Отборочный турнир ЧМ-2018 по футболу соберет рекордное количество сборных

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Чемпионат мира 2018 года по футболу, который пройдет в России, побьет рекорд по количеству участвующих в отборочных турнирах сборных, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС.
В отборочных турнирах зарегистрировались все 209 национальных футбольных ассоциаций, отмечается в Twitter турнира.
По информации агентства, ранее определились соперники в первых двух раундах отборочного турнира зоны КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна). Жеребьевка первого раунда в этой зоне стала первым "футбольным" событием чемпионата мира 2018 года. Соревнования в Центральной и Северной Америке стартуют более чем за три года до старта финального турнира. В зоне КОНКАКАФ за путевки в Россию будут бороться 35 команд.
"Первым же 12 марта нынешнего года стартует отборочный турнир в зоне Азии, жеребьевка первого раунда запланирована на февраль. В зоне Океании отбор на чемпионат мира 2018 года проходит по итогам регионального Кубка наций, который стартует в конце августа. Победитель этого турнира получит право сыграть в межконтинентальных стыковых матчах и розыгрыше Кубка конфедераций 2017 года", – говорится в сообщении.
"Главная жеребьевка отборочной стадии, в частности в зонах Европы и Африки, пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге, там же будет утвержден календарь турнира в Южной Америке. Отборочные матчи в Южной Америке и Африке стартуют уже осенью нынешнего года, в Европе – осенью 2016 года", – поясняет ТАСС.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.