Отчет времени начинается с сегодняшнего дня – советник министра культуры и спорта РК о латинице Общество 382 Инга Селезнева

С сегодняшнего дня утверждена латинская графика казахского алфавита, а значит, отчет исторического времени начинается с этой даты. Об этом сообщил советник министра культуры и спорта Гарифолла Есим в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций РК, передает Kazpravda.kz.



"Мы сейчас не будем рассматривать какие буквы нашли отражение, а какие надо было, это все дело лингвистов, специалистов. Мы сегодня должны сказать относительно указа и этого исторического дня. Если какие-то существенные изменения внесут реальность, практика и лингвистические экспертиз, ну время на то есть время, оно всегда имеет свои коррективы. Мы переходим с сегодняшнего дня на латинскую графику, но это не означает сегодня в одночасье. как наш Президент сказал, что мы перейдем до 2025 года. За это время мы плавно перейдем на латинскую графику. Проблемы есть и будут, но самое главное мы отчет времени начинаем с сегодняшнего дня. Это главное", – с гордостью сказал советник министра.



Между тем он добавил, что если не будет необходимости,то представленная сегодня латинская графика останется в таком виде на долгие времена.



"Это все покажет время.Выше времени и мудрее времени никого в мире нет и никогда не было", – отметил он.

