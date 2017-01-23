​Отбеливание купюр по-нигерийски

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Любовь Доброта, Шымкент

Судья Аль-Фарабийского районного суда Шымкента Талгат Кахаров огласил приговор в отношении двух граждан Республики Нигерия – 39-летнего Нвоке Экендеричукву и 30-летнего Оба Жозефата. Иностранцев обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Их задержали 27 сентября прошлого года на квартире в одной из шымкентских многоэтажек.

В Шымкент нигерийцы прибыли якобы для того, чтобы преподавать английский язык. Впрочем, для местного жителя, который с Нвоке Экендеричукву и Оба Жозефата случайно познакомился в центре города, версия была совсем иная. Молодой человек, видя как два иностранца тщетно пытаются объяснить продавцу одного из салонов мобильной связи, что у них проблемы с телефоном, поспешил на помощь. Так завязалась беседа, переросшая в знакомство. Иностранцы попросили парня показать город, а потом предложили поработать у них переводчиком.

А вскоре доверительно поведали истинную причину своего путешествия в Южный Казахстан. Дескать, они являются обладателями несметного богатства, сумма которого сос­тавляет миллионы долларов. Такие деньжища достались им от крупного чиновника, отбывающего на их историчес­кой родине длительный срок наказания за коррупционное преступление. Теперь они намерены их вложить в дело вдали от Нигерии, инвестировав в крупный бизнес-проект. И как бы между прочим поинтересовались: нет ли у парня знакомых предпринимателей, нуждающихся в средствах для финансирования бизнеса.

Такие нашлись. И вот уже ему иностранцы рассказывают о том, как вывезли крупную сумму денег из Нигерии. Чтобы беспрепятственно переместить их через таможню, купюры приш­лось даже окрасить в черный цвет. После обработки специальным раствором денежные знаки стали невидимыми. Но для того, чтобы черным купюрам вернуть их первоначальное состояние, нужны стодолларовые купюры и специальный раствор. Заполучить для этого деньги нигерийцы как раз и рассчитывали у шымкентского предпринимателя, планировавшего создать осетровое хозяйство. Раствор, естественно, привезли с собой. И тут же предложили показать его магическую силу, так сказать, в действии.

Предприниматель пригласил нигерийцев к себе домой, где они за 20 минут продемонстрировали чудеса отмывания черных купюр. Технология отбеливания долларов оказалась предельно простой. Для этого требовались обычная стодолларовая купюра и холодильник. Иностранцы между двумя черными купюрами положили обычную, аккуратно капнули со шприца чудо-раствор и, свернув трубочкой, отправили на короткое время в холодильник. Когда время истекло, все три купюры оказались слегка серыми, но отлично отмылись от соприкосновения с водой. В обменном пункте, куда отправились все вместе для проведения контрольной «закупки», купюры приняли без лишних вопросов.

Иностранцы сгорали от нетерпения, требуя от шымкентского предпринимателя как можно скорее найти одну тысячу стодолларовых купюр, чтобы отбелить сразу всю партию имею­щихся у них на руках черных денег. При этом ссылались на то, что раствор у них в ограниченном объеме, и лучше всего будет, если отмыть все деньги сразу. А еще предупредили: чтобы все прошло без сучка и задоринки, холодильник лучше не открывать пару суток.

Предпринимателю удалось найти только 16 тыс. долларов. Нигерийцы посожалели, но согласились и на такую «мелочь». Они даже не подозревали, что операцию по отмыванию денег на тот момент уже контролировали сотрудники правоохранительных органов. Впрочем, в квартире они появились уже после того, как свертки отправили в холодильник, а иностранцы намеревались покинуть квартиру предпринимателя.

Тогда-то и выяснилось, что отбеливать отправили сверток с нарезанной кусками черной бумагой, а настоящие доллары, запакованные в подобный сверток, благополучно перекочевали к нигерийцам. Ни присутствующий при этом переводчик, ни сам хозяин квартиры момент махинации даже не заметили.

В ходе следствия обвиняемые, чтобы отвести от себя подозрения в мошенничестве, пытались переложить вину на переводчика, ссылаясь на то, что это он пытался втянуть их в аферу по отбеливанию денег. Но ввести в заблуждение полицейских им не удалось. Оба гражданина Нигерии предстали перед судом.

– По статье 190 часть 2-4 УК РК, предполагающей уголовную ответственность за неоконченное преступление, мошенничест­во в особо крупном размере, подсудимым назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбытием наказания в колонии общего режима, – прокомментировал для журналистов приговор судья Талгат Кахаров. – Но применив статью 4 часть 2 Закона РК об амнистии в связи с 25-летием государственной Независимости РК, суд сократил на четверть неотбытую часть наказания и определил окончательно для каждого из подсудимых 3 года 9 месяцев колонии общего режима с конфискацией имущества. 

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