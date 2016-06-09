​Отчего люди не летают, как птицы? А не на чем

Наверняка сценаристы, снабжающие киностудии сюжетами и диалогами, придумали не один вид индивидуального летательного аппарата. Наверняка энтузиасты-изобретатели, чудом не вымершие как вид в век жесточайшей идеологии потребления, в каких-то гнездовищах обдумывают новации и рационализации. Наверняка в среде ученых ведется речь о транспортном средстве, на котором можно было бы слетать на работу из пригородного дома в город или в соседнюю деревню. И так далее.

То есть я подвожу к тому, что летательный аппарат должен заменить автомобиль и мотоцикл. Да так, чтобы не понадобились ни посадочные площадки, ни аэродромы. Конечно, если из подобных аппаратов не будет сформирован общественный парк средств передвижения, прокат, если хотите.

Таким одно- или двухместным аппаратам не понадобится диспетчер, координацию возьмут на себя передатчики сигналов мобильной связи. Не нужны будут летные права, поскольку высота полета, как скорость и дальность, может быть жестко ограничена технологическими решениями. Разве подобное чудо техники не будет способно решить проблемы передвижения индивидуумов по городу, то есть над ним? Осталось изобрести двигатель по типу еще фантастического антиграва…

Пока ведь что можно предложить человеку? Самолет и вертолет. И то, и другое как раз нуждаются в аэродромах, спецкартах полета, диспетчерском обслуживании… Потому что вся история авиации была направлена на их совершенствование, на повышение грузоподъемности, увеличение скорости и прирост дальности полета. Никак не на «одомашнивание» летательных аппаратов. А человечеству нужен прорыв. Для начала – в полетной идее, ее пропаганде и идеологии. Технари наверняка найдутся.

Услужливый Интернет вот подкинул сведения: сайт timerobots.ru коротко, но наглядно, со снимками, рассказал о транспорте будущего, способном летать отчасти за счет подвижного хвоста.

Цитируем: «Дизайнер Anoop M создал концепт летательного аппарата будущего, который внешне напоминает ската. Подъем летательного аппарата обеспечивают две небольшие турбины внутри крыльев. Длинный гибкий хвост с колесом на конце придает маневренности при полете. При взлете и посадке хвост сгибается таким образом, что летательный аппарат опирается на колесо подобно шасси у самолета. По разработанному концепту летательный аппарат будущего рассчитан на перевозку двух человек. По всей видимости, автор концепта ориентировался на животных, например ящериц, способных быть акробатами в воздухе при прыжках».

Картинки увлекают, пусть даже непонятно происхождение подъемной силы, нет четкого представления о том, как пилот и пассажиры будут взбираться в летательный аппарат…

Но! Уже хорошо, что предлагаются не велосипед с крыльями и не реактивный ранец, чем увлекались фантасты позапрошлого и прошлого веков.

Реактивный ранец, конечно, – аксессуар полезный. Но, скорее, для героя боевика о покорителях новых планет. Две или даже несколько ракет за спину вряд ли согласится повесить милая студентка, отправляющаяся на свидание, или бабуля, пожелавшая проведать внуков, живущих в отдаленном квартале.

А впрочем, в обозримом будущем мало кто сможет полетать с реактивными ранцами: над конструкцией аппарата с крайне небольшим успехом изобретатели бьются со времен Второй мировой войны.

Сайт old.mirf.ru напоминает, что немецкого инженера Вернера фон Брауна, проектировавшего для рейха ракеты на перекиси водорода, экспроприировали пос­ле войны американские военные.

«В 1952-м Вернер вместе с американцем Томасом Муром представил первый реактивный ранец в мире – прыжковый жилет. К сожалению, изобретение могло лишь на пару секунд отрывать пилота от земли, из-за чего работу над проектом свернули», – говорится в публикации.

Но сами-то американцы, их воен­ные отнюдь не отказались от исследования самой темы и использования прыжкового жилета.

«Полноценный реактивный ранец американцы испытали через неделю после полета Юрия Гагарина – 20 апреля 1961 года. Пилот Гарольд Грэм в течение тринадцати секунд летел со скоростью 10 км/ч на высоте 1,2 метра. Проект вел Венделл Мур. Самый последний вариант его ранца в теории мог работать 25 минут и развивать скорость 135 км/ч. Однако после смерти ученого проект забросили», – утверждают исследователи темы.

Сегодня реактивные ранцы разрабатываются только энтузиастами и только самой простой конструкции, но игрушки эти дорогие, в управлении сложные, в применении ограниченные. Как оказалось, в мире их едва-едва наберется пяток. Тем не менее как только правительства или транснациональные корпорации проявят интерес к столь нестандартным транспортным средствам, наверняка появятся серийные турбореактивные или паровые ранцы, напичканные электроникой.

Оказывается, есть на чем полетать рядовому гражданину уже сейчас! Вот прямо-таки купить аппарат, и в полет... Счастье это называется автожир (от греч. auto – сам, gyros – вращение). Специалисты, имеющие прямое отношение к авиастроению, утверждают, что в 90% случаев автожир способен заменить вертолет. И хвалят его, мол, он достоин звания самого удобного, экономичного и компактного в своем роде.

«Сразу успокоим – автожиры прекрасно летают и свободно продаются в готовом виде и комплектами от 200 000 рублей (цена малолитражной иномарки). Приобретать их следует только в известных фирмах, а сборку – поручать специалистам. Умельцы могут купить в Интернете готовые чертежи за 2 600 рублей и собрать автожир самостоятельно», – утверждают авторы публикации на том же сайте. Мы согласимся, только попросим скорректировать приведенные цены в увязке с современностью.

Но продолжим. Что же такое автожир? Аппарат прост в управлении, маневрен и не боится турбулентности. В воздухе удерживается за счет набегающего на главный винт потока воздуха (эффект авторотации) и может совершить подъем на высоту до 3 км. Автожиру не требуется взлетная полоса: достаточно ровного участка протяженностью от 10 до 40 метров. Если основной винт подключить к двигателю, то возможен так называемый прыжковый взлет – с места. Автожиры размером с автомобиль могут вмещать от одного до двух человек.

«Этот замечательный агрегат изобрел испанец Хуан де Сиерва в 1921 году. На идею авторотирующегося винта изобретателя натолкнули неудачи в проектировании самолетов: прототипы оказались капризными в управлении, входили в штопор и разбивались. Расцвет автожиров пришелся на 30-е годы XX века», – говорится на сайте.

Уже и статистика есть: по земному шару курсируют до 40 тыс. частных автожиров. В США и ряде других стран лицензия пилота не требуется, в России она необходима, а для нас автожир – еще абсолютная экзотика.

Тем не менее будущее, в котором почти у каждого желающего имеется индивидуальный летательный аппарат, ждет все человечество. Поэтому отметьте для себя, что стоит стремиться полетать, «как птица». Ну, или почти так. Индивидуально.