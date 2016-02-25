​Отчет омбудсмена

Документ, в соответствии с действующим законодательством представленный Президенту, содержит анализ ситуации с правами человека в стране, в том числе на основе поступающих обращений граждан, правозащитных проектов, мониторинга в регионах, а также информации государственных органов, неправительственных и международных организаций.

В отчете обозначены актуальные проблемы в сфере прав человека в Казахстане и предложены меры по их решению.

В частности, к омбудсмену за отчетный период поступило 1 340 письменных и устных обращений по вопросам защиты прав человека, преимущественно из городов Астаны и Алматы, Карагандинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областей.

В большей мере граждане жаловались на нарушение их прав со стороны правоохранительных органов, действия и решения судов, пенитенциарных органов, нарушения в ходе государственного администрирования. Данные аспекты в полной мере соотносятся с проблемами, на решение которых направлен уже реализуемый План нации «100 конкретных шагов».

По каждой из принятых в производство жалоб в установленном порядке было проведено соответствующее рассмотрение, причем в 18,9% случаев удалось подтвердить факты нарушений прав и довести дело до их восстановления.

Кроме того, в рамках координируемого омбудсменом Национального превентивного механизма по предупреждению пыток и других жестоких видов обращения и наказания проведено 528 мониторинговых посещений по всей стране, в том числе исправительных учреждений, организаций принудительного лечения, изоляторов временного содержания, центров адаптации несовершеннолетних, специальных организаций образования и других. Администрациям учреждений и государственным органам давались рекомендации по улучшению условий содержания.

Взаимодействие с органами власти реализовывалось через совместное рассмотрение жалоб на нарушения прав (направлено 1 544 запроса) и участие в работе консультативно-совещательных структур.

Учреждение омбудсмена приняло участие в 212 национальных и 53 международных мероприятиях. Самим учреждением организованы и проведены 12 обучающих мероприятий в 7 регионах страны с охватом представителей всей республики по соблюдению прав в закрытых учреждениях, мониторингу, правам детей и других уязвимых групп населения.

На международном уровне осуществлялось активное сотрудничество со всеми основными глобальными и региональными организациями в сфере прав человека и коллегами из зарубежных стран, в том числе ООН, ЮНИСЕФ, ОБСЕ, ЕС, Советом Европы, Международным координационным комитетом национальных правозащитных учреждений и многими другими. Состоялись встречи с руководством Международного комитета Красного Креста, Международной организации по миграции, Комитета ООН по правам ребенка, верховных комиссариатов ООН по правам человека и по делам беженцев, Организации исламского сотрудничества, правозащитных учреждений Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Великобритании, России, а также со специальными докладчиками ООН по различным проблемам.

В целом отмечается, что национальное правозащитное учреждение в дальнейшем продолжит работу по содействию государственной политике обеспечения прав человека и выполнению международно-правовых обязательств Республики Казахстан.

По итогам рассмотрения отчета Главой государства даны соответствующие поручения, сообщила пресс-служба Президента.