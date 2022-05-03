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Отан. Армия. Жас сарбаз
Кадиша Ныгмет

В столице состоялся массовый забег, посвященный 30-летию образования Вооруженных сил РК.

Как сообщили в Министерстве обороны, в мероприятии приняли участие свыше тысячи военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, воспитанники столичного военного колледжа и движения «Жас сарбаз».

Цель акции, получившей название «Отан. Армия. Жас сарбаз», заключалась в популяризации здорового образа жизни, развитии массового спорта, а также воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма.

– Мероприятие подобного масштаба организовано в столице впервые. Массовый забег посвящен 30-летнему юбилею Вооруженных сил и 77-летию Великой Победы. В нем приняли участие не только военнослужащие, но и подрастающее поколение – будущие защитники Отечества. Отличный пример им подали генерал-майоры Даулет Оспанов и Каныш Абубакиров, а также начальник Национального военно-патриотического центра Арман Асенов, возглавивший колонну воспитанников движения «Жас сарбаз», – отметил заместитель начальника Генерального штаба – начальник департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев.

Участники в составе подраз­делений преодолели дистанцию протяженностью более 5 км от мемориального комплекса «Отан қорғаушылар» по прос­пектам Тауелсиздик, Мо­мышулы, улицам Сарайшык, Туркестан и Достык до монумен­та «Астана-Байтерек».

На финише для участников забега, жителей и гостей столицы был организован концерт творческих коллективов Нацио­нального военно-патриотичес­кого центра и Пограничной службы Комитета национальной безопасности.

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