполнительской школы Казахстана.

Всего на авторитетный форум, который курирует Министерство образования и науки, приехали 210 студентов из 19 музыкальных колледжей страны для состязаний в игре на духовых, эстрадных и народных (русских и казахских) инструментах. В жюри конкурса, по словам директора Алматинского колледжа Аи Калиевой, вошли известные артисты – мэтры музыкального искусства. Среди них скрипачка Жамиля Серкебаева, домбристка Карима Сахарбаева, кобызистка Меруерт Каленбаева, дирижер Канат Ахметов. Министерство образования и нау­ки в свою очередь учредило 72 награды. В командном зачете лидировал Алматинский музыкальный колледж. Его педагоги подготовили 17 лауреатов, из которых 8 завоевали первые места. На втором месте – Астана. У студентов колледжа при КазНУИ 11 наград, из них 5 первых премий. Замыкает тройку лидеров город Рудный. Его студенты увезли домой 3 награды высшего достоинства.

С поздравительным словом к юным лауреатам обратилась академик Ажар Жубанова, дочь великого казахского композитора академика Ахмета Жубанова, стоявшего у истоков профессионального музыкального искусства. Она выразила огромную радость в связи с тем, что конкурс развивается, открывает новые таланты и создает новые номинации, вовлекая каждый год в свою сферу новых музыкантов.

Раушан ШУЛЕМБАЕВА, [email protected]

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