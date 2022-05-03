Свежий выпуск Отан. Армия. Жас сарбаз 3 мая 2022 г. 7:48 Кадиша Ныгмет В столице состоялся массовый забег, посвященный 30-летию образования Вооруженных сил РК. Как сообщили в Министерстве обороны, в мероприятии приняли участие свыше тысячи военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, воспитанники столичного военного колледжа и движения «Жас сарбаз». Цель акции, получившей название «Отан. Армия. Жас сарбаз», заключалась в популяризации здорового образа жизни, развитии массового спорта, а также воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма. – Мероприятие подобного масштаба организовано в столице впервые. Массовый забег посвящен 30-летнему юбилею Вооруженных сил и 77-летию Великой Победы. В нем приняли участие не только военнослужащие, но и подрастающее поколение – будущие защитники Отечества. Отличный пример им подали генерал-майоры Даулет Оспанов и Каныш Абубакиров, а также начальник Национального военно-патриотического центра Арман Асенов, возглавивший колонну воспитанников движения «Жас сарбаз», – отметил заместитель начальника Генерального штаба – начальник департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев. Участники в составе подразделений преодолели дистанцию протяженностью более 5 км от мемориального комплекса «Отан қорғаушылар» по проспектам Тауелсиздик, Момышулы, улицам Сарайшык, Туркестан и Достык до монумента «Астана-Байтерек». На финише для участников забега, жителей и гостей столицы был организован концерт творческих коллективов Национального военно-патриотического центра и Пограничной службы Комитета национальной безопасности.