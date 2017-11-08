​Отбор лучших

В Таразе проходит открытый чемпионат по художественной гимнастике, сообщает пресс-служба акима города. В состязаниях на базе областной специализированной детско-юношеской спортивной школы № 1 участвуют 550 спортсменов 2000–2001 годов рождения из 12 областей страны. «Проводя подобные соревнования, мы стремимся в первую очередь популяризировать этот красивейший вид спорта, – рассказала начальник отдела физической культуры и спорта акимата Оксана Борисюк, в прошлом чемпионка Азии, бронзовый призер первенства мира по акробатике. – Плюс к этому юные гимнастки смогут набраться опыта, выполнить спортивные нормативы. Также в ходе соревнований проходит отбор сильнейших спортсменов в сборную по художественной гимнастике на 2018 год. Воспитанницы таразской школы художественной гимнастики показали отличные результаты».

Отметим, что в областном цент­ре создаются все условия для развития как олимпийских, так и массовых видов спорта: построе­ны современный дворец спорта «Тараз-Арена», ряд спортивных комплексов, мини-футбольные площадки с искусственным травяным покрытием, теннисные корты. Жамбылские гимнастки входят в юношеский состав сборной Казахстана.

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