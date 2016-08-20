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​От знаний – к умению
Инеш БЕРЖАНОВА

Приветствуя участников заседания, вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева подчеркнула, что развитие среднего образования в Казахстане сегодня базируется на опыте АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». Речь идет о внедрении инновационной образовательной модели, основанной на интеграции лучшей казахстанской и международной практики. По словам вице-министра, переход на обновленное содержание образования нацелен на повышение конкурентоспособности нашей молодежи, которая будет не только обладать знаниями, но и умением использовать их на практике.

– С 2016-2017 учебного года все первоклассники нашей страны будут учиться по программам обновленного содержания, начнется апробация новых программ для 2-х, 5-х и 7-х классов, – отметила Э. Суханбердиева. – Для этого более 70 тысяч учителей начальных классов уже прошли специальные курсы повышения квалификации.

О постоянном развитии своего педагогического коллектива рассказала и председатель правления АОО «НИШ» Куляш Шамшидинова. По ее словам, уровень педагогического мастерства в прошлом году повысили 306 педагогов Назарбаев Интеллектуальных школ, 10 учителей английского языка успешно прошли квалификационный экзамен и получили сертификат CELTA. А 80 учителей информатики стали тренерами по робототехнике и обучили около 3 тыс. учителей общеобразовательных школ. Потому не удивляет тот факт, что из 700 грантов по программе Foundation в Назарбаев Университет 365 получили в нынешнем году именно выпускники Интеллектуальных школ.

– По предварительным данным, все выпускники 2016 года поступили в высшие учебные заведения: 89 процентов из них – в вузы Казахстана, 4 процента – в вузы стран СНГ, 7 процентов – в вузы дальнего зарубежья. При этом гранты на обучение получили 86 процентов, – подчеркнула К. Шамшидинова.

К слову, среди вузов, где теперь будут обучаться выпускники НИШ, – Принстонский, Гонконгский, Московский государственный и Пусанский национальный университеты.

Вместе с тем высокий уровень образования учащихся – не единственная цель педагогического коллектива ­Назарбаев Интеллектуальных школ. Не последнее место в работе НИШ играет патриотическое воспитание молодежи. Так, для развития данного направления в этом году будет запущен новый проект «100 күйдің тарихы». По мнению разработчиков проекта, он будет способствовать не только музыкальному образованию учащихся, но и более глубокому познанию казахского народного творчества, культуры, истории.

С этой же целью в НИШ предполагается запустить совместный проект с компанией National Geographik по созданию в сети фотосайта. Вероятно, это будут снимки уникальных природных уголков, животных и исторических достопримечательностей Казахстана.

На заседании прозвучала мысль о предполагаемом внедрении ускоренной формы обучения, позволяющей школьникам окончить учебу досрочно. Однако для этого ученику потребуется в полной мере усвоить интегрированную образовательную программу НИШ, ориентированную на формирование у него научной картины и целостного представления об окружающем мире. Иными словами, любой выпускник Интеллектуальной школы, неважно, в какие сроки он сможет ее окончить, должен уметь применять полученные знания в жизни, что собственно и является главным принципом работы казахстанских НИШ. 

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