​Отчет в Лозанне

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Дмитрий НОРКИН

Здесь же представители оргкомитетов летней Универсиады-2015 в Кванджу и зимней Универсиады-2015 в Гранаде презентовали заключительные отчеты о проведении спортивных соревнований. В свою очередь подготовку к предстоящим масштабным состязаниям представили руководители оргкомитетов Тайпея (летняя Универсиада-2017), Алматы (зимняя Универсиада-2017) и Красноярска (зимняя Универсиада-2019).

Напомним, что универсиада в Алматы пройдет с 29 января по 8 февраля 2017 года. В спортивной программе будут представлены 13 дисциплин. В соревнованиях будут участвовать около 3 тыс. спорт­сменов. Игры пройдут на 7 объектах, из которых в настоящее время строятся Ледовый дворец на 12 тыс. зрительских мест и Ледовая арена на 3 тыс. мест.

Асет Абдуалиев подчеркнул, что впервые в истории универсиад возводится Атлетическая деревня для спортсменов и делегатов на 5 тыс. человек. 

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