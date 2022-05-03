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Президент , Поручения , Общество
Отбор на госслужбу переведут в онлайн-режим в Казахстане

Президент Казахстана принял председателя Агентства по делам государственной службы Дархана Жазыкбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Главе государства был представлен отчет о текущей деятельности Агентства и задачах на предстоящий период.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали, что Агентством проработаны вопросы по исключению излишних препятствий и барьеров для поступления на государственную службу, упрощению порядка выхода из нее, а также повышению открытости госслужбы для любого казахстанца. Особое внимание было уделено процессу дебюрократизации деятельности госаппарата.

Председатель Агентства сообщил о реализации программы модернизации информационной системы «Е-қызмет» на 2022-2023 годы. По его словам, до конца нынешнего года посредством создания внешнего портала на базе «Е-қызмет» будет полностью оцифрован процесс отбора и приема на государственную службу. В 2023 году будет проведена работа по автоматизации других кадровых процессов, включая ротацию, стажировку, повышение квалификации. Кроме того, Дархан Жазыкбаев рассказал о повышении качества деятельности государственной службы.

С 2023 года отбор на госслужбу будет проходить в онлайн-режиме с использованием технологии прокторинга. Во исполнение поручения Главы государства о сокращении подведомственных организаций предлагается преобразовать АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы» в HR-институт в структуре Академии госуправления с сохранением штата и бюджета.

По итогам встречи Глава государства поручил продолжить работу по дальнейшему совершенствованию системы отбора на государственную службу, продвижению принципа меритократии и внедрению человекоцентричной сервисной модели госаппарата.

 

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