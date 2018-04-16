​Отбор завершен

647

Подходит к концу регулярный турнир 8-го сезона Всемирной серии бокса. В двух группах – европейской и американской – все матчи уже позади, и только в азиатской сражения все еще продолжаются.

Казахстанский клуб Astana Arlans, давно уже получивший путевку в четвертьфинал, свой заключительный матч отборочного раунда провел в Таразе против China Dragons. Счет 5:0 в пользу хозяев ринга говорит о тотальном превосходстве казахстанских спортсменов. Рефери подняли руки нашим Сакену Бибосынову (52 кг), Алимжану Бескемпиру (60 кг), Асланбеку Шымбергенову (69 кг), Беку Нурмагамбету (81 кг) и Нурсултану Аманжолову (свыше 91 кг).

В нашей группе С осталось провести три матча, и все – с участием несколько задержавшихся на старте индийских «тигров». Встреча Indian Tigers и команды Patriot Boxing Team состоится 21 апреля. Она и ответит на вопрос, кто в азиатской группе – казахстанцы или россияне – займет 1-е, а кто 2-е места. От этого зависит и назначение для каждой из команд следующего соперника.

