От жизненных историй к вечным вопросам

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Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Вышла в свет новая книга известного журналиста, писателя и публициста Сергея Горбунова

фото из архива «КП»

Для коллектива «Казахстанской правды» это событие особенно примечательно: автор – ветеран отечественной журналистики, на протяжении четверти века работавший собственным корреспондентом нашей газеты по Павлодарской области. 
За плечами Сергея Александровича более полувека журналистской деятельности. Свой профессиональный путь он начал в 1971 году в многотиражной газете «Строитель», затем работал в областной газете «Звезда Прииртышья», на телевидении, был собственным корреспондентом Казахского телеграфного агентства. В 1992 году пришел в «Казахстанскую правду», которой посвятил 25 лет. Его материалы на самые разные темы, прежде всего экономические и социальные, хорошо знакомы нашим читателям. 
Сергей Горбунов – обладатель ордена «Құрмет», почетный журналист Казахстана, почетный гражданин Павлодара. За годы творческой деятельности он заслужил признание и как писатель. В его литературном багаже книги рассказов «Крас­но-белый дед», «Поезд дальнего следования», «Не поле перейти...», «Жизнь продолжается», «Память сердца», «Широка река», «Перекресток» и другие произведения.
Однако новая книга «Верую!» заметно отличается от предыдущих. И прежде всего тематикой. На этот раз в центре внимания оказались вопросы, которые на протяжении тысячелетий волнуют людей: происхождение жизни, предназначение человека, соотношение веры и научного знания, поиски истины. Сам автор признает, что обращение к подобным темам стало для него новым творческим опытом. При этом он не претендует на научные открытия или окончательные ответы на сложнейшие вопросы мироздания. Скорее, приглашает читателя к размышлению, предлагая собственный взгляд на библейские события, исторические факты и научные гипотезы.
«Я не ставлю целью сделать какие-либо научные и теологические открытия и не претендую на них. Не исключаю, что «ломлюсь в открытые ворота». Но я из тех миллионов землян, которые хотели, хотят и будут хотеть найти ответы на вопросы: кто мы – люди? Как и с какой целью оказались на Земле?» – пишет Сергей Горбунов в обращении к читателю. 
Впрочем, несмотря на название и обращение к библейской тематике, содержание книги значительно шире собственно религиозных вопросов. В определенной степени это философские и научно-популярные размышления о человеке и окружающем мире, поиске духовных ориентиров в непростое время. В книге автор объединил раздумья о вечных вопросах бытия и рассказы о людях, чьи судьбы дают повод задуматься о том, что действительно важно в жизни. Поэтому особое место в издании занимают художественные рассказы, в которых Горбунов остается верен своему прежнему творческому почерку. В их основе – жизненные истории, человеческие судьбы, характеры и поступки. Герои этих произведений – обычные люди, которым приходится переживать трудности, принимать непростые решения, сталкиваться с потерями, проявлять милосердие и заботиться о близких. 
Так, в рассказах «Главное – верить!», «Живу, пока помнят» и других произведениях через конкретные истории раскрываются темы сострадания, памяти, любви и ответственности. Здесь вера приобретает более широкий смысл. Это вера в человека, добро, нравственные ценности, которые помогают сохранять душевную стойкость даже в самых сложных обстоятельствах. 
При всей необычности выбранной темы Сергей Горбунов остается верен своему узнаваемому стилю – доступному, но сочному языку, вниманию к деталям, жизненной достоверности и умению через частную историю говорить о важных для каждого вещах. 

#Журналист #книга #презенетация

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