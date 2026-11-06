Отбасы банк запустил новый проект для получателей жилищных выплат

Отбасы банк запустил новую жилищную программу для получателей жилищных выплат. Теперь они смогут приобретать жилье на льготных условиях, сообщает Kazpravda.kz

Соглашение о сотрудничестве по реализации пилотного проекта заключили сегодня в городе Алатау председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова и генеральный директор ТОО «Nest stroy» Александр Нестерцов.

Nest stroy – застройщик ЖК «Gate City», расположенного в микрорайоне Коянкус города Алатау. С 2023 года здесь построено 70 многоквартирных домов. В настоящее время введена в эксплуатацию седьмая очередь ЖК, 30 квартир там можно будет приобрести в рамках «пилота» для получателей жилищных выплат.

Суть программы в том, что покупатели могут внести всего 30% от стоимости квартиры на депозит в Отбасы банке, в течение 10–11 месяцев проживать в ней, платить фиксированную арендную плату и копить на депозите для дальнейшего приобретения жилья в собственность.

По правилам системы жилищных строительных сбережений, на депозите должно быть 50% для получения займа. Поэтому еще 10% на депозит безвозмездно начисляет застройщик и еще 10% отбасы банк выдаст как заем. В итоге на депозите клиента соберутся необходимые 50%. На оставшуюся сумму банк выдаст промежуточный жилищный заем. При этом сумма внесённых арендных платежей будет учтена при последующем кредитовании и вычтена из суммы займа, выдаваемого Отбасы банком. По сути, это бесплатная аренда, предоставляемая компанией-застройщиком.

Примечательно, что апартаменты предоставляются под ключ, в чистовой отделке. Они оборудованы сантехникой и даже мебелью – кухонным и спальным гарнитурами, шкафом в прихожей. По системе «заезжай и живи».

– Отличный микрорайон, рядом новая школа, строится Iconic Complex, – отметила Ляззат Ибрагимова. – Alatau City, строящийся по поручению Главы государства, станет одним из лучших городов нашей страны. Здесь поблизости расположено несколько воинских частей, военнослужащим как раз подойдет жилье в этом месте.

К слову, пилотный проект, позволяющий гражданам приобрести крышу над головой по весьма привлекательным условиям, осуществляется впервые в республике. К тому же стоимость жилья в ЖК «Gate City» достаточно низкая – от 20 млн тенге за однокомнатную квартиру. В ходе экскурсии журналистам показали готовые к заселению меблированные квартиры, благоустроенную территорию. Каждый двор изолирован, обустроены детские игровые площадки, футбольные поля.

Построенная недавно седьмая очередь ЖК «Gate City» состоит из десяти многоквартирных девятиэтажных домов. Как подчеркнули представители Отбасы банка и компании Nest stroy, в случае успешного старта эксклюзивный проект будет продолжен.